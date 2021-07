രാഹുലിന്റെ ക്ഷണം, പ്രശാന്തിന്റെ തന്ത്രം; വരും ബിജെപിയെ ‘ഭയക്കാത്ത’ സഖ്യം?

കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി പാർട്ടി സമൂഹ മാധ്യമ വിഭാഗത്തിലെ പ്രവർത്തകരുമായി നടത്തിയ സംവാദത്തിലാണ് ബിജെപിയെ പേടിയില്ലാത്തവരെ പാർട്ടിയിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചത്. രാഹുലിന്റെ ഈ വാക്കുകളിൽ പലരെയും തിരിച്ചു പിടിക്കാനുള്ള ആഹ്വാനമുണ്ട്. കഴിഞ്ഞകാലങ്ങളിൽ കോൺഗ്രസ് വിട്ടുപോയവർ കൈപ്പത്തിക്കു പിന്നിൽ ഒന്നിക്കുമോ? ഈ ദൗത്യമാണോ രാഷ്ട്രീയ തന്ത്രജ്ഞൻ പ്രശാന്ത് കിഷോറുമായി രാഹുൽ അടുത്തിടെ നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചകളുടെ ലക്ഷ്യം?

അതെന്തുതന്നെയാണെങ്കിലും ബിജെപിയെ ഭയമില്ലാത്ത പഴയ കോൺഗ്രസുകാരുണ്ടെന്നതാണു സത്യം. ബിജെപി തലപ്പത്തേക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെത്തിയിട്ടും അവർക്ക് യാതൊരു കുലുക്കവുമുണ്ടായിട്ടില്ല. അവരിൽ പലരും ഇന്ന് ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ശക്തമായ സാന്നിധ്യവുമാണ്. അടുത്ത ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പു ലക്ഷ്യമിട്ട് ബിജെപി വിരുദ്ധ സഖ്യത്തിന് ദേശീയതലത്തിൽ നീക്കം ശക്തമായിരിക്കെ അത്തരം ചിലരെ പരിചയപ്പെടാം...

മഹാ ‘പവാർ’

പ്രായത്തിനൊപ്പം ‘പവർ’ കൂടുന്ന പവാറിന് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പകരക്കാരനില്ല. 2024ലെ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് അടുക്കുംതോറും പ്രാധാന്യമേറുകയാണ് ഈ എൻസിപി ദേശീയാധ്യക്ഷന്. ആർക്കൊപ്പവും ചേരാൻ സൗമനസ്യം കാണിക്കുന്ന പ്രായോഗിക രാഷ്ട്രീയക്കാരന് 80 പിന്നിട്ടു. അനുഭവസമ്പത്തു മാത്രമല്ല, കൂർമബുദ്ധിയുമുണ്ട്, രാഷ്ട്രീയത്തിന് അതീതമായ ബന്ധങ്ങളും. ജനകീയ നേതാവിന് അനിവാര്യം വേണ്ട, അണികളെ ഇളക്കിമറിക്കാനുള്ള കഴിവാണ് പവാറിന്റെ പവർ. 2019ലെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപിയുടെ സഖ്യകക്ഷിയായിരുന്ന ശിവസേനയെ ഒപ്പം കൂട്ടി കോൺഗ്രസ്-എൻസിപി പിന്തുണയോടെ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഭരണം പിടിച്ചതു പവാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ്. അസാധ്യമെന്നു കരുതിയ ‘മഹാ’ കൂട്ടുകെട്ടിനെ മഹാ വികാസ് അഘാഡി എന്ന പേരും നൽകി.

കോൺഗ്രസിൽ താഴേത്തട്ടിൽ പ്രവർത്തിച്ചായിരുന്നു പവാറിന്റെ തുടക്കം. മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രി വൈ.ബി. ചവാനു കീഴിൽ വളർന്നു. ആദ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിട്ടത് 1967ൽ - അതിൽ വിജയിച്ച് 27-ാം വയസ്സിൽത്തന്നെ എംഎൽഎയായി. തിരഞ്ഞെടുപ്പു ഗോദയിൽ എല്ലായിപ്പോഴും വിജയം ഒപ്പംനിന്നു. 38-ാം വയസ്സിൽ (1978) മഹാരാഷ്ട്രയുടെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ മുഖ്യമന്ത്രിയായി. കോൺഗ്രസ് എസ് രൂപീകരിച്ചെങ്കിലും മാതൃസംഘടനയിലേക്കു തിരികെ വന്നു. 1984ലെ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിച്ചാണ് ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്കു കടന്നത്. രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ മരണശേഷം പ്രധാനമന്ത്രി പദത്തിലേക്ക് പേരു പറഞ്ഞു കേട്ടെങ്കിലും നരസിംഹ റാവുവിനാണ് അന്നു നറുക്കു വീണത്. 1991ൽ കേന്ദ്ര പ്രതിരോധ മന്ത്രിയായി. 1998ൽ ലോക്സഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവായി.

ഇതിനിടെ, കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷനാകാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും നടന്നില്ല. അന്നു ജയിച്ച് അധ്യക്ഷനായത് സീതാറാം കേസരി. സോണിയ ഗാന്ധിയുടെ വിദേശ വേരുകളിൽ പിണങ്ങി കോൺഗ്രസിൽ കലാപമുയർത്തി. കോൺഗ്രസിൽ നിന്നകന്ന് എൻസിപി രൂപീകരിച്ചു. പിന്നീട് കോൺഗ്രസിനു കൈകൊടുത്തു. കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം നൽകുന്ന യുപിഎ മുന്നണിയിലും ഇപ്പോഴും സജീവമാണ്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുമായും മറ്റ് എൻഡിഎ നേതാക്കളുമായും നല്ല ബന്ധം സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ബിജെപിയെ എന്നല്ല ആരെയും ഭയമില്ലാത്ത നേതാവാണ് പവാർ.

ഹാട്രിക് ജേതാവ് മമത

ആത്മവിശ്വാസത്തിന്റെ ആൾരൂപമായതുകൊണ്ടുമാത്രമാണ് മമത ബാനർജി ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രിയായി മൂന്നാം തവണയും വിജയിച്ചു കയറിയത്. ഈ അറുപത്തിയാറുകാരിക്ക് ബിജെപിയെ എന്നല്ല ആരെയും തെല്ലും പേടിയില്ല. 2021 നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനായി നാടിളക്കി പ്രചാരണം നടത്തിയെങ്കിലും മമതയുടെ പ്രഭാവത്തിനു മുന്നിൽ നിഷ്പ്രഭമായത് ബിജെപിയുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ. ജാഥവ്പുർ മണ്ഡലത്തിൽ സിപിഎം സിംഹം സോമനാഥ് ചാറ്റർജിയെ 1984ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തറപറ്റിച്ചാണ് ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് മമത കാൽവച്ചത്. ലാളിത്യത്തിന്റെ മുഖ്യമുദ്രയുള്ള തികഞ്ഞ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസുകാരി. അന്ന് മമതയുടെ മുന്നിൽ സിപിഎം മാത്രമായിരുന്നു എതിരാളികൾ. 2011ലെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ ബംഗാളിലെ സിപിഎമ്മിന്റെ പ്രസക്തി നഷ്ടപ്പെടുത്തി, പിന്നീട് എതിരാളികൾ ബിജെപിക്കാരായി.

1989ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പരാജയപ്പെട്ടെങ്കിലും പിന്നീടുള്ള ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ പരാജയം അറിഞ്ഞിട്ടില്ല. 1991ൽ നരസിംഹ റാവു മന്ത്രിസഭയിൽ അംഗമായി. 1996ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസിന് ഏറ്റ ദയനീയ പരാജയവും തുടർന്നുണ്ടായ വിമർശന വിവാദങ്ങളുമാണ് മറ്റൊരു പാർട്ടിയുണ്ടാക്കി ബംഗാൾ ജനതയെ സിപിഎമ്മിൽനിന്നു ‘രക്ഷിക്കാനുള്ള’ ദൗത്യത്തിലേക്കു മമതയെ നയിച്ചത്. 1997ൽ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് (ടിഎംസി) രൂപീകരിച്ചു. എൻഡിഎയ്ക്കൊപ്പം ചേർന്നു വാജ്പേയി സർക്കാരിൽ കാബിനറ്റ് മന്ത്രിയായി. 2006ലെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കേവലം 26 സീറ്റായിരുന്നു ടിഎംസി നേടിയത്. ടിഎംസിയുടെ പ്രസക്തി നഷ്ടപ്പെട്ടെന്നു പറഞ്ഞിരുന്നവർക്കു മറുപടി നൽകിയാണ് 2011ലെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പു വിജയവും തുടർ വിജയങ്ങളും. ബംഗാൾ ജനതയുടെ മനസ്സിലും ഇത്രയേറെ ചിരപ്രതിഷ്ഠ നേടിയ നേതാവ് സമീപകാലത്തില്ല.

2016ൽ 3 സീറ്റും 10% വോട്ടും നേടിയ ബിജെപി, 2019ലെ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 18 സീറ്റും 40% വോട്ടും പിടിച്ചു. ആ കുതിപ്പാണ് ഇത്തവണ മമത പിടിച്ചുകെട്ടിയത്. ബംഗാൾ പിടിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ, അടുത്തതു ഡൽഹിയെന്ന് മമത 2014ൽ പറഞ്ഞതാണ്. അന്ന്, മമതയാണ് അടുത്ത പ്രധാനമന്ത്രിയെന്നു പറഞ്ഞ അണ്ണാ ഹസാരെയുടെ പ്രവചനം വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്തു. ബിജെപി ബദൽ ദേശീയ കൂട്ടുകെട്ടുകൾക്കു പല ശ്രമങ്ങളും നടത്തി. എങ്കിലും തൃണമൂലിന്റെ മേൽവിലാസം ബംഗാളിലൊതുങ്ങുകയായിരുന്നു. ആ ജാതകം തിരുത്താൻ മമത ഇനി ശ്രമിക്കും. അതിനുള്ള ധൈര്യം മമതയ്ക്കുണ്ട്. അതിന്റെ തെളിവാണ് തുടർച്ചയായ മൂന്നാം വിജയവും ബംഗാൾ തൂത്തുവാരാമെന്ന ബിജെപിയുടെ പ്രതീക്ഷയെ തട്ടിത്തെറിപ്പിച്ചതും.

ഒപ്പം ചേരുമോ ജഗൻ?

ആന്ധ്രപ്രദേശ് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി വൈ.എസ്. രാജശേഖര റെഡ്‌ഡിയുടെ മകൻ. നിലവിൽ ആന്ധ്രയുടെ മുഖ്യമന്ത്രി. 2014-19 കാലത്ത് ആന്ധ്ര നിയമസഭയുടെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്. 2011ൽ രൂപീകരിച്ച വൈഎസ്ആർ കോൺഗ്രസിന്റെ സ്ഥാപകനും അധ്യക്ഷനുമാണ് ജഗൻമോഹൻ റെഡ്‌ഡി. കോൺഗ്രസിൽ ഏറെ പെരുമയുള്ള നേതാവായിരുന്നു ജഗന്റെ പിതാവ് വൈഎസ്ആർ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന വൈ.എസ്. രാജശേഖര റെഡ്‌ഡി. പാർട്ടി ദേശീയ നേതൃത്വത്തിലും ശക്തമായ സ്വാധീനം വൈഎസ്ആറിനുണ്ടായിരുന്നു. 2004ൽ ആന്ധ്രയിൽ കോൺഗ്രസ് അധികാരം തിരിച്ചു പിടിച്ചപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രിയായി. അതേസമയം നടന്ന ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കടപ്പ മണ്ഡലത്തിൽനിന്നു വിജയിച്ച് ജഗൻ തന്റെ കന്നി വിജയം കുറിച്ചു.

2009ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും ആന്ധ്ര കോൺഗ്രസിനെ കൈവിട്ടില്ല. മുഖ്യമന്ത്രിയായി വൈഎസ്ആർ തന്നെ എത്തി. ഹെലികോപ്റ്റർ അപകടത്തിൽ വൈഎസ്ആർ കൊല്ലപ്പെട്ടതോടെ ആരാകും ആന്ധ്രയുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയെന്ന ചോദ്യം ഉയർന്നു. വൈഎസ്ആറിന്റെ മകന് പിന്തുണയ്ക്കാൻ മുതിർന്ന കോൺഗ്രസുകാർ തയാറായില്ല. അങ്ങനെയാണ് കോൺഗ്രസ് എംപിയായിരുന്ന ജഗൻ സ്വന്തം പാർട്ടിയുണ്ടാക്കിയത്. പിതാവിനോട് ജനങ്ങൾക്കുള്ള സ്നേഹം കണക്കിലെടുത്തായിരുന്നു - വൈഎസ്ആർ കോൺഗ്രസ് എന്ന പാർട്ടിയുടെ രൂപീകരണം.

2 തവണ കോൺഗ്രസ് ടിക്കറ്റിൽ എംപിയായിരുന്ന ജഗന് വളർച്ചയിൽ ആ പാർട്ടിയുമായുള്ള ബന്ധം ഉപേക്ഷിനാകില്ല. എന്നാൽ, 2012ൽ സിബിഐ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കേന്ദ്ര ഏജൻസികളെ ഉപയോഗിച്ച് യുപിഎ സർക്കാർ ഉപദ്രവിച്ചത് ജഗൻ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ടാകാം. അങ്ങനെയൊരു പ്രശ്നമില്ലെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷേ 2024ലെ കൂട്ടുകെട്ടിൽ ജഗനും ഒപ്പമുണ്ടാകും. ആന്ധ്രയിലെ കോൺഗ്രസുകാർ ജഗന്റെ പ്രാധാന്യം അംഗീകരിച്ചാൽ മാത്രം മതി. ആന്ധ്രയിലെ ബിജെപിയുടെ വളർച്ച ജഗനിലും ആശങ്ക തീർക്കുന്നുണ്ട്. ബിജെപിയുടെ വളർച്ച കോൺഗ്രസിനും ടിഡിപി ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റു പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികൾക്കും വിനയാണ്. അതുകണക്കിലെടുത്തും ജഗൻ കോൺഗ്രസിനൊപ്പം ചേർന്നേക്കാം എന്നാണ് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ വിലയിരുത്തുന്നത്. ബിജെപിയോടും സൗഹൃദം നിലവിലുണ്ടെങ്കിലും അവരെ ഭയമില്ലാതെയാണ് ഭരണം.

തെലങ്കാനയുടെ നായകൻ: കെ. ചന്ദ്രശേഖർ റാവു

നിലവിൽ തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രി. ഒന്നാം യുപിഎ സർക്കാരിൽ തൊഴിൽ മന്ത്രി. യുവാവായിരിക്കെ മേദക് ജില്ലയിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകനായിരുന്നു. പിന്നീടാണ് ടിഡിപിയുടെ ഭാഗമായതും വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ മന്ത്രിയായതും. 2001ൽ ആന്ധ്രപ്രദേശ് ഡപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ പദവി ഒഴിഞ്ഞ് ടിഡിപിയിൽനിന്നു രാജിവച്ച് തെലങ്കാന രാഷ്ട്ര സമിതി (ടിആർഎസ്) എന്ന പാർട്ടി രൂപീകരിച്ചു. തെലങ്കാന സംസ്ഥാന രൂപീകരണമായിരുന്നു മുഖ്യ അജണ്ട.

2014ൽ നടന്ന ആദ്യ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപിയായിരുന്നു മുഖ്യസഖ്യകക്ഷി. പിന്നീട് ബിജെപിയുമായി അകന്നു. 2019ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഒറ്റയ്ക്കു മത്സരിച്ച ബിജെപി ടിആർഎസിന്റെ വോട്ടുകൾ വിഴുങ്ങിയെങ്കിലും വിജയിക്കാനായില്ല. തുടക്കത്തിൽ ടിആർഎസിന്റെ മുഖ്യശത്രു കോൺഗ്രസ് ആയിരുന്നു. പിന്നീടത് ബിജെപിയായി. തദ്ദേശഭരണ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപി ചില പോക്കറ്റുകളിൽ നേടിയ വിജയം പക്ഷേ ടിആർഎസിനെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്.

പ്രശാന്തെന്ന തന്ത്രജ്ഞൻ

പഴയ കോൺഗ്രസുകാരനൊന്നുമല്ല പ്രശാന്ത് കിഷോർ. പക്ഷേ കോൺഗ്രസുമായും അതിന്റെ നേതാക്കളുമായും നല്ല അടുപ്പം പുലർത്തുന്നു. തിരഞ്ഞെടുപ്പു തന്ത്രജ്ഞനായി തുടങ്ങി, ഇപ്പോൾ അറിയപ്പെടുന്നത് രാഷ്ട്രീയ തന്ത്രജ്ഞനായി. ബിജെപിയോടും സഖ്യത്തോടുമുള്ള അമർഷം രഹസ്യമായ പരസ്യം. ബിജെപിയോടു തെല്ലും ഭയമില്ല. പ്രായത്തിൽ ചെറുതെങ്കിലും രാജ്യാന്തര തലത്തിലെ അനുഭവ സമ്പത്തുമായാണ് ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യ ഗോദയിൽ ഇറങ്ങിയത്. കിങ്ങാകാൻ ശ്രമിച്ചില്ല, മറിച്ച് കിങ് മേക്കറായി. 2012 മുതൽ 2014 ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പു വരെ ബിജെപിക്കും എൻഡിഎയ്ക്കും ഒപ്പം നിന്നു. ഇക്കാലയളവിൽ ‘ചായ് പേ ചർച്ച’, ത്രീഡി റാലികൾ, റൺ ഫോർ യുണിറ്റി, മന്ഥൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പരിപാടികൾ ആവിഷ്‌കരിച്ചു നടപ്പാക്കി. പിന്നീട് മോദിയുമായി അകന്നു.

2015 ബിഹാർ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലാണ് ഇദ്ദേഹം മോദിവിരുദ്ധർക്കൊപ്പം ചേർന്നത്. 2017ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രശാന്തിന്റെ ടീം കോൺഗ്രസിനൊപ്പമായി. 2019 നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആന്ധ്രയിൽ വൈഎസ്ആർ കോൺഗ്രസിനൊപ്പമായിരുന്നു. 2021ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബംഗാളിൽ ടിഎംസിക്കും തമിഴ്‌നാട്ടിൽ ഡിഎംകെ മുന്നണിക്കുമൊപ്പമായിരുന്നു പ്രവർത്തനം. ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ കഴിഞ്ഞതോടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തന്ത്രജ്ഞനെന്ന പദവി ഉപേക്ഷിക്കയാണെന്നും മറ്റേതെങ്കിലും തരത്തിൽ സജീവമാകാൻ താൽപര്യപ്പെടുന്നതായും പ്രശാന്ത് പറഞ്ഞു. ഈ വാക്കുകളാണ് കോൺഗ്രസിലേക്ക് പ്രശാന്ത് അടുപ്പം കാണിക്കുന്നതായുള്ള അഭ്യൂഹത്തിന് ആധാരം. ബിജെപിയുടെ എല്ലാം അടവുകളും അറിയുന്ന പ്രശാന്തിനെ കൂടെക്കൂട്ടുന്നത് കോൺഗ്രസിനും അഭികാമ്യം. പവാർ, മമത, ജഗൻ, കെസിആർ തുടങ്ങിയ മുൻ കോൺഗ്രസുകാരുമായും നല്ല അടുപ്പം.

കോൺഗ്രസ് വിട്ടുപോയവരെല്ലാം പാർട്ടിയിലേക്കു മടങ്ങി വരും... എന്തിനെയും നേരിടാൻ സന്നദ്ധമായൊരു നേതൃത്വമുണ്ടാകും... കേന്ദ്ര ഭരണത്തിലേക്ക് തിരികെ വരും- നിലവിൽ ഇതാണ് ഒരു സാധാരണ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകന്റെ സ്വപ്‌നം. അതു യാഥാർഥ്യമാകുമോയെന്നതിനു കാലം മറുപടി തരട്ടെ.

