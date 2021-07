വേദനകൊണ്ടു പുളഞ്ഞ യുവതിക്ക് ആലപ്പുഴയിലെ പൊലീസ് വാഹനത്തിൽ സുഖപ്രസവം

ആലപ്പുഴ∙ പൊലീസ് വാഹനത്തിൽ യുവതിക്കു സുഖപ്രസവം. പൊലീസ് കൺട്രോൾ റൂം വാഹനത്തിൽ ആശുപത്രിയിലേക്കു കൊണ്ടു പോകുന്നതിനിടെ മണ്ണഞ്ചേരി സ്വദേശിനി ആതിരയാണു പ്രസവിച്ചത്. അമ്മയും കുഞ്ഞും ആശുപത്രിയിൽ സുരക്ഷിതരാണ്.



മണ്ണഞ്ചേരി തമ്പകച്ചുവട് നിന്നു പിതാവ് രാജേഷിന്റെ ഓട്ടോറിക്ഷയിലാണ് ആതിരയെ ആലപ്പുഴയിലെ സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും ആശുപത്രിയിലേക്കു കൊണ്ടുവന്നത്. ജില്ലാ കോടതിക്കു മുന്നിലെത്തിയപ്പോൾ യുവതിക്കു പ്രസവവേദന ശക്തമായി. അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വിവരം ധരിപ്പിച്ചതോടെ ആതിരയെ പൊലീസ് വാഹനത്തിലേക്കു മാറ്റി.

എന്നാൽ ആശുപത്രിയിൽ എത്തുമ്പോഴേക്കും യുവതി പ്രസവിച്ചിരുന്നു. കൺട്രോൾ റൂം എഎസ്ഐ ബൈജു, സിവിൽ പോലീസ് ഓഫിസർമാരായ ബി. പ്രസാദ്, വിഷ്ണുരാജ് എന്നിവരാണു യുവതിയെ ആശുപത്രിയിലേക്കു കൊണ്ടുപോയത്. യുവതിയെ ആശുപത്രിയിലെത്തിക്കാൻ അടിയന്തരഘട്ടത്തിൽ ഇടപെട്ട പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെയും അല്ലാതെയും നിരവധി പേർ അഭിനന്ദിച്ചു.

English Summary: Pregnent woman from Alappuzha gives birth to child in police vehicle