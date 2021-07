വെടിവച്ചശേഷം കഴുത്തറുത്തു: മുൻ അംബാസഡറുടെ മകളെ കൊന്നത് അതിക്രൂരമായി

ഇസ്‌ലാമാബാദ്∙ മുൻ അംബാസഡറുടെ മകളെ കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഭവത്തിൽ പാക്കിസ്ഥാനിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുന്നു. ദക്ഷിണ കൊറിയയിലെയും കസഖ്സ്ഥാനിലെയും പാക്ക് അംബാസഡറായിരുന്ന ഷൗക്കത്ത് മുക്കാഡത്തിന്റെ മകൾ നൂർ മുക്കാഡത്തെയാണ് (27) ക്രൂരമായി കൊലപ്പെടുത്തിയനിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. സംഭവത്തിൽ നൂറിന്റെ സുഹൃത്ത് സഹീർ ജാഫറിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ജൂലൈ 20നായിരുന്നു ഇസ്‌ലാമാബാദിലെ ഒരു വീട്ടിൽ നൂറിനെ കൊല്ലപ്പെട്ട നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്.

നൂറിന് നീതി ലഭിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള പ്രതിഷേധം തെരുവിലേക്കും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലേക്കും പടർന്നു. ഓരോ ദിവസവും ഓരോ പെൺകുട്ടികൾ കൊല്ലപ്പെടുകയാണെന്നും കേസ് തെളിയിക്കപ്പെടാതെ പോകുമെന്നും പ്രതിഷേധക്കാർ പറയുന്നു. പാക്കിസ്ഥാനിലെ മനുഷ്യാവകാശ മന്ത്രി ഷിറീൻ മസാറിയും സംഭവത്തിൽ പ്രതികരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്ത്രീകൾക്കെതിരെ നടക്കുന്ന അതിക്രൂരതകളുടെ മറ്റൊരു ഉദാഹരണമാണിതെന്നാണ് മസാറിയുടെ നിലപാട്. ആരും നിയമത്തിന് അതീതരല്ലെന്നും കടുത്ത ശിക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്നും ഇവർ പറയുന്നു.

കൊല കഴുത്തറുത്ത്; കേസ് അട്ടിമറിക്കപ്പെടാനും സാധ്യത

നൂറിന്റെ കൊലപാതകത്തിൽ പ്രാദേശിക മാധ്യമങ്ങൾ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ: സഹീർ ജാഫറുമായി ദീർഘകാലമായി സുഹൃത്തായിരുന്നു നൂർ. സംഭവ ദിവസം നൂർ വീട്ടിൽനിന്നിറങ്ങി സഹീറിനൊപ്പം പോയിരുന്നു. പിന്നീട് ഇയാൾ നൂറിനെ കഴുത്തറുത്ത് കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. വെടിവച്ചതിനുശേഷം നൂറിനെ കുത്തുകയും കഴുത്തറക്കുകയുമായിരുന്നു. അതേസമയം, സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം നടക്കുകയാണെന്നും സംശയിക്കുന്നയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുമാണ് ഇസ്‌ലാമാബാദ് പൊലീസ് അറിയിച്ചത്. ഇസ്‌ലാമാബാദിലെ പ്രമുഖ നിർമാണ കമ്പനിയുടെ സിഇഒയുടെ മകനാണ് സഹീർ. പ്രണയാഭ്യർഥന നൂർ നിരസിച്ചതാണ് കൊലയ്ക്കു പിന്നിലെന്നാണ് വിവരം.

ഈദുൽ അസ്ഹയ്ക്കായി ആടിനെ വാങ്ങാൻ ജൂലൈ 19ന് താൻ റാവൽപിണ്ടിയിലേക്കു പോയിരുന്നുവെന്നാണ് ഷൗക്കത്ത് മുക്കാഡം പൊലീസിനു നൽകിയ പരാതിയിൽ പറയുന്നത്. തയ്ച വസ്ത്രങ്ങൾ വാങ്ങാനായി ഭാര്യയും വീട്ടിൽനിന്നു പോയി. വൈകുന്നേരം തിരിച്ചെത്തിയപ്പോൾ നൂറിനെ വീട്ടിൽ കാണാനില്ലായിരുന്നു. ഫോൺ സ്വിച്ച്ഡ് ഓഫ് ആയിരുന്നു. തുടർന്ന് തിരച്ചിൽ ആരംഭിച്ചു. പിന്നീട് നൂര്‍ തിരിച്ചുവിളിച്ച് സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊപ്പം ലഹോറിലേക്കു പോകുകയാണെന്നും ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസത്തിനുള്ളിൽ തിരിച്ചെത്തുമെന്നും അറിയിച്ചതായി എഫ്ഐആറിൽ പറയുന്നു.

എന്നാൽ 20ന് ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് ഷൗക്കത്തിന് സഹീറിന്റെ ഫോണെത്തി. നൂർ തനിക്കൊപ്പമില്ലെന്ന് അറിയിക്കാനായിരുന്നു ആ ഫോൺ വിളി. രാത്രി 10 മണിയോടെ മകൾ കൊല്ലപ്പെട്ടുവെന്ന് കൊഹ്സാർ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽനിന്ന് ഷൗക്കത്തിനെ വിളിച്ച് അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് ഷൗക്കത്തിനെപ്പം പൊലീസ് സഹീറിന്റെ വീട്ടിലെത്തി മകളുടെ മൃതദേഹം കാണിച്ചു. അതേസമയം, സഹീറിന്റെ മനോനിലയെക്കുറിച്ചു ചർച്ചകൾ ഉയർത്തി കേസിന്റെ കാഠിന്യം കുറയ്ക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ അംഗീകരിക്കില്ലെന്ന് ഷൗക്കത്ത് പറഞ്ഞു.

English Summary: Outrage In Pakistan Over Murder Of Former Ambassador's Daughter