ന്യൂഡല്‍ഹി∙ കുട്ടികള്‍ക്കുള്ള വാക്‌സീന്‍ ദിവസങ്ങള്‍ക്കുള്ളില്‍ നല്‍കിത്തുടങ്ങുമെന്ന സൂചന നല്‍കി കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി പങ്കെടുത്ത ബിജെപി പാര്‍ലമെന്ററി പാര്‍ട്ടി യോഗത്തില്‍ ആരോഗ്യമന്ത്രി മന്‍സുഖ് മാണ്ഡവ്യയാണ് ഓഗസ്റ്റില്‍ കുട്ടികള്‍ക്കു വാക്‌സീന്‍ നല്‍കിത്തുടങ്ങുമെന്ന് അറിയിച്ചത്. കോവിഡ് രോഗവ്യാപനം തടയുന്നതില്‍ നിര്‍ണായക ചുവട്‌വയ്പായിരിക്കും കുട്ടികള്‍ക്കു വാക്‌സിനേഷന്‍ എന്നാണു വിദഗ്ധരുടെ അഭിപ്രായം.



കോവിഡ് മൂന്നാം തരംഗം സംബന്ധിച്ച് മുന്നറിയിപ്പുകള്‍ നിലനില്‍ക്കുന്നതിനിടെ സ്‌കൂളുകള്‍ തുറക്കുന്നതിനും കുട്ടികളുടെ വാക്‌സിനേഷന്‍ അതിപ്രധാനമാണ്. 12-18 വയസിലുള്ള കുട്ടികള്‍ക്ക് സെപ്റ്റംബര്‍ മുതല്‍ സൈഡസ് വാക്‌സീന്‍ നല്‍കുമെന്ന് ദേശീയ വിദഗ്ധ സമിതി അംഗമായ ഡോ. എന്‍.കെ. അറോറ പറഞ്ഞിരുന്നു.

ഭാരത് ബയോടെക്കും സൈഡസ് കാഡില്ലയുമാണ് കുട്ടികള്‍ക്കുള്ള വാക്‌സീന്‍ പരീക്ഷിക്കുന്നത്. കോവാക്‌സീന്‍ പരീക്ഷണ റിപ്പോര്‍ട്ട് സെപ്റ്റംബറില്‍ വരുമെന്ന് ഡല്‍ഹി എയിംസ് മേധാവ് രണ്‍ദീപ് ഗുലേറിയ വ്യക്തമാക്കി. സെപ്റ്റംബറില്‍ കുട്ടികള്‍ക്കു വാക്‌സിനേഷന്‍ ആരംഭിക്കുമെന്നാണ് ഡോ. ഗുലേറിയയും പറഞ്ഞിരുന്നത്.

English Summary: Covid Vaccine For Children Likely Next Month: Health Minister To BJP MPs