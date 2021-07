‘സ്വർണവും വീതവും കൊടുത്തില്ല; നേരിട്ടത് ക്രൂരപീഡനം, തന്നത് ഒരു തവി ചോറ് മാത്രം’

കൊച്ചി∙ വിവാഹത്തിന്റെ മൂന്നാം ദിവസം തുടങ്ങിയതാണ് ഭർത്താവ് പച്ചാളം സ്വദേശിയും സോഫ്റ്റ്‌വെയർ എൻജിനീയറുമായ ജിപ്സനിൽ നിന്നുള്ള മാനസിക, ശാരീരിക പീഡനങ്ങളെന്ന് ചക്കരപ്പറമ്പ് സ്വദേശിനി. ഭർത്താവും വീട്ടുകാരും ആദ്യമായി സ്വർണം ആവശ്യപ്പെട്ടത് അന്നാണ്. ‘എന്തിനാണെന്നു പറയാതെയാണ് സ്വർണം ആവശ്യപ്പെട്ടത്. വീതവും ഇപ്പോൾത്തന്നെ വേണമെന്നു പറഞ്ഞു. വിവാഹം ആലോചിക്കുമ്പോൾ വീതം പിന്നീടു തരുമെന്നു പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാണ് എന്നു പറഞ്ഞിരുന്നില്ല. സഹോദരൻ പഠിക്കാൻ വിദേശത്തേക്കു പോകാൻ തീരുമാനിച്ചതിനാൽ ഇപ്പോൾത്തന്നെ വീതം വാങ്ങണം എന്നായിരുന്നു ജിപ്സന്റെ ആവശ്യം. ഇതു സമ്മതിക്കാതെ വന്നതോടെ മൂന്നാം ദിവസം മുതൽ പട്ടിണിക്കിട്ടു തുടങ്ങി.’ ഭർതൃവീട്ടിലെ പീഡനങ്ങളെപ്പറ്റി പറയുമ്പോൾ വാക്കുകൾ പാതിവഴിയിൽ മുറിഞ്ഞു. അതൊന്നും ഓർക്കാൻ ആഗ്രഹമില്ലെങ്കിലും നീതി കിട്ടാൻ ആ പീഡനത്തിന്റെ കഥ എവിടെയും പറയാൻ തയാറാണ് അവൾ.

‘ഭർതൃവീട്ടിൽ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചിരുന്നാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത്. അടുക്കളയിൽ കയറി ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കഴിക്കാനോ ചായ ഇടാനോ പോലും സമ്മതിക്കില്ല. രാവിലെ എല്ലാവർക്കുമൊപ്പം ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ദോശയോ ഇഡലിയോ. ഉച്ചയ്ക്കും വൈകിട്ടും ഓരോ തവി ചോറു മാത്രം. വയറു നിറയെ ചോറോ കറികളോ തരില്ല. പരാതി പറഞ്ഞപ്പോൾ നീ സ്വർണം താ, വീടിന്റെ വീതം വാങ്ങിക്കൊണ്ടു വാ.. അല്ലാതെ പൈസ കൊണ്ടൊന്നുമല്ലല്ലോ ഇങ്ങോട്ടു വന്നത് എന്നായിരുന്നു ജിപ്സന്റെ അമ്മയുടെ മറുപടി. മൂന്നു മാസം തികയും മുമ്പു ശാരീരിക പീഡനവും തുടങ്ങി. വീട്ടിൽ പറയണമെന്ന് ആദ്യം തീരുമാനിച്ചെങ്കിലും ചെയ്തില്ല. ഇതിനിടെ, ജിപ്സനുമായുള്ള വിവാഹം ആലോചിച്ച വൈദികനെ വിളിച്ച് ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ രണ്ടാം വിവാഹമല്ലേ, സഹിക്കുകയേ വഴിയുള്ളൂ, നാട്ടുകാർ നിന്നെയേ പറയൂ എന്നായിരുന്നു മറുപടി.

അപ്പയെ തല്ലിയതു സഹിച്ചില്ല

സ്വർണത്തിനും വീതത്തിനും വേണ്ടി വഴക്കു കൂടിവന്നു. ഒരു ദിവസം വല്ലാതെ ഉപദ്രവിച്ചു. കഴുത്തിനു ഞെക്കിപ്പിടിച്ചു. രാത്രി ഇറക്കി വിട്ടു. വീട്ടിൽ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ് അപ്പയും അമ്മയും എത്തുന്നതിനു മുമ്പ് ഈ അച്ചൻ സ്ഥലത്തെത്തി കേസു കൊടുക്കണ്ട, നിനക്കു തന്നെയാണ് ദോഷം എന്നുപദേശിച്ചു. രാത്രി അപ്പയും അമ്മയും വന്നു സംസാരിച്ചാണ് വീട്ടിൽ കയറ്റിയത്. ജിപ്സന്റെ അമ്മയും ഭയങ്കര ഉപദ്രവമാണ്. അയാളുടെ അപ്പൻ എന്റെ അപ്പയെയും അമ്മയെയും ചീത്ത പറയും. പുറത്തു പറയാനാകാത്ത വാക്കുകളാണ് പറയുക. അടുത്ത ദിവസം, വീട്ടിൽ കുറച്ചു ദിവസം നിൽക്ക് എന്നു പറഞ്ഞ് എന്നെ കൊണ്ടുവിട്ടു. ഒന്നും സംഭവിക്കാത്തതു പോലെ പെരുമാറിയാണ് ജിപ്സൻ എന്റെ വീട്ടിൽനിന്നു പോയത്. അപ്പോഴാണ് സ്വർണം അയാളുടെ വീട്ടിലെ അലമാരയിലാണ് എന്നോർത്തത്. അവിടെച്ചെന്നു സ്വർണം എടുത്തു കൊണ്ടു വരികയായിരുന്നു. 50 പവനുണ്ടായിരുന്നു.

പട്ടിണിക്കിട്ടതും ഉപദ്രവിച്ചതുമടക്കം അന്നാണ് ഞാൻ അപ്പയോടും അമ്മയോടും പറഞ്ഞത്. ചോദിക്കാൻ ചെന്ന അപ്പയെ ഇടിച്ചു താഴെയിട്ടു. കാലൊടിയുന്ന ഒച്ച കേട്ടെന്നു പിന്നെ അപ്പ പറഞ്ഞു. വാരിയെല്ലിനും പരുക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. ബോധം പോയിട്ടും അര മണിക്കൂറോളം ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോയില്ല. പിന്നെ ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടു പോകുന്നതിനിടെ ജിപ്സൻ വിളിച്ചുപറഞ്ഞു, അപ്പ വീണ് തലയ്ക്ക് ചെറിയ പൊട്ടലുണ്ടെന്ന്. ആശുപത്രിയിൽ ചെന്നപ്പോഴാണ് കാല് ഒടിഞ്ഞതും മുഖം ഇടിയേറ്റു നീരുവച്ചതുമെല്ലാം കാണുന്നത്. അപ്പയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതിനാൽ ആശുപത്രിയിൽ പൊലീസ് വന്നപ്പോൾ കേസെടുക്കണ്ട എന്നാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത്. അപ്പയെ തല്ലിയതു സഹിക്കാനാവാത്തതു കൊണ്ടാണ് പൊലീസിൽ പരാതി നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചത്. പരാതി സ്വീകരിക്കാതിരുന്ന പൊലീസ് നിസാര വകുപ്പുകളിട്ട് കേസെടുത്ത് അവനെ അറസ്റ്റു ചെയ്തു ജാമ്യത്തിൽ വിട്ടയച്ചു.

ആദ്യ ഭാര്യയെ ബ്ലേഡ് വച്ചു വരഞ്ഞു; ജീവനും കൊണ്ടു രക്ഷപ്പെട്ടു

പീഡനം സഹിക്കാതെയാണ് ജിപ്സന്റെ ആദ്യ ഭാര്യയും പോയതെന്ന് അടുത്ത വീട്ടുകാരാണു പറഞ്ഞത്. ബ്ലേഡ് കൊണ്ടു വരഞ്ഞപ്പോൾ ആ പെൺകുട്ടി ചോരയൊലിപ്പിച്ച് വീട്ടിൽനിന്ന് ഇറങ്ങിയോടി രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു. അതു കാണുമ്പോൾ അവൻ സന്തോഷിച്ചു ചിരിക്കുമായിരുന്നെന്ന് ആ പെൺകുട്ടി പിന്നീടു പറഞ്ഞു. എന്നെയും ദേഹോപദ്രവം ചെയ്തശേഷം ജിപ്സൻ സന്തോഷിക്കുമായിരുന്നു. മനോദൗർബല്യമുള്ളതു പോലെയാണ് അവൻ പെരുമാറിയത്. പട്ടിണിക്കിട്ട് ഉപദ്രവിക്കാൻ നിനക്ക് മനോദൗർബല്യമുണ്ടോ എന്നു ചോദിച്ചതിനാണ് അപ്പയുടെ കാല് ഒടിച്ചത്.

ആദ്യ ഭാര്യയുടെ പരാതിയും പൊലീസ് കേസെടുക്കാതെ ഒതുക്കിത്തീർക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് അവരെ വിളിച്ചപ്പോൾ അറിഞ്ഞു. പരാതി കൊടുക്കണമെന്ന് അവരോടു നാട്ടുകാരുടെ ആക്‌ഷൻ കൗൺസിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ, പെൺകുട്ടിക്കു വിവാഹാലോചന നടക്കുകയാണെന്നും പരാതിപ്പെടാനോ മൊഴി കൊടുക്കാനോ താൽപര്യമില്ലെന്നും പറഞ്ഞു.

രക്ഷപ്പെടാൻ അറിയാം; ആദ്യ ഭാര്യ പരാതിപ്പെടാത്തത് ആത്മവിശ്വാസമായി

ആദ്യ ഭാര്യ ഇയാൾക്കൊപ്പം ആറുമാസമാണ് താമസിച്ചത്. ആ പെൺകുട്ടിയെ സ്വത്തിന്റെയും പണത്തിന്റെയും പേരിൽ ക്രൂരമായി മർദിക്കുമായിരുന്നു. അവൾ എറണാകുളം സെൻട്രൽ സ്റ്റേഷനിൽ പരാതി നൽകിയിട്ടും പൊലീസ് കേസെടുത്തില്ലെന്നാണ് പറയുന്നത്. ജിപ്സന്റെ അമ്മയുടെ സഹോദരൻ എസ്ഐയാണ്. അയാളാണ് പൊലീസിനെ സ്വാധീനിച്ച് കേസെടുപ്പിക്കാത്തത്. എന്റെ പരാതി ഒതുക്കിയതും ഈ അമ്മാവന്റെ ഒത്താശയിലാണ്. എന്നെ ഉപദ്രവിക്കുമ്പോൾ വിസ്മയയുടേത് അടക്കമുള്ള സ്ത്രീധന പീഡന സംഭവങ്ങളെപ്പറ്റി ജിപ്സൻ പറയുമായിരുന്നു. അവരെപ്പോലെയല്ല, തനിക്കു രക്ഷപ്പെടാൻ അറിയാം എന്നായിരുന്നു അയാൾ പറഞ്ഞിരുന്നത്. ആദ്യ ഭാര്യയുടെ പരാതിയിൽ കുടുങ്ങാതിരുന്നതിന്റെ ആത്മവിശ്വാസമായിരുന്നു എന്നെയും പീഡിപ്പിക്കാൻ ഇയാൾക്ക് ധൈര്യം കൊടുത്തത്.

ജിപ്സന്റെ കൂടെ ഒന്നാം ക്ലാസ് മുതൽ പഠിച്ച ഒരു വൈദികനാണ് ഈ വിവാഹം ആലോചിച്ചത്. ആദ്യബന്ധം വേർപെടുത്തുമ്പോൾ ആ പെൺകുട്ടി ഈ അച്ചനോടു പറഞ്ഞിരുന്നു, ഇവന്റെ മാനസിക നില ശരിയല്ലാത്തതിനാൽ ഇനിയും വിവാഹം കഴിപ്പിക്കരുതെന്ന്. എന്നിട്ടും അച്ചൻ ഞങ്ങളോടു പറഞ്ഞത് നല്ല ആലോചനയാണെന്നാണ്. ആ വിശ്വാസത്തിലാണ് കല്യാണത്തിനു തയാറായത്. ഇനിയൊരു പെൺകുട്ടിക്കും ഇതുപോലൊരു അനുഭവം ഉണ്ടാകാൻ ഇടവരരുത്. മർദിക്കുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ പരാതി കൊടുക്കരുതെന്നു പറഞ്ഞതും ഇതേ അച്ചനാണ്. പരാതി കൊടുക്കരുതെന്നു താൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നാണ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത്.’ – പെൺകുട്ടി പറയുന്നു.

നടപടി എടുക്കാതെ പൊലീസ്; മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ടിലും തിരുത്ത്

കഴിഞ്ഞ 12ന് പെൺകുട്ടി വനിതാ സെല്ലിൽ പരാതി നൽകിയിരുന്നു. വീണ്ടും മർദനമേറ്റ്, എറണാകുളം നോർത്ത് സ്റ്റേഷനിൽ ചെന്നെങ്കിലും യുവതിയുടെ പരാതിയിൽ കേസെടുക്കാതെ പൊലീസ് പിതാവിനെ മർദിച്ചതിനു മാത്രം കേസെടുത്തു. കാൽ ഒടിഞ്ഞതു മാത്രമാണ് റിപ്പോർട്ടിലുണ്ടായിരുന്നത്. തലയ്ക്കു പരുക്കേറ്റതും വാരിയെല്ലിനു പൊട്ടലുണ്ടായതും റിപ്പോർട്ടിൽ വന്നാൽ ജാമ്യം കിട്ടാത്ത വകുപ്പിൽ കേസെടുക്കേണ്ടി വരുമെന്നതിനാൽ അതു ചെയ്തില്ല. പകരം ജാമ്യം കിട്ടുന്ന വകുപ്പുകൾ ചുമത്തി കേസെടുത്ത് പ്രതിയെ അറസ്റ്റു രേഖപ്പെടുത്തി സ്റ്റേഷൻ ജാമ്യത്തിൽ വിട്ടയച്ചു. വാരിയെല്ലിനു പൊട്ടലുള്ള വിവരം ഡോക്ടർമാരെക്കൊണ്ടും മറച്ചു വയ്പിച്ചു എന്നാണ് ആരോപണം. പിന്നീട് ആക്ഷേപങ്ങൾ ഉയർന്നതോടെ പുതിയ മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

പെൺകുട്ടിയുടെ പരാതിയിൽ കേസെടുക്കാതിരുന്നതോടെ നാട്ടുകാർ ആക്‌ഷൻ കൗൺസിൽ രൂപീകരിച്ചു സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മിഷണറെ നേരിൽക്കണ്ടു പരാതി നൽകി. ഇതോടെ, അവിടെ വനിതാ പൊലീസ് പെൺകുട്ടിയുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തി ഗാർഹിക പീഡനത്തിനു കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ പ്രതി ഒളിവിലാണെന്ന പതിവു പല്ലവിയാണ് ഇപ്പോഴും പൊലീസിന്.



