അച്ഛന്‍ രാജി തീരുമാനം ഞായറാഴ്ച രാത്രി എടുത്തിരിക്കാം, അദ്ഭുതപ്പെടുത്തി: അരുണാദേവി

ബെംഗളൂരു∙ മുഖ്യമന്ത്രിസ്ഥാനം ഒഴിയാനുള്ള തീരുമാനം ഞായറാഴ്ച രാത്രി ഉറങ്ങാന്‍ പോകും മുമ്പ് ബി.എസ്. യെഡിയൂരപ്പ എടുത്തിരിക്കാമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകള്‍ എസ്.വൈ. അരുണാദേവി. പിതാവ് പെട്ടെന്നു തീരുമാനമെടുക്കുന്ന ആളാണെന്നും അതില്‍ ഉറച്ചുനില്‍ക്കുമെന്നും അഖില ഭാരത വീരശൈവ-ലിംഗായത് മഹാസഭ വനിതാ വിഭാഗം അധ്യക്ഷയായ അരുണാദേവി പറഞ്ഞു.



'സര്‍ക്കാരിന്റെ രണ്ടാം വാര്‍ഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് സഭയില്‍ എന്താവും അദ്ദേഹം പറയുകയെന്നതിനെക്കുറിച്ച് മക്കള്‍ക്കു പോലും അറിവുണ്ടായിരുന്നില്ല. രാജിവയ്ക്കാനുള്ള തീരുമാനം ഞങ്ങളെ അദ്ഭുതപ്പെടുത്തി. ഒന്നുകില്‍ പെട്ടെന്നെടുത്ത തീരുമാനമാകാം. അല്ലെങ്കില്‍ ഞായറാഴ്ച രാത്രി ഉറങ്ങും മുമ്പ് തന്നെ തീരുമാനമെടുത്തിരിക്കാം. ഒരാളും അദ്ദേഹത്തോടു രാജി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല.

അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് പൊതുജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കുമെന്നു തോന്നുന്നില്ല. പൊതുപ്രവര്‍ത്തനം തുടരും. രാഷ്ട്രീയത്തില്‍നിന്നു വിരമിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിനു ചിന്തിക്കാന്‍ പോലും കഴിയില്ല. 2023ല്‍ കര്‍ണാടകയില്‍ ബിജെപിയെ വീണ്ടും അധികാരത്തിലെത്തിക്കുകയാണ് തന്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാഴ്ച്ചപ്പാടുകളില്‍ എനിക്കു വിശ്വാസമുണ്ട്.' - അരുണാദേവി പറഞ്ഞു.

പിന്‍ഗാമി രണ്ടു ദിവസത്തിനകം

അതേസമയം, രണ്ടു ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ യെഡിയൂരപ്പയുടെ പിന്‍ഗാമിയെ പ്രഖ്യാപിക്കാനുള്ള നീക്കത്തിലാണു ബിജെപി. പാര്‍ട്ടി ദേശീയ നേതൃത്വത്തിന് ഇക്കാര്യത്തില്‍ കൃത്യമായ ധാരണയുണ്ട്. ചൊവ്വാഴ്ച ഡല്‍ഹിയില്‍ ചേരുന്ന പാര്‍ട്ടി പാര്‍ലമെന്ററി ബോര്‍ഡ് യോഗത്തെ തീരുമാനം അറിയിക്കും. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി, ബിജെപി ദേശീയ അധ്യക്ഷന്‍ ജെ.പി. നഡ്ഡ, കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരായ അമിത് ഷാ, രാജ്‌നാഥ് സിങ്, ദേശീയ സംഘടനാ സെക്രട്ടറി ബി.എല്‍. സന്തോഷ്, കര്‍ണാടകയുടെ ചുമതലയുള്ള അരുണ്‍ സിങ് എന്നിവര്‍ യോഗത്തില്‍ പങ്കെടുക്കും.

കര്‍ണാടകയിലേക്കു നിരീക്ഷകരെ അയയ്ക്കാനും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേന്ദ്ര മന്ത്രി പീയുഷ് ഗോയല്‍, മുതിര്‍ന്ന നേതാക്കളായ ധര്‍മേന്ദ്ര പ്രധാന്‍, ഭൂപേന്ദ്ര യാദവ് എന്നിവരാവും ബുധനാഴ്ച സംസ്ഥാനത്ത് എത്തി എംഎല്‍എമാരുമായി ചര്‍ച്ച നടത്തുക. എല്‍എല്‍എമാരുടെ അഭിപ്രായം കൂടി കേട്ട ശേഷം വ്യാഴാഴ്ച നടക്കുന്ന നിയമസഭാകക്ഷി സമ്മേളനത്തില്‍ പുതിയ മുഖ്യമന്ത്രിയെ പ്രഖ്യാപിക്കും. വ്യാഴാഴ്ച തന്നെ പുതിയ മുഖ്യമന്ത്രി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുമെന്നാണു റിപ്പോര്‍ട്ട്.

യെഡിയൂരപ്പയുടെ പടിയിറക്കത്തെക്കുറിച്ച് വീരശൈവ-ലിംഗായത് ആചാര്യന്മാര്‍ ഇതുവരെ പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല. യെഡിയൂരപ്പയുടെ ജന്മനാട്ടിലൊഴികെ ഇതുവരെ ഒരുതരത്തിലുള്ള പ്രതിഷേധവും അരങ്ങേറിയിട്ടുമില്ല. രാജിക്കു തൊട്ടുപിന്നാലെ ഡല്‍ഹിയില്‍ ജെ.പി. നഡ്ഡ, അമിത് ഷാ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ യോഗം ചേര്‍ന്ന് സ്ഥിതിഗതികള്‍ വിലയിരുത്തിയിരുന്നു.

