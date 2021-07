പ്രവാസി യാത്രാവിലക്ക് പരിഹരിക്കാൻ ഊർജിത ശ്രമമുണ്ടാകും: കേന്ദ്ര മന്ത്രി

ന്യൂഡൽഹി∙ വിവിധ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ഇന്ത്യയിൽനിന്നുള്ള പ്രവാസികൾക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യം മാറ്റാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇടപെടുമെന്ന് മന്ത്രി എസ്. ജയ്ശങ്കറിന്റെ ഉറപ്പ്. യാത്രാവിലക്കു പരിഹരിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നയതന്ത്ര ഇടപെടൽ നടത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് നിവേദനം സമർപ്പിച്ച കേരളത്തിൽനിന്നുള്ള എംപിമാരായ ടി.എൻ. പ്രതാപൻ, വി.കെ. ശ്രീകണ്ഠൻ, ഹൈബി ഈഡൻ തുടങ്ങിയവർക്കാണ് മന്ത്രി ഉറപ്പ് നൽകിയത്.



കോവിഡ് പ്രതിരോധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിവിധ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയിൽനിന്നുള്ള പ്രവാസികൾക്ക് യാത്രാ വിലക്കുകളുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിൽ 24 മുതൽ വിവിധ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ യാത്രാ വിലക്കുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ലക്ഷക്കണക്കിനു പ്രവാസികളാണ് നാട്ടിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നത്. പലരുടെയും വീസ കാലാവധിയും കഴിഞ്ഞു. പലർക്കും ജോലി നഷ്ടമായി. അനേകം കുടുംബങ്ങളാണു പട്ടിണിയിലായത്. ഈ സാഹചര്യം തുടർന്നാൽ അതു രാജ്യത്തിന്റെ സമ്പദ്ഘടനയെ ബാധിക്കുമെന്ന് എംപിമാർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

വാക്സിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടവർക്കും ആർടിപിസിആർ നെഗറ്റിവ് സർട്ടിഫിക്കറ്റുള്ളവർക്കും വിദേശ യാത്രകൾക്ക് സൗകര്യമുണ്ടാക്കുന്ന സാഹചര്യം അടിയന്തരമായി ഉണ്ടാവണം എന്നും എംപിമാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഈ വിഷയങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ഇടപെടലുകളുണ്ടാകുമെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു. കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ച പ്രവാസികളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കു സർക്കാർ ധനസഹായം നൽകണമെന്നും എംപിമാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ചൈനയിൽ പഠിക്കുന്ന മുപ്പതിനായിരത്തോളം വിദ്യാർഥികൾ മടങ്ങിപ്പോകാൻ കഴിയാതെ പ്രതിസന്ധിയിലാണ്. ഈ വിഷയവും മന്ത്രിയുടെ ശ്രദ്ധയിൽപെടുത്തി.

English Summary: Will try to sort out travel ban of NRI's says Minister S. Jaishankar