9 ലക്ഷവുമായി ബസിന് മുകളിൽ 7 മണിക്കൂർ; പ്രളയത്തെ തോൽപ്പിച്ച ഷിർഡെയ്ക്ക് കയ്യടി

മുംബൈ ∙ കനത്ത മഴ നാശം വിതച്ച മഹാരാഷ്ട്രയിൽ, ജോലിയോട് അസാധാരണമായ കൂറ് പുലർത്തിയ ജീവനക്കാരന്റെ പ്രഫഷണലിസം കയ്യടി നേടുന്നു. 9 ലക്ഷം രൂപ മഴയിൽ കുതിർന്ന് ഒലിച്ചുപോകാതിരിക്കാനായി 7 മണിക്കൂറിലധികം ജീവൻ പണയംവച്ചു കാവൽ നിന്ന ബസ് ഡിപ്പോ മാനേജരാണു പുതുമാതൃക കാണിച്ചത്.

മഹാരാഷ്ട്രയിലെ രത്‌നഗിരി ജില്ലയിലെ ഡിപ്പോ മാനേജർ രഞ്ജീത് രാജെ ഷിർഡെയാണു പൊതുപണം നഷ്ടപ്പെടാതെ സൂക്ഷിച്ചതെന്നു ന്യൂ ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. രത്‌നഗിരിയിലെ ചിപ്ലൂൺ ബസ് ഡിപ്പോയുടെ മാനേജരാണു ഷിർഡെ. വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൽ ഡിപ്പോ കെട്ടിടവും അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന ബസുകളും മറ്റു വാഹനങ്ങളും മുങ്ങാൻ തുടങ്ങി. എങ്ങനെയും രക്ഷപ്പെടാനല്ല, ബസുകളിലൊന്നിന്റെ മുകളിൽ പണവുമായി കയറാനാണു ഷിർഡെ തീരുമാനിച്ചത്.



ചുറ്റിലും വെള്ളം പൊന്തിയിട്ടും ബസിന്റെ മേൽക്കൂരയിൽ പണവുമായി 7 മണിക്കൂറോളമാണു ഷിർഡെ കഴിഞ്ഞുകൂടിയത്. ‘ഓരോ മിനിറ്റിലും ജലനിരപ്പ് കൂടിക്കൊണ്ടിരുന്നു. ആ പണം ഓഫിസിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ, വെള്ളത്തിൽ ഒഴുകിപ്പോകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം എനിക്കാണ്. എന്റെ ജീവനെക്കുറിച്ചു ചിന്തിക്കാതെ സർക്കാരിന്റെ പണം സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് എന്റെ പ്രധാന കടമയായിരുന്നു’– ഷിർഡെ പിന്നീട് വ്യക്തമാക്കി.



മഹാരാഷ്ട്രയിലുണ്ടായ വെള്ളപ്പൊക്കം (ഫയൽ ചിത്രം)

മഹാരാഷ്ട്രയിൽ മഴക്കെടുതിയിൽ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 149 ആയി. 64 പേരെ കാണാനില്ലെന്നാണു റിപ്പോർട്ട്. മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ധവ് താക്കറെ ദുരിതബാധിത പ്രദേശങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചു. മഴദുരിതമുണ്ടായ എല്ലാ ജില്ലകളിലും എൻ‌ഡി‌ആർ‌എഫ് രീതിയിലുള്ള വിവിധ സംവിധാനങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുമെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചു.



English Summary: Man saves government money by climbing on top of a bus as floods submerge depot in Maharashtra