ഇനി രാജ്യവും മോദിയും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടം: സോണിയയെ കണ്ട് മമത

ന്യൂഡൽഹി∙ 2024ലെ പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് രാജ്യവും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും തമ്മിലുള്ള പോരാട്ടമായിരിക്കുമെന്നു ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനർജി. പ്രതിപക്ഷ സഖ്യത്തെ ആര് നയിക്കുന്നുവെന്നതല്ല വിഷയം. കൂട്ടായ മുന്നേറ്റമാണു പ്രധാനമെന്നും മമത പറഞ്ഞു.



ദേശീയ തലത്തിൽ പ്രതിപക്ഷ ഐക്യനിര ശക്തമാക്കാൻ മമത ബാനർജി കോൺഗ്രസ്‌ അധ്യക്ഷ സോണിയ ഗാന്ധിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. അരമണിക്കൂറോളം നീണ്ട കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ നിലവിലെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങൾ ഇരുവരും ചർച്ച ചെയ്തു. മോദിക്കെതിരെ ഒരുമിച്ചുനീങ്ങാനും തീരുമാനിച്ചു.

സോണിയ ഗാന്ധിയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കു ശേഷം ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കേജ്‌രിവാളുമായും മമത കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. അഞ്ച് ദിവസത്തെ സന്ദർശനത്തിനായി ഡൽഹിയിലെത്തിയ മമത, വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കളുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുമെന്നാണു സൂചന.

