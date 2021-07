‘എല്ലാമുണ്ട്, ഇതിന്റെ ആവശ്യം എന്തായിരുന്നു?’; കുന്ദ്രയോട് പൊട്ടിത്തെറിച്ചും കരഞ്ഞും ശിൽപ

മുംബൈ ∙ അശ്ലീലചിത്ര നിർമാണ കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ ഭർത്താവ് രാജ് കുന്ദ്രയോടു പൊട്ടിത്തെറിച്ചും പൊട്ടിക്കരഞ്ഞും നടി ശിൽപ ഷെട്ടി.‍ കഴിഞ്ഞയാഴ്ച അറസ്റ്റിലായശേഷം ആദ്യമായി മുംബൈയിലെ വസതിയിലേക്കു തെളിവെടുപ്പിനായി പൊലീസ് കൊണ്ടുവന്നപ്പോഴാണു കുന്ദ്രയോടു ശിൽപ ക്ഷോഭിച്ചത്.

‘നമുക്ക് എല്ലാം ഉണ്ട്, ഇതെല്ലാം ചെയ്യേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യം എന്തായിരുന്നു? കുടുംബത്തിന്റെ സൽപ്പേര് ഇല്ലാതായി. ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ അവരുടെ അംഗീകാരങ്ങൾ റദ്ദാക്കപ്പെട്ടു, നിരവധി പ്രോജക്ടുകൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടിവന്നു’– വെള്ളിയാഴ്ച വൈകിട്ട് മുംബൈ പൊലീസ് വീട്ടിലെത്തിച്ച കുന്ദ്രയോട് ശിൽപ കരഞ്ഞുകൊണ്ടു പറഞ്ഞതായി പൊലീസ് വൃത്തങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ച് ദേശീയമാധ്യമം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.



കേസിനെ തുടർന്നുണ്ടായ സാമ്പത്തിക നഷ്ടത്തെക്കുറിച്ചും ശിൽപ സംസാരിച്ചെന്നാണു വിവരം. മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ വഴി അശ്ലീല ഉള്ളടക്കം നിർമിച്ചതിനും സ്ട്രീം ചെയ്തതിനുമാണു കുന്ദ്രയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ചൊവ്വാഴ്ച ഇയാളെ 14 ദിവസത്തേക്ക് ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു. ബംഗ്ലാവിൽ തിരച്ചിൽ നടത്തിയ പൊലീസ് ശിൽപയിൽനിന്നു മൊഴിയെടുത്തു. കേസിൽ ശിൽപയ്ക്കു പങ്കാളിത്തമുണ്ടെന്നതിന്റെ തെളിവുകൾ ഇതുവരെ കിട്ടിയില്ലെന്നാണു പൊലീസ് പറയുന്നത്.



രാജ് കുന്ദ്രയും ശിൽപ ഷെട്ടിയും (ഫയൽ ചിത്രം)

English Summary: "What Was The Need...?" Shilpa Shetty Shouted At Raj Kundra During Search