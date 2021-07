കരുവന്നൂർ ബാങ്ക് തട്ടിപ്പിൽ കടകംപള്ളിക്കും മൊയ്തീനുമെതിരെ കേസെടുക്കണം: ശോഭ സുരേന്ദ്രൻ

കോഴിക്കോട്∙ സഹകരണ ബാങ്ക് തട്ടിപ്പിൽ മുൻ മന്ത്രിമാരായ കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രനും എ.സി. മൊയ്തീനുമെതിരെ കേസെടുക്കണമെന്ന് ബിജെപി നേതാവ് ശോഭ സുരേന്ദ്രൻ. സഹകരണ ബാങ്ക് തട്ടിപ്പ് വാർത്തകൾ കരുവന്നൂരും കടന്ന് തൃശൂരും മലപ്പുറത്തും നിന്നുവരെ പുറത്തുവന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനുപിന്നിൽ ഒന്നാം പിണറായി സർക്കാരിൽ സഹകരണ വകുപ്പ് മന്ത്രിയായിരുന്ന കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രനും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി എ.സി. മൊയ്തീനും വ്യക്തമായ പങ്കുണ്ട്.

അതിനാൽ ഇവർക്കെതിരെ കേസെടുത്ത് പ്രോസിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കണം. 2003 മുതൽ നീണ്ട 18 കൊല്ലം സിപിഎമ്മിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന തീവെട്ടിക്കൊള്ളയാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്. സഹകരണവകുപ്പ് മന്ത്രിമാർക്കു മാത്രമല്ല, മുഖ്യമന്ത്രിക്കും ഈ വിഷയത്തിൽ ബന്ധമുണ്ട്. മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തിരുന്നുകൊണ്ട് ഇത്രയും വലിയ കൊള്ളയ്ക്കു കൂട്ടുനിൽക്കുകയും പാർട്ടിയുടെ പങ്കു മറച്ചുവച്ചു ക്ലീൻചിറ്റ് നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന പിണറായി വിജയന്റെ നടപടി ഇതിനോടു ചേർത്തു വായിക്കണം.

കേന്ദ്ര സഹകരണ വകുപ്പ് ആരംഭിച്ചതു മുതൽ അതിനെതിരെ ദുഷ്പ്രചരണം നടത്തുന്ന ഇടതുപക്ഷ സുഹൃത്തുക്കളുടെ യഥാർഥ ആശങ്ക ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇതു സഹകാരികളോടുള്ള വെല്ലുവിളിയാണ്. ആർബിഐയെ സമീപിക്കാൻ തയാറാകണമെന്നും ശോഭ പറഞ്ഞു.

English Summary: Should register cases against Kadakampalli Surendran and A.C. Moideen, says Shobha Surendran