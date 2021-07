കിറ്റെക്സ് വിവാദത്തിലൂടെ നഷ്ടം 1000 കോടി മാത്രമല്ല; നിക്ഷേപകരെന്നാൽ ചൂഷകരല്ല

തിരുവനന്തപുരം∙ കിറ്റെക്സ് വിവാദത്തെത്തുടർന്നുണ്ടായ പ്രതിസന്ധിയെ അവസരമാക്കി മാറ്റാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ പദ്ധതി ആവിഷ്കരിക്കണമെന്ന് ടെക്നോപാർക്ക് സ്ഥാപക സിഇഒയും ആസൂത്രണ ബോർഡ് മുൻ അംഗവുമായ ജി. വിജയരാഘവൻ. അതിനു സമയക്രമം തയാറാക്കി മിഷൻ മാതൃകയിൽ നടപ്പാക്കണം.

1000 കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷേപം നഷ്ടമായി എന്നതിനേക്കാൾ വലുതാണ് വിവാദമുണ്ടാക്കിയ പ്രതിച്ഛായാനഷ്ടം. വ്യവസായ മേഖലയിൽ വിപ്ലവകരമായ മാറ്റങ്ങൾ വന്നാൽ മാത്രമേ ഇതു പരിഹരിക്കാനാകൂ. മാറ്റങ്ങൾ സംരംഭകർക്കും നിക്ഷേപകർക്കും അനുഭവപ്പെടണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കേരളത്തിന്റെ വ്യവസായ സാഹചര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും സർക്കാർ കൊണ്ടുവരേണ്ട മാറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ചുമെല്ലാം ജി.വിജയരാഘവൻ ‘മനോരമ ഓൺലൈനി’നോടു മനസ്സു തുറക്കുന്നു...



കിറ്റെക്സ് വിവാദത്തിൽനിന്നു കേരളം പഠിക്കേണ്ട പാഠമെന്താണ്?



സംരംഭകരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതാദ്യമായി ഉണ്ടാകുന്നതല്ല. എല്ലാ നാട്ടിലും ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകാറുണ്ട്. പക്ഷേ, അതു പരിഹരിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെയല്ല. വിവാദമാകുന്നതിനു മുൻപുതന്നെ ക്രിയാത്മകമായ ഇടപെടൽ നടത്തേണ്ടതായിരുന്നു. വിവാദം കേരളത്തിന്റെ നിക്ഷേപ സൗഹൃദ പ്രതിച്ഛായയെ പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചു. കേരളത്തിനെതിരായ പരാമർശങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന വിഡിയോ പല ഭാഷകളിൽ സമൂഹമാധ്യമങ്ങൾ വഴി പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു. ഇതുണ്ടാക്കുന്ന നഷ്ടം വലുതാണ്, ഏറെക്കാലം നീണ്ടു നിൽക്കുകയും ചെയ്യും.



പിണറായി വിജയൻ, കെ. ചന്ദ്രശേഖർ റാവു.

എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരം പിഴവുകൾ സംഭവിക്കുന്നത്?



നിക്ഷേപസൗഹൃദ സംസ്ഥാനമെന്ന സൽപ്പേരിനായി ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങൾ സർക്കാർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ, എപ്പോഴും സംഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നംതന്നെ ഇവിടെയും സംഭവിച്ചു. ഒരു ചുവട് മുന്നോട്ടു വയ്ക്കുമ്പോൾ ഇത്തരം വിവാദങ്ങളിലൂടെ രണ്ടു ചുവട് പിന്നിൽപ്പോകുന്ന അവസ്ഥ.



ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ എന്താണു സർക്കാർ ചെയ്യേണ്ടത്?



നിക്ഷേപകരുടെ പരാതികൾ തത്സമയം പരിഹരിക്കാനുള്ള സംവിധാനം അടിയന്തരമായി ഉണ്ടാക്കണം. കേരളത്തിൽ പറ്റുന്ന വ്യവസായങ്ങൾ ഏതൊക്കെയെന്നു കൃത്യമായി നിശ്ചയിക്കണം. ഭൂമി ലഭ്യതക്കുറവ് പ്രധാന പ്രശ്നമാണ്. മലിനീകരണമില്ലാത്തവ മാത്രമേ നമുക്ക് അനുവദിക്കാനാകൂ. നിക്ഷേപങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടപടികളിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കു വിവേചനാധികാരം കൊടുക്കാതെ കൃത്യമായ മാനദണ്ഡങ്ങൾ വേണം. വ്യക്തതയില്ലാത്ത ചട്ടങ്ങളൊന്നും പാടില്ല. അതിന് ആവശ്യമായ ഭേദഗതികൾ വരുത്തണം.



കണ്ണൂർ സൈബർപാർക്ക് ഭൂമി. ചിത്രം: മനോരമ

പല പ്രശ്നങ്ങളും വ്യവസായ വകുപ്പിൽനിന്നല്ല. ഇരുപതോളം വകുപ്പുകളിൽനിന്നാണ് അനുമതികളും മറ്റും വേണ്ടത്. ആ വകുപ്പുകളിൽക്കൂടി പരിഷ്കാരങ്ങൾ വരുത്തണം. ഓരോ പാർക്കിലും പ്രശ്നപരിഹാരത്തിന് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ചുമതലപ്പെടുത്തണം. സഹായത്തിനായി സിംഗിൾ വിൻഡോ വഴി സർക്കാരിനെ സമീപിക്കുമ്പോൾ 15 വിൻഡോകൾ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന പരിപാടി നിർത്തണം.

അതിനു പുതിയ ബിൽ വരുമെന്ന് മന്ത്രി പ്രഖ്യാപിച്ചല്ലോ?



നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും പുതിയതോ പഴയതോ എന്നതല്ല പ്രശ്നം. അത് എങ്ങനെ നടപ്പാക്കുന്നു എന്നതാണു പ്രധാനം. നിയമം എന്തെന്നല്ല, നിയമം ലംഘിക്കുന്നത് ആരാണെന്നു നോക്കിയാണ് പലപ്പോഴും നടപടികളുണ്ടാകുന്നതെന്നാണു പരാതി. പ്രാദേശികമായി ഒരു രാഷ്ട്രീയനേതാവിന്റെ തണലുണ്ടെങ്കിൽ എന്തു തെറ്റു ചെയ്താലും പ്രശ്നമില്ല. എന്തു ശരിയായി ചെയ്തിട്ടും കാര്യമില്ല എന്ന രീതി മാറണം.



വ്യവസായമന്ത്രി പി. രാജീവ്.

മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് കേരളത്തിന് ഒട്ടേറെ അനുകൂലഘടകങ്ങളുമില്ലേ?

കേരളത്തിൽ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് അഴിമതി കുറവാണ്. അഴിമതി ഇല്ല എന്നു പറയാനാകില്ല. മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിയമത്തിനതീതമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനാണ് അഴിമതി നടക്കുന്നതെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ നിയമപരമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനാണ് കൈക്കൂലി കൊടുക്കേണ്ടി വരാറുള്ളതെന്നു പല നിക്ഷേപകരും പറയാറുണ്ട്. ചെറിയ സംരംഭങ്ങൾക്കു പോലും സംഘടിതമായ ഭീഷണി നേരിടേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. നോക്കുകൂലി തടയാൻ സർക്കാർ കർശനമായ നടപടികളെടുത്തെങ്കിലും ഇപ്പോഴും പലയിടത്തുമുണ്ട്. പ്രത്യാഘാതം ഓർത്തുള്ള പേടി കൊണ്ടു പലരും പുറത്തു പറയാതിരിക്കുന്നതാണ്.



പ്രതീകാത്മക ചിത്രം.

നിക്ഷേപസൗഹൃദ റാങ്കിങ്ങിൽ പിന്നിലേക്കാണ് കേരളത്തിന്റെ പോക്ക്. തെലങ്കാന ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾ കുതിക്കുന്നു. കേന്ദ്രത്തിന്റെ റാങ്കിങ് രീതിയുടെ പ്രശ്നമാണെന്നാണ് സർക്കാർ പറയുന്നത്. ശരിക്കും എന്താണ് പ്രശ്നം?



റാങ്കിങ്ങിൽ 28–ാം സ്ഥാനത്തായിപ്പോകാനുള്ള പ്രധാന കാരണം സംരംഭകരുടെ പ്രതികരണമാണെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. രഹസ്യ സർവേയാണ് കേന്ദ്രം നടത്തുന്നത്. കേരളത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന പിന്തുണയെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് സംരംഭകർ നൽകുന്ന പ്രതികരണമാണ് റാങ്കിങ്ങിൽ തിരിച്ചടിയാകുന്നത്. അതു പരിഹരിക്കാൻ അടിമുടി മാറ്റങ്ങൾ വരണം. തൊലിപ്പുറമെയുള്ള ചികിത്സ കൊണ്ടു കാര്യമില്ല. നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും മാത്രം മാറിയാൽ പോരാ. മനോഭാവം മാറണം. നിക്ഷേപകരെയും സംരംഭകരെയും ചൂഷണം ചെയ്യാനെത്തുന്നവരായി കാണുന്ന രീതി മാറണം. അതിന്റെ ദോഷം വലുതാണ്. അവരെ തൊഴിൽ ദാതാക്കളായാണു കാണേണ്ടത്.



പലരും മനോഭാവത്തെക്കുറിച്ചു പറയാറുണ്ട്. നമ്മുടെ മനോഭാവത്തിനു ശരിക്കും എന്താണ് പ്രശ്നം?



സ്വന്തം നാടിനെപ്പറ്റി ഇത്രത്തോളം കുറ്റം പറയുന്നവർ മലയാളികളാണ് എന്നാണ് എന്റെ അനുഭവം. ലോകത്തെവിടെപ്പോയാലും ഇതു തന്നെയാണ് അവസ്ഥ. തമിഴനോ തെലുങ്കനോ ഒരിക്കലും അതു പറയില്ല. നാട്ടിലെ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചു ബോധ്യമുണ്ടെങ്കിൽപ്പോലും പരസ്യമായി അതു പ്രകടിപ്പിക്കില്ല. മലയാളി തിരിച്ചാണ്. ഉള്ളത് ഇരട്ടിയാക്കി പറയും.

ടെക്നോപാർക്കിലേക്കു നിക്ഷേപകരെ ആകർഷിക്കുന്നതിനായി അന്നത്തെ വ്യവസായ മന്ത്രി പി.കെ. കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയുമായി സിംഗപ്പൂരിൽ ഒരു യോഗം നടത്തി. ചർച്ച നന്നായി മുന്നോട്ടു പോകവേ ഇടയ്ക്ക് ഒരാൾ എഴുന്നേറ്റു നിന്നു പറഞ്ഞു – കേരളത്തിലെ കെഎസ്ആർടിസി ബസുകൾ തല്ലിപ്പൊളിയാണ്. സംശയിക്കേണ്ട, ആൾ മലയാളിയായിരുന്നു – തിരുവല്ലക്കാരൻ. കെഎസ്ആർടിസി ബസിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന നിക്ഷേപകരെയല്ല കേരളത്തിലേക്കു ക്ഷണിക്കുന്നതെന്നു പറയേണ്ടി വന്നു.



കേരളത്തിൽ എങ്ങനെയുള്ള വ്യവസായങ്ങളാണ് വരേണ്ടത് എന്നാണ് കരുതുന്നത്?



മറ്റുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾ പോകുന്ന വഴിക്കു പോകാനല്ല ശ്രമിക്കേണ്ടത്. സ്വന്തമായി പുതിയ വഴി കണ്ടെത്തണം. ലൈറ്റ് എൻജിനീയറിങ്, ബയോ ടെക്നോളജി, മെഡിക്കൽ ഡിവൈസസ്, വാക്സീൻ യൂണിറ്റ്, ബയോ മെഡിക്കൽ എൻജിനീയറിങ്, ഹാർഡ് ‌വെയർ മാനുഫാക്ചറിങ് എന്നിവയൊക്കെ വലിയ സാധ്യതകളുള്ള മേഖലകളാണ്.

കണ്ണൂരിലെ ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾക്കായുള്ള ചാർജിങ് സ്റ്റേഷൻ. ചിത്രം: മനോരമ

ഇലക്ട്രിക് വാഹന രംഗത്ത് വലിയ വിപ്ലവമുണ്ടാകാൻ പോകുകയാണ്. കേരളത്തെ ഇന്ത്യയുടെ ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിൾ കാപ്പിറ്റൽ ആയി മാറ്റാൻ സർക്കാർ മുന്നിട്ടിറങ്ങിയാൽ സാധിക്കും.



നിക്ഷേപകരെ ആകർഷിക്കാൻ കേരളം എന്തു ചെയ്യണം?

നിക്ഷേപം എത്തിക്കുക എന്നതല്ല, തൊഴിൽ സൃഷ്ടിക്കലിനായിരിക്കണം ഊന്നൽ നൽകേണ്ടത്. 10,000 കോടി രൂപയുടെ നിക്ഷപവും 100 പേർക്കു ജോലിയും എന്ന രീതി ശരിയല്ല. നിക്ഷേപകർക്ക് പൂർണ സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പു നൽകണം.

ആപ്പിൾ സിഇഒ ടിം കുക്ക്.

നിക്ഷേപകരും ഡോക്ടർമാരും ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഒരേ അവസ്ഥയിലാണ് – അവർ സമൂഹത്തിനു വേണ്ടി ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു. പക്ഷേ, എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ പിഴവുണ്ടായാൽ – അത് അവരുടെ കുഴപ്പം കൊണ്ടായിരിക്കില്ലെങ്കിൽ പോലും – ഇരു കൂട്ടരും ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നു. ഹർത്താലും ബന്ദും കാരണം പല നിക്ഷേപങ്ങളും കേരളത്തിൽനിന്നു പോയിട്ടുണ്ട്. അതു കുറഞ്ഞു എന്നത് ആശ്വസകരമാണ്.



ഒട്ടേറെ പ്രതികൂല ഘടകങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഐടി പാർക്കുകളിലൊന്നായി ടെക്നോപാർക്ക് വളർന്നത് എങ്ങനെയാണ്?



തുടക്കം മുതൽക്കുതന്നെ ഒരു സംരക്ഷിത അന്തരീക്ഷത്തിലാണ് ടെക്നോപാർക്കിനെ വളർത്തിയത്. മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിമാരായ ഇ.കെ. നായനാരും കെ. കരുണാകരനും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ പൂർണ പിന്തുണ നൽകി. എന്തു സമരമുണ്ടായാലും ഹർത്താലുണ്ടായാലും ടെക്നോപാർക്ക് പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന നില തുടക്കം മുതൽക്കുതന്നെ വന്നു.

ടെക്‌നോപാർക്ക്.

ടാറ്റ കൺസൽറ്റൻസി സർവീസ് പോലൊരു കമ്പനിക്ക് ലോകത്തേറ്റവും വേഗത്തിൽ കെട്ടിടത്തിനുള്ള അംഗീകാരം ലഭിച്ചത് കേരളത്തിലാണ് – വെറും 3 മണിക്കൂറിൽ. ടെക്നോപാർക്കിന്റെ തുടക്കത്തിൽ കമ്പനികളെ എത്തിക്കാൻ ചട്ടങ്ങളിലില്ലാത്ത പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് – കമ്പനികളിലെ ജീവനക്കാർക്ക് വാടക വീടു മുതൽ കുട്ടികളുടെ സ്കൂൾ അഡ്മിഷൻ വരെ ശരിയാക്കി കൊടുക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. 2000 ചതുരശ്ര അടി എടുത്തയാളിനും 2 ലക്ഷം എടുത്തയാളിനും ഒരേ നിലവാരത്തിലുള്ള സർവീസ് കൊടുത്തു. ചെറിയ സംരംഭകരിൽ പലരും പിന്നീട് വലിയവരായി മാറി.

ഈ മാതൃക എന്തുകൊണ്ട് മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിൽ പറ്റുന്നില്ല?



അതിനു സർക്കാരിനു നിശ്ചയദാർഢ്യവും ഇച്ഛാശക്തിയും വേണം. ഓരോ വകുപ്പുകളും സ്വന്തം അധികാരത്തിൽ കടിച്ചു തൂങ്ങിയാൽ ഒരു മാറ്റവും വരില്ല. ടെക്നോപാർക്കിന്റെ തുടക്കകാലത്ത് ഒരു ഇൻസ്പെക്‌ഷൻ വന്നു. ആകെ ബഹളം. അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ കെട്ടിടത്തിൽ വെള്ളം നിറച്ചു വയ്ക്കാൻ കൂജയില്ല എന്നതായിരുന്നു പരാതി. അപ്പുറത്തു വാട്ടർ കൂളർ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് എന്നോർക്കണം.



തീപിടിത്തമുണ്ടായാൽ രക്ഷപ്പെടാൻ പ്രത്യേക വാതിൽ ഇല്ലെന്നു മറ്റൊരു കുഴപ്പം. ഏറ്റവും താഴത്തെ നിലയിൽ അഴികളില്ലാതെ ജനൽ പണിതിരിക്കുന്നതു കാണാതെയായിരുന്നു ഈ വിമർശനം. അന്നു മന്ത്രിയായിരുന്ന പി.കെ. കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയോടു കാര്യം പറഞ്ഞു. ഉടനെ അദ്ദേഹം മുഖ്യമന്ത്രി കരുണാകരനെ കണ്ടു. തീരുമാനം ഉടനടി വന്നു – ടെക്നോപാർക്കിൽ ഇനി ഇൻസ്പെക്‌ഷൻ പാടില്ല. അടുത്തിടെ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ വിഭാഗത്തിന്റെ റെയ്ഡ് ഉണ്ടായപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഇടപെട്ട് ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് പരിഹാരം കണ്ടു. ആ രീതിയിലുള്ള ഇടപെടലുകളാണു വേണ്ടത്.

English Summary: Interview with Technopark Founder CEO and Kerala Planning Board Former Member G Vijayaraghavan

കേരളത്തിലേക്ക് നിക്ഷേപകരെ ആകർഷിക്കാൻ സർക്കാർ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? വായനക്കാർക്ക് കമന്റ് ബോക്‌സിൽ പ്രതികരിക്കാം.