അന്വേഷണം ശരിയായ ദിശയിലല്ല; മരംമുറി‌ കേസിൽ സർക്കാരിനെതിരെ ഹൈക്കോടതി

കൊച്ചി ∙ വയനാട് മുട്ടിൽ മരംമുറിക്കേസിൽ സർക്കാരിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനം ഉയർത്തി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അധ്യക്ഷനായ ഹൈക്കോടതി ‍ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച്. കേസിന്റെ അന്വേഷണം ശരിയായ ദിശയിലല്ല എന്നു നിരീക്ഷിച്ച കോടതി പ്രതികളെ ഇതുവരെയും അറസ്റ്റു ചെയ്യാത്തത് നിഷ്ക്രിയത്തമാണെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണം ശരിയായ ദിശയിൽ അല്ലെന്നും കേസ് സിബിഐ അന്വേഷിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് തൃശൂർ സ്വദേശി സമർപ്പിച്ച ഹർജി പരിഗണിക്കുമ്പോഴായിരുന്നു കോടതിയുടെ പരാമർശം.

എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതുവരെ അറസ്റ്റുണ്ടാകാതിരുന്നത് എന്നായിരുന്നു കോടതിയുടെ പ്രധാന ചോദ്യം. ഇവർക്കെതിരെ ജാമ്യമില്ലാ വകുപ്പു ചുമത്തിയിട്ടില്ലേ എന്നും ചോദിച്ചു. വിലപിടിപ്പുള്ള മരങ്ങൾ മോഷണം പോയിട്ടും പ്രതികളെ പിടികൂടാത്തത് സർക്കാരിന്റെ പിടിപ്പുകേടാണെന്നും വിമർശിച്ചു. അതേസമയം കോവിഡ് സാഹചര്യത്തിലാണ് അറസ്റ്റു ചെയ്യാതിരുന്നത് എന്നായിരുന്നു സർക്കാർ അഭിഭാഷകന്റെ വാദം. ഇതൊരിക്കലും ന്യായമായ കാരണമല്ല എന്നു ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് പറഞ്ഞു.



മുട്ടിലിൽനിന്നും വയനാട്ടിലെ മറ്റു പ്രദേശങ്ങളിൽനിന്നും മുറിച്ചു കടത്തിയ മരങ്ങൾ നട്ടത് കർഷകർ അല്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അതു മുറിക്കാൻ ആർക്കും അവകാശമില്ല. സർക്കാർ ഭൂമിയിലെ മരം കടത്തിയതു മോഷണമാണ് എന്നതിൽ സംശയമില്ല. പ്രതികൾക്കെതിരെ ചുമത്തിയിട്ടുള്ള കുറ്റങ്ങൾ എന്തെല്ലാമെന്നു വ്യക്തമാക്കാനും കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടു. അതേസമയം കുറ്റകൃത്യം നടന്നതായി എജി കോടതിയിൽ സമ്മതിച്ചു. മുദ്രവച്ച കവറിൽ കേസിന്റെ വിവരങ്ങൾ നൽകാൻ തയാറാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.



അറസ്റ്റ് നടപടികൾ സംബന്ധിച്ചു സർക്കാർ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകണം എന്ന നിലപാടിൽ കോടതി ഉറച്ചു നിന്നു. എന്തുകൊണ്ട് അറസ്റ്റുണ്ടായില്ല എന്ന ചോദ്യമാണ് കേസ് പരിഗണിക്കുമ്പോൾ മുതൽ കോടതി ആവർത്തിച്ചു ചോദിച്ചത്. തിങ്കളാഴ്ച കേസ് പരിഗണിക്കുമ്പോഴും മരംമുറിയിൽ കടുത്ത ആശങ്ക കോടതി പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. പ്രതികളുടെ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ ഹൈക്കോടതി കഴിഞ്ഞദിവസം തള്ളി. വില്ലേജ് ഓഫിസര്‍ പ്രതികളുടെ താളത്തിനൊത്തു തുള്ളിയെന്നും ഒരു വില്ലേജ് ഓഫിസർ എങ്ങനെ അനുമതി നൽകിയെന്നും ചോദിച്ചാണു മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളിയത്.



പട്ടയഭൂമിയില്‍നിന്നു മരംമുറിക്കാന്‍ അനുമതി നല്‍കുന്ന സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവ് നിലവിലെ നിയമങ്ങളെ മറികടക്കുന്നതാണെന്നു കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. മരം മുറിക്കേസില്‍ പ്രതികളുടെ കൈകള്‍ ശുദ്ധമല്ല എന്നു കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. പട്ടയഭൂമിയില്‍നിന്നു മരം മുറിക്കാന്‍ അനുമതി തേടി മൂന്നാറിലെ അതിജീവന പോരാട്ടവേദി നല്‍കിയ പൊതുതാല്‍പര്യ ഹര്‍ജിയും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് തള്ളി.



