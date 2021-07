പെഗസസ് അന്വേഷിക്കാൻ ജഡ്ജിമാരുടെ സമിതിയെ നിയോഗിച്ച് മമത; രാജ്യത്താദ്യം

കൊൽക്കത്ത ∙ പെഗസസ് ഫോൺ ചോർത്തൽ വിവാദം അന്വേഷിക്കാൻ സമിതിയെ നിയോഗിച്ച് ബംഗാൾ. വിരമിച്ച ജഡ്ജിമാരായ ജസ്റ്റിസ് ജ്യോതിർമയ് ഭട്ടാചാര്യ, ജസ്റ്റിസ് മദൻ ബി.ലോകൂർ എന്നിവരടങ്ങുന്ന സമിതിയെയാണു മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനർജി രൂപീകരിച്ചത്. അനന്തരവനും തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് എംപിയുമായ അഭിഷേക് ബാനർജിയും പെഗസസ് പട്ടികയിലുണ്ടെന്ന വിവരം പുറത്തുവന്നതിനു പിന്നാലെയാണു മമതയുടെ തീരുമാനം.

2017നും 2019നും ഇടയിൽ ഇസ്രയേലിലെ എൻ‌എസ്‌ഒ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഇന്ത്യൻ ഇടപാടുകാരൻ രാജ്യത്തെ നൂറുകണക്കിനു ഫോണുകൾ ഹാക്ക് ചെയ്യാൻ പെഗസസ് ഉപയോഗിച്ചുവെന്ന ആരോപണത്തിന്മേലുള്ള ആദ്യത്തെ ഔദ്യോഗിക അന്വേഷണമാണിത്. ‘കേന്ദ്രം അന്വേഷണ കമ്മിഷൻ രൂപീകരിക്കുമെന്നോ ഫോൺ ഹാക്കിങ് അന്വേഷിക്കാൻ കോടതി ഉത്തരവിടുമെന്നോ ഞങ്ങൾ കരുതി. എന്നാൽ കേന്ദ്രം വെറുതെ ഇരിക്കുകയാണ്. അതിനാൽ ഞങ്ങൾ അന്വേഷണ കമ്മിഷൻ രൂപീകരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു’– മമത പറഞ്ഞു.



ഈ ചെറിയ നടപടി മറ്റുള്ളവരെ ഉണർത്തുമെന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായും മമത ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. കൊൽക്കത്ത ഹൈക്കോടതി മുൻ ചീഫ് ജസ്റ്റിസാണു ജ്യോതിർമയ് ഭട്ടാചാര്യ. സുപ്രീം കോടതി മുൻ ജഡ്ജിയാണു മദൻ ബി.ലോകൂർ. 2024ലെ പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പിനു മുന്നോടിയായി ബിജെപിക്കെതിരായി പ്രതിപക്ഷത്തെ ഒന്നിപ്പിക്കാനുള്ള ദൗത്യത്തിലാണു മമത. അതിന്റെ കൂടി ഭാഗമാണു പെഗസസിലെ അന്വേഷണമെന്നു വിലയിരുത്തലുണ്ട്.



English Summary: Bengal Sets Up First Panel To Investigate Pegasus Scandal