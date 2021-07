അഞ്ച് കുട്ടികളെങ്കില്‍ ധനസഹായം, ജോലി; പദ്ധതിയുമായി പാലാ രൂപത

കോട്ടയം∙ മൂന്നു കുട്ടികളില്‍ കൂടുതലുള്ള മാതാപിതാക്കള്‍ക്ക് ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ പ്രഖ്യാപിച്ച് പാലാ രൂപത. അഞ്ചു കുട്ടികളുള്ളവര്‍ക്ക് പ്രതിമാസം 1500 രൂപ സാമ്പത്തിക സഹായം പ്രഖ്യാപിച്ച രൂപത നാലാമത്തെ പ്രസവം മുതല്‍ ചികിത്സ സൗജന്യമാക്കി. നഴ്‌സിങ്, എന്‍ജിനീയറിങ് കോഴ്‌സുകളില്‍ കുട്ടികള്‍ക്ക് ആനുകൂല്യത്തിനു പുറമെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ നിയമനത്തിന് പ്രത്യേക പരിഗണനയും ലഭിക്കും.



കുടുംബവര്‍ഷം ആചരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് പാലാ ബിഷപ് മാര്‍ ജോസഫ് കല്ലറങ്ങാട്ട് സര്‍ക്കുലര്‍ പുറത്തിറക്കിയത്. ആറ് ആനുകൂല്യങ്ങളാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. രണ്ടായിരത്തിനുശേഷം വിവാഹിതരായ അഞ്ച് കുട്ടികളില്‍ കൂടുതലുള്ള കുടുംബത്തിനാണ് പ്രതിമാസം 1500 രൂപ സാമ്പത്തിക സഹായം. നാല് കുട്ടികളില്‍ കൂടുതലുള്ള ദമ്പതിമാരില്‍ ഒരാള്‍ക്കു വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത അനുസരിച്ച് രൂപതയുടെ ആശുപത്രിയില്‍ ജോലിക്ക് മുന്‍ഗണന ലഭിക്കും. രൂപതയുടെ കീഴില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ആശുപത്രികളില്‍ നാലാമത്തെ പ്രസവം മുതല്‍ ചികിത്സ സൗജന്യമാണ്.

നാലാമത്തെ കുട്ടിക്ക് നഴ്‌സിങ് കോഴ്‌സിന് സൗജന്യമായി പഠിക്കാം. നാലാമത് മുതലുള്ള കുട്ടികള്‍ക്ക് എന്‍ജിനീയറിങ്, ഫുഡ് ടെക്‌നോളജി കോളേജുകളില്‍ ട്യൂഷന്‍ ഫീ സൗജന്യമാക്കും. 2000 മുതല്‍ 2021 വരെ ജനിച്ച നാലാമത്തെ മുതലുള്ള കുട്ടികള്‍ക്ക് വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ നിയമനത്തിനു പ്രത്യേക പരിഗണനയും രൂപത വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. അടുത്ത മാസം മുതല്‍ ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ വിതരണം ചെയ്യാനാണ് തീരുമാനം. കോവിഡിനെ തുടര്‍ന്ന് കുടുംബങ്ങള്‍ കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി അനുഭവിക്കുന്നത് പരിഗണിച്ചാണ് തീരുമാനം എന്നാണ് വിശദീകരണം.

English Summary: Pala diocese announces welfare scheme for families with five kids