ന്യൂഡൽഹി ∙ കേരളത്തിലെ കോവിഡ് കണക്കില്‍ ആശങ്കയുണ്ടെന്നു കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം. പ്രതിദിന കേസുകള്‍ കൂടുന്നതു നിരീക്ഷിച്ചു വരികയാണ്. ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക് (ടിപിആർ) ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന ജില്ലകളില്‍ പത്തെണ്ണം കേരളത്തിലാണ്. വൈറസ് പെരുകുന്നതും ഗൗരവമായി കാണണം.

കൂടുതല്‍ വകഭേദങ്ങള്‍ക്കു സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ പ്രതിരോധ നടപടികള്‍ ശക്തമാക്കണം. ആഘോഷങ്ങളും ആള്‍ക്കൂട്ടങ്ങളും അനുവദിക്കരുത്. രണ്ടാം തരംഗം അവസാനിച്ചിട്ടില്ലെന്നും കേന്ദ്രം മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കുന്നു. കഴിഞ്ഞ ഏതാനും ദിവസങ്ങളിലായി കേരളത്തിലെ പ്രതിദിന കോവിഡ് കണക്കുകള്‍ ഉയർന്നുതന്നെ നിൽക്കുകയാണ്.



ലോക്ഡൗണ്‍ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ ലഘൂകരിച്ച ശേഷം ടിപിആർ 10 ശതമാനത്തിന് മുകളില്‍ മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്നതിൽ ആരോഗ്യ വിദഗ്ധരും ആശങ്ക രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സ്റ്റോക്ക് തീർന്നതിനാൽ സംസ്ഥാനത്തു കോവിഡ് വാക്സിനേഷൻ മുടങ്ങിയതും പ്രയാസം സൃഷ്ടിക്കുന്നു.



English Summary: Union Health Ministry concerns over the high covid numbers in Kerala