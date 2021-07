രണ്ടാം ലാലു ഞാനെന്നു തേജ് പ്രതാപ്; ബിഹാറിൽ തേജസ്വി– തേജ് പ്രതാപ് പോരു വീണ്ടും

പട്ന ∙ ‘രണ്ടാം ലാലു’ താനാണെന്ന അവകാശവാദവുമായി ലാലു പ്രസാദ് യാദവിന്റെ മൂത്ത മകൻ തേജ് പ്രതാപ് യാദവ് പ്രചരണം തുടങ്ങി. ‘സെക്കൻഡ് ലാലു തേജ് പ്രതാപ് യാദവ്’ എന്ന പേരിൽ ഫെയ്സ്ബുക്ക് പേജും തുറന്നു.ആർജെഡിയിൽ കുറച്ചു കാലമായി കെട്ടടങ്ങിയിരുന്ന തേജസ്വി – തേജ് പ്രതാപ് അധികാര വടംവലി വീണ്ടും രൂക്ഷമാകുന്നതായാണു സൂചനകൾ.



ഇളയ മകൻ തേജസ്വി യാദവിനെയാണ് ആർജെഡി അധ്യക്ഷൻ ലാലു പ്രസാദ് യാദവ് തന്റെ രാഷ്ട്രീയ പിൻഗാമിയായി ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്നത്. ജെഡിയു – ആർജെഡി മന്ത്രിസഭയുടെ കാലത്ത് തേജസ്വിയെ ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയും തേജ് പ്രതാപിനെ വെറും മന്ത്രിയുമാക്കിയതോടെയാണു ലാലുവിന്റെ ഉള്ളിലിരിപ്പു പ്രകടമായത്.

ജെഡിയു– ആർജെഡി മന്ത്രിസഭ വീണതിനു ശേഷം തേജ് പ്രതാപിനെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവാക്കി. കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പു കാലത്താണ് തേജസ്വി – തേജ് പ്രതാപ് പോരു മൂത്തത്. സീറ്റു നിഷേധിക്കപ്പെട്ട തേജ് പ്രതാപ് അനുകൂലികൾ വിമത സ്ഥാനാർഥികളായി. വിമതർക്കു വേണ്ടി തേജ് പ്രതാപ് പരസ്യമായി പ്രചരണത്തിനിറങ്ങുകയും ചെയ്തു.

ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആർജെഡിക്കേറ്റ കനത്ത തിരിച്ചടിയിൽ സഹോദരന്മാരുടെ പോരും അടങ്ങി. കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തേജസ്വി യാദവിനെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാർഥിയായി ഉയർത്തിക്കാട്ടിയപ്പോൾ തേജ് പ്രതാപ് സ്വന്തം മണ്ഡലത്തിലെ പ്രചരണത്തിൽ ഒതുങ്ങി നിന്നു.

തേജസ്വി യാദവിനെ പാർട്ടി ദേശീയ അധ്യക്ഷനാക്കാൻ ലാലു പ്രസാദ് യാദവ് ആലോചിക്കവെയാണു തേജ് പ്രതാപ് അവകാശം സ്ഥാപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. തേജസ്വി യാദവ് ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്കു ചുവടുമാറി ബിഹാറിലെ നേതൃത്വം തനിക്കു വിട്ടു തരണമെന്നതാണ് തേജ് പ്രതാപിന്റെ താൽപര്യം. പാർട്ടി രജത ജൂബിലി സമ്മേളനത്തിൽ ഇക്കാര്യം പരസ്യമായി പ്രസംഗിക്കുകയും ചെയ്തു.

ആർജെഡിയുടെ ശക്തി കേന്ദ്രമായ ബിഹാർ ഘടകത്തിന്റെ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനമാണ് തേജ് പ്രതാപ് ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത്. പാർട്ടി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തുള്ളവരെ വിമർശിച്ചു പുറത്താക്കുകയെന്നതാണു തേജ് പ്രതാപിന്റെ തന്ത്രം. രജത ജൂബിലി സമ്മേളനത്തിൽ തേജ് പ്രതാപ് നടത്തിയ പരസ്യ വിമർശനം സഹിക്കാനാകാതെയാണു സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ജഗദാനന്ദ സിങ് രാജിക്കത്ത് നൽകിയത്. ജഗദാനന്ദ സിങിന്റെ മുൻഗാമി രാമചന്ദ്ര പൂർവെ സ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞതും തേജ് പ്രതാപിന്റെ എതിർപ്പു കാരണമായിരുന്നു.

