ചോരയിൽ മുങ്ങി വടക്കുകിഴക്കൻ ഗോത്രസംഘർഷം; കഥ ഇതുവരെ

കൊൽക്കത്ത∙ വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളും വിവിധ ഗോത്രങ്ങളും തമ്മിലുള്ള അതിർത്തി തർക്കം ചോരയിൽ മുങ്ങുന്നത് ആദ്യമായിട്ടല്ല. രണ്ടു സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പൊലീസ് രാജ്യാതിർത്തിയിലെ പട്ടാളം പോലെ പോരാടുന്നതു രാജ്യത്തിന്റെ ഇതര ഭാഗങ്ങളിലുള്ളവർക്കു പക്ഷേ അപൂർവമായ വാർത്തയാണ്. വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ അതിർത്തി പോരാട്ടങ്ങളിൽ പലപ്പൊഴും സംസ്ഥാന സേനകളും പങ്കാളികളായിരുന്നുവെന്നതു പരസ്യമായ രഹസ്യം മാത്രമാണ്.



മിസോറം പൊലീസും അസം പൊലീസും തമ്മിലുള്ള വെടിവയ്പ്പിൽ അഞ്ചു പൊലീസുകാർ ഉൾപ്പെടെ ആറു പേരാണു മരിച്ചത്. എന്നാൽ മിസോറമിനേക്കാളും രൂക്ഷമാണ് അസമും നാഗാലാൻഡും തമ്മിലുള്ള അതിർത്തി തർക്കം. നൂറിലധികം പേരാണ് അതിർത്തിതർക്കവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കലാപത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടത്. അതിൽ ഭൂരിപക്ഷവും അസം ജനങ്ങളായിരുന്നു. 1979, 1985, 2014 വർഷങ്ങളിൽ നാഗാലാൻഡിലെ സായുധ കലാപകാരികൾ നടത്തിയ വെടിവയ്പ്പിലും ബോംബ് ആക്രമണത്തിലും ഒട്ടേറെ പേരാണു കൊല്ലപ്പെട്ടത്.

434 കിലോമീറ്റർ അതിർത്തിയാണ് അസമും നാഗാലാൻഡും പങ്കിടുന്നത്. അഞ്ചു പതിറ്റാണ്ടു നീണ്ട അതിർത്തി തർക്കത്തിനിടയിൽ സുപ്രീം കോടതിയുടെ നിർദേശപ്രകാരം രണ്ടു കമ്മിഷനെ കേന്ദ്രം നിയോഗിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ഇപ്പോഴും തർക്കപരിഹാരമായില്ല.

∙ നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ചരിത്രം

ഗോത്രങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വൈരത്തിനും യുദ്ധത്തിനും വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ചരിത്രമുണ്ട്. പലപ്പോഴും സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളിലൂടെയല്ല, ഗോത്രങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ചർച്ചകളിലൂടെയാണു പ്രശ്ന പരിഹാരങ്ങൾ താൽക്കാലികമായെങ്കിലും ഉണ്ടാകുന്നത്.

അസമിലെ സംഘർഷ സ്ഥലത്തുനിന്നുള്ള ദൃശ്യം

ചൈന, മ്യാൻമർ, ബംഗ്ലദേശ് എന്നിവയുമായി രാജ്യാതിർത്തി പങ്കിടുന്ന വടക്കുകിഴക്കൻ മേഖലയിൽ നേരത്തേ മൂന്നു സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്- അസമും ത്രിപുരയും മണിപ്പുരും. സ്വന്തം സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കായി വിവിധ ഗോത്രങ്ങൾ സായുധമായും അല്ലാതെയും പോരാടിയതോടെ അസം വിഭജിച്ച് മേഘാലയ, മിസോറം, നാഗാലാൻഡ് സംസ്ഥാനങ്ങൾ രൂപീകരിച്ചു. നോർത്തീസ്റ്റ് ഫ്രോണ്ടിയർ ഏജൻസിയായിരുന്ന അരുണാചൽ 1972ൽ കേന്ദ്ര ഭരണപ്രദേശമാകുകയും 1987ൽ സംസ്ഥാനമാകുകയും ചെയ്തു. 1963ൽ അസമിൽ നിന്നു നാഗാലാൻഡും 1972ൽ മേഘാലയയും മിസോറമും രൂപീകരിക്കുകയും ചെയ്തു.

ഈ സമയത്ത് പലയിടത്തും കൃത്യമായി അതിർത്തികൾ രേഖപ്പെടുത്താത്തത് പ്രശ്നങ്ങൾ രൂക്ഷമാക്കി. അസം-മിസോറം അതിർത്തിയിലെന്നപോലെ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ വനങ്ങളും മറ്റുമാണ് അതിർത്തിയായത്. ഭരണഘടനയുടെ ആറാം ഷെഡ്യൂൾ അനുസരിച്ച് അസം, മേഘാലയ,ത്രിപുര, മിസോറം എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഗോത്രപ്രദേശങ്ങൾക്ക് സ്വയംഭരണ കൗൺസിലുകൾ അനുവദിച്ചതോടെ ഭൂമി, വനം എന്നിവയിൽ സ്വതന്ത്രാധികാരവുമായി. സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ വിശാലതാൽപര്യങ്ങൾക്കപ്പുറം ഓട്ടോണമസ് കൗൺസിലുകൾ ഇത്തരം തർക്കങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്തത് സ്ഥിതി രൂക്ഷമാക്കി.

∙ തർക്കം വികാരപരം



അസം-മിസോറം അതിർത്തി തർക്കവും വികാരപരമായിട്ടാണ് ഇരു സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും മുഖ്യമന്ത്രിമാർ നേരിട്ടത്. വിദ്യാർഥി രാഷ്ട്രീയത്തിലൂടെയാണ് അസം മുഖ്യമന്ത്രി ഹിമന്ദ വളർന്നതെങ്കിൽ തുടർച്ചയായി മൂന്നു തവണ മിസോറം മുഖ്യമന്ത്രിയായി തുടരുന്ന സൊറാംതാംങ പഴയകാല സായുധ കലാപകാരിയാണ്.

മിസോ പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ തലവനായിരുന്ന ലാൽദെങ്ങയുടെ ഡപ്യൂട്ടി കൂടിയായിരുന്നു ഗറില്ലാ യുദ്ധമുറകളിൽ പ്രാവീണ്യം നേടിയ അദ്ദേഹം. അസം സർക്കാർ അവകാശപ്പെടുത്തിയ ഭൂമി മിസോറമിന് തിരികെ നൽകണമെന്ന് വിവിധ ഫോറങ്ങളിൽ നേരത്തേതന്നെ അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അസമും മേഘാലയയും തമ്മിലുള്ള അതിർത്തി തർക്കവും സമീപദിവസം സംഘർഷത്തിന്റെ വക്കിൽ എത്തിയിരുന്നതാണ്.

നേരത്തെ അസമിന്റെ തലസ്ഥാനമായിരുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ മേഘാലയ തലസ്ഥാനം ഷില്ലോങ്. മേഘാലയയിലെ വെസ്റ്റ് ഗാരോ ഹിൽസും ഗുവാഹത്തി ഉൾപ്പെട്ട കാംരൂപ് ജില്ലയും തമ്മിലാണ് അതിർത്തി തർക്കം. അസമിൽ താമസിക്കുന്ന നേപ്പാളി വംശജരും മേഘാലയയിലെ ഖാസി-ഗാരോ ഗോത്രങ്ങളും തമ്മിൽ പരസ്പരം ഏറ്റുമുട്ടിയിരുന്നു. അസമും അരുണാചലും തമ്മിലുള്ള അതിർത്തി തർക്കവും സംഘർഷത്തിന് കാരണമായിട്ടുണ്ട്. വിഷയം സുപ്രീം കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലാണ്.

അസം–മിസോറം അതിർത്തിയിലെ സംഘർഷം

2016ൽ കോൺഗ്രസ് സർക്കാറിനെ പരാജയപ്പെടുത്തി അസമിൽ അധികാരമേറ്റപ്പോൾ ബിജെപിയുടെ വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ അരങ്ങേറ്റമായിരുന്നു അത്. ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ മേഖലയിലെ മുഴുവൻ സംസ്ഥാനങ്ങളും ബിജെപിക്ക് ഒപ്പമായി. ചിലയിടത്ത് ബിജെപി പങ്കാളികളായ സർക്കാറാണ് ഭരിക്കുന്നത്. സംസ്ഥാനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അതിർത്തി തർക്കങ്ങൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് പരിഹരിക്കണമെന്ന് വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ബിജെപി- സഖ്യ കക്ഷികളുടെ കൂട്ടായ്മയായ നോർത്തീസ്റ്റ് ഡെമോക്രാറ്റിക് അലയൻസിൽ (നേതാ) കേന്ദ്രമന്ത്രി അമിത് ഷാ ആവർത്തിച്ചിരുന്നു.

2022ൽ രാജ്യം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ 75-ാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കും മുൻപ് ഇത് പൂർത്തിയാക്കണമെന്നാണ് അമിത് ഷാ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. പക്ഷേ പതിറ്റാണ്ടുകൾ നീണ്ട സംഘർഷങ്ങളും അതിർത്തി തർക്കവും പരിഹരിക്കുക ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എളുപ്പമല്ല. രാഷ്ട്രീയത്തിനപ്പുറം ഗോത്ര അഭിമാനം നിലനിർത്തുന്ന ജനങ്ങളെ ഒപ്പം നിർത്താൻ നേതാക്കൾക്കും പക്ഷം പിടിക്കേണ്ടിവരുന്നു.

English Summary: Story behind the border disputes in Assam, Bihar and Mizoram