ലിംഗായത്തുകളെ പിണക്കാനാകില്ല, ദലിത് മുഖ്യമന്ത്രിക്കും സാധ്യത; ആര് പിൻഗാമിയാകും?

ന്യൂഡൽഹി∙ ഒടുക്കം പിൻഗാമിയെ പ്രഖ്യാപിക്കാതെ കർണാടക ബിജെപിയുടെ അതികായൻ ബി.എസ്. യെഡിയൂരപ്പ പുറത്തേക്ക്. സർക്കാരിന്റെ രണ്ടാം വാർഷികത്തിൽ കണ്ണീരണിഞ്ഞു നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിൽനിന്ന് ഒരു കാര്യം വ്യക്തം – മാറ്റം വേണമെന്ന് കേന്ദ്രം കർശന നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കർണാടകയിലെ ജനസംഖ്യയിൽ 17% വരുന്ന ലിംഗായത്ത് സമുദായത്തിലെ പ്രബലനായ ഈ 78കാരൻ സ്ഥാനമൊഴിയുമ്പോൾ പാർട്ടിയിലെ പടലപ്പിണക്കങ്ങളിൽ മെയ്‌വഴക്കത്തോടെനിന്ന് പല വിഭാഗങ്ങളെയും ഒരുമിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ പകരം വരുന്ന ‘ശക്തിമാൻ’ ആര് എന്ന ചോദ്യം ഉദ്വേഗം ഉയർത്തുന്നു.

യെഡിയൂരപ്പ അഴിച്ചുവച്ച മുഖ്യമന്ത്രിക്കുപ്പായം ഇടാൻ ഒരുങ്ങി ധാരാളം പേർ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അവരിൽ ആരെ തിരഞ്ഞെടുത്താൽ തലവേദന ഒഴിയുമെന്ന വിഷയം കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിനും പ്രതിസന്ധിയുണ്ടാക്കുന്നു. അധികാര കൈമാറ്റത്തിനൊപ്പം തലമുറമാറ്റവും കൊണ്ടുവരാൻ ബിജെപി തയാറെടുക്കുന്നുവെന്നാണു സൂചന. എന്നാൽ ലക്ഷങ്ങളിൽ ആവേശം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ‘മാസ് ലീഡർ’ എന്ന പ്രതിച്ഛായ ഉള്ളയാളെ കണ്ടെത്തുകയാണ് പ്രയാസം.

ബി.എസ്. യെഡിയൂരപ്പ (Image - @BSYBJP)

കുറഞ്ഞത് 35 – 40% നിയമസഭാ സീറ്റുകളിലെ ഫലത്തിൽ വ്യക്തമായ സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ കഴിയുന്ന വിഭാഗമാണു ലിംഗായത്തുകൾ. ബിജെപിയുടെ വോട്ടുബാങ്കായ ഇവരെ പിണക്കാതെയും ചൊടിപ്പിക്കാതെയും വേണം പുതിയ മുഖ്യമന്ത്രിയെ തീരുമാനിക്കാൻ. യെഡിയൂരപ്പയെ മാറ്റുന്നതിൽ ഇവർക്ക് എതിർപ്പുണ്ടായിരുന്നു.

അതേസമയം, മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ചെയ്തതുപോലെ അപ്രതീക്ഷിത സ്ഥാനാർഥിയെ ബിജെപി കൊണ്ടുവന്നേക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കേന്ദ്രമന്ത്രി പ്രൽഹദ് ജോഷി, മുന്‍ കേന്ദ്രമന്ത്രി ഡി.വി. സദാനന്ദ ഗൗഡ, ബിജെപി ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സി.ടി. രവി, പാർട്ടി ദേശീയ ഓർഗനൈസിങ് സെക്രട്ടറി ബി.എൽ. സന്തോഷ് എന്നിവരുടെ പേരുകളും ഉയർന്നുകേട്ടു. ബ്രാഹ്മണ പേരുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിയമസഭാ സ്പീക്കർ വിശ്വേശർ ഹെഗ്ഡെ കാഗെരിയുടെ പേരും പരാമർശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. 1988ൽ രാമകൃഷ്ണ ഹെഗ്ഡെയ്ക്കുശേഷം ബ്രാഹ്മണ മുഖ്യമന്ത്രി സംസ്ഥാനത്തുണ്ടായിട്ടില്ല.

യെഡിയൂരപ്പയുടെ പ്രധാന വിമർശകനായ മുതിർന്ന എംഎൽഎ ബസനഗൗഡ പാട്ടീൽ യത്നലിന്റെ പേരും വരുന്നുണ്ട്. ഹിന്ദുത്വ ചിന്താഗതി പുലർത്തുന്ന ആത്മാർഥതയുള്ള ഒരു നേതാവിനെ വേണം മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി കൊണ്ടുവരേണ്ടതെന്ന് യത്നൽ അടുത്തിടെ പറയുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾക്കേ, അടുത്ത തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപിയെ വിജയത്തിലെത്തിക്കാൻ കഴിയൂ എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ബി.എസ്. യെഡിയൂരപ്പ (Image - @BSYBJP)

ലിംഗായത് വിഭാഗത്തിൽനിന്നുതന്നെയുള്ള മൈനിങ് മന്ത്രി മുരുഗേഷ് നിരാനി, എംഎൽഎ അർവിന്ദ് ബല്ലാദ് തുടങ്ങിയവരുടെ പേരുകളും പരിഗണിക്കുന്നുവെന്നാണ് വിവരം. നിരാനി ഒരു വ്യവസായികൂടിയാണ്. ബല്ലാദ് ഹൂബ്ലി – ധാർവാഡ് വെസ്റ്റ് മണ്ഡലത്തിലെ എംഎൽഎയും. ലിംഗായത് വിഭാഗത്തിൽനിന്നുള്ള ആഭ്യന്തരമന്ത്രി ബസവരാജ് എസ്. ബൊമ്മയ്, വൊക്കലിംഗ വിഭാഗത്തിൽനിന്നുള്ള റവന്യൂ മന്ത്രി ആർ. അശോക, ഉപമുഖ്യമന്ത്രി സി.എൻ. അശ്വന്ത് നാരായൺ, വടക്കൻ കർണാടകയിൽനിന്നുള്ള ലിംഗായത് നേതാവ് വ്യവസായമന്ത്രി ജഗദീഷ് ഷെട്ടാർ (മുൻപ് ഇദ്ദേഹം മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്നു) എന്നിവരുടെ പേരുകളും കേൾക്കുന്നു. ദലിത് മുഖ്യമന്ത്രി വേണമെന്ന ആവശ്യവും ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ വന്നാൽ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ഗോവിന്ദ് കർജോൾ, ബി. ശ്രീരാമുലു എന്നിവരുടെ സാധ്യതയും വർധിക്കുന്നു.

English Summary: Who will replace Yediyurappa? List of probable CM faces in Karnataka