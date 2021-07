‘സാഹെബിനു’ വേണ്ടി ഗുജറാത്തി യുവതിയുടെ രഹസ്യം; ജൻപഥിൽ ചോർത്താൻ പൊലീസും

പണ്ട് രാജാക്കന്മാരുടെ കാലത്തുതുടങ്ങിയതാണ് ചോർത്തൽ. അന്ന് ഫോണും പെഗസസ് പോലുള്ള സോഫ്റ്റ്‌വെയറുകളുമൊന്നും ഇല്ലാതിരുന്നതിനാൽ കിങ്കരന്മാർ വേഷംമാറി നാടുചുറ്റി. രാജാവിനെതിരെ സംസാരിക്കുന്നവരെ ഒളിച്ചുനിന്നു കേട്ടു, തുറുങ്കിലടച്ചു. കാലംമാറിയപ്പോൾ കോലവും മാറി. സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ വികാസത്തിൽ പുത്തൻ വഴികളുണ്ടായി. അധികാരത്തിന്റെ ഇടനാഴികളിൽ ചോർത്തലിന്റെ ‘ചാരം’ മൂടിയ കഥകൾ ഒട്ടേറെയുണ്ട്. പെഗസസ് ചോർത്തൽ പോലെ അത്ര വിപുലമായിരുന്നില്ലെങ്കിലും സർക്കാരുകളുടെ വീഴ്ചയ്ക്കും മുന്നണികളിലെ പിണക്കങ്ങൾക്കുമെല്ലാം ഇത്തരം ചോർത്തലുകൾ വഴിവച്ചിട്ടുണ്ട്. കേന്ദ്രത്തിലും സംസ്ഥാനങ്ങളിലുമെല്ലാം സർക്കാരുകളുടെ പതനത്തിനു കാരണമായ ചോർത്തലുകളുമുണ്ട്.

ഇന്നും രഹസ്യം ആ ‘ചോർത്തൽ’



1991ൽ ചന്ദ്രശേഖർ സർക്കാരിന്റെ പതനത്തിനു വഴിവച്ചത് ഇത്തരമൊരു ചോർത്തലായിരുന്നു. ബൊഫോഴ്‌സ് അഴിമതി വിവാദത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലായിരുന്നു 1989ലെ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്. കോൺഗ്രസിനു ലഭിച്ചത് 197 സീറ്റ്. 143 സീറ്റ് ലഭിച്ച ജനതാദളും 85 സീറ്റ് ലഭിച്ച ബിജെപിയും മറ്റ് പാർട്ടികളും ചേർന്ന് വി.പി.സിങ്ങിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനു രൂപം നൽകി. എന്നാൽ 64 എംപിമാരുമായി ചന്ദ്രശേഖർ സഖ്യംവിട്ട് സമാജ്‌വാദി ജനതാ പാർട്ടി രൂപീകരിച്ചതോടെ മന്ത്രിസഭ നിലംപൊത്തി. ബിജെപിയും പിന്തുണ പിൻവലിച്ചു. പിന്നാലെ കോൺഗ്രസിന്റെ പിന്തുണയോടെ ചന്ദ്രശേഖർ പ്രധാനമന്ത്രിയായി. ഇതിനു സഹായിച്ചതാകട്ടെ അന്നത്തെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാജീവ് ഗാന്ധിയും.



രാജീവ് ഗാന്ധി.

എന്നാൽ ഈ ‘സ്നേഹം’ അധികകാലം നിലനിന്നില്ല. രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ വീടിനു സമീപത്തുനിന്ന് ഹരിയാന സിഐഡി വിഭാഗത്തിലെ രണ്ട് പൊലീസുകാർ അറസ്റ്റിലായതോടെയായിരുന്നു പ്രശ്നങ്ങളുടെ തുടക്കം. മഫ്തിയിലായിരുന്ന ഇരുവരും എന്തിന് പത്താം നമ്പർ ജൻപഥിലെ രാജീവിന്റെ വീടിനു മുന്നിൽ ചുറ്റിക്കറങ്ങി എന്ന ചോദ്യം ഉയർന്നു. വിശദീകരണം നൽകാനുള്ള ചന്ദ്രശേഖറിന്റെ എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും പരാജയപ്പെട്ടു. സംയുക്ത പാർലമെന്ററി സമിതിയെ വച്ച് വിഷയം അന്വേഷിക്കാമെന്നു വരെ പറഞ്ഞു. രാജീവ് ഒന്നും കേൾക്കാൻ തയാറായില്ല. വൈകാതെ, സർക്കാരിനുള്ള പിന്തുണ കോൺഗ്രസ് പിൻവലിച്ചു, മന്ത്രിസഭ വീണു, രാജ്യം പുതിയ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്കും പോയി.



ആ സമയത്ത് സമാജ്‌വാദി ജനത പാർട്ടി നേതാവായ ഓം പ്രകാശ് ചൗട്ടാലയായിരുന്നു ഹരിയാന മുഖ്യമന്ത്രി. ചന്ദ്രശേഖറിന്റെ നിർദേശ പ്രകാരം ചൗട്ടാലയാണ് ‘ചോർത്തലിനു’ ശ്രമിച്ചതെന്ന വാർത്ത പരന്നു. പക്ഷേ പൊലീസുകാർ എന്തു ചോർത്തിയെന്നോ ആർക്കുവേണ്ടി ചോർത്തിയെന്നോ ഇന്നും തെളിയിക്കപ്പെട്ടില്ല. ഓംപ്രകാശുമായി തെറ്റിപ്പിരിഞ്ഞിരുന്ന സഹോദരൻ രഞ്ജിത് സിങ്ങാണ് ചോർത്തൽ വിവരം രാജീവിനെ അറിയിച്ചതെന്നും അന്ന് കിംവദന്തികൾ പരന്നു. ഓം പ്രകാശിനു മുൻപ്, പിതാവ് ദേവി ലാലിന്റെ മന്ത്രിസഭയിൽ അംഗമായിരുന്നു രഞ്ജിത് സിങ്. സഹോദരനുമായി തെറ്റിപ്പിരിഞ്ഞെങ്കിലും മന്ത്രിസഭയിൽ ‘നിലനിർത്തിയിരുന്ന’ തന്റെ ചാരന്മാരെ ഉപയോഗിച്ചാണ് ചോർത്തലിനെപ്പറ്റിയുള്ള വിവരം രഞ്ജിത് ശേഖരിച്ചതെന്നും വാർത്തകൾ വന്നു.

ശരദ് പവാർ, ചന്ദ്രശേഖർ, മുലായം സിങ് യാദവ്. ചിത്രം: AFP

ചോർത്തൽ വിവാദത്തിന് നാലു മാസത്തിനിപ്പുറം നടന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഹരിയാനയിൽ അധികാരത്തിൽ വന്നത് കോൺഗ്രസ് സർക്കാരായിരുന്നു. എന്നാൽ രസകരമായ കാര്യം ഇതൊന്നുമല്ല– അന്ന് ഭജൻ ലാലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കോൺഗ്രസ് അധികാരത്തിലെത്തിയിട്ടും ഈ ചോർത്തലിനെപ്പറ്റി ഔദ്യോഗിക അന്വേഷണം പോലും പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടില്ല. എന്തു വിവരം ചോർത്താനാണ് രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ വീടിനു മുന്നിൽ ഹരിയാന പൊലീസുകാർ വട്ടമിട്ടതെന്നതെന്ന ചോദ്യം ഇന്നും ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തിലെ സമസ്യയായി തുടരുകയാണെന്നു ചുരുക്കം.

ചോർത്തലിന്റെ പേരിൽ പാളയത്തിൽപ്പട



1988ൽ കർണാടത്തിൽ രാമകൃഷ്ണ ഹെഗ്ഡെയുടെ ജനതാ മന്ത്രിസഭ വീണതും ചോർത്തൽ വിവാദത്തെ തുടർന്നാണ്. പാർട്ടിയിലെ വിമതർ, മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ തുടങ്ങി അൻപതിലേറെപ്പേരുടെ ഫോൺ ഹെഗ്ഡെയുടെ നിർദേശത്തെത്തുടർന്ന് ചോർത്തിയെന്നായിരുന്നു ആരോപണം. എന്തായാലും ‘ധാർമികതയുടെ’ പേരിൽ അദ്ദേഹത്തിനു രാജിവയ്ക്കേണ്ടി വന്നു. ചോർത്തലിന് ഹെഗ്ഡെ അനുവാദം നൽകിയെന്ന സത്യം വൈകാതെ പുറത്തെത്തുകയും ചെയ്തു. 1983ലും 1985ലും കർണാടക നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഹെഗ്ഡെ സ്വന്തമാക്കിയ മിന്നും ജയം പാർട്ടിയിലെത്തന്നെ പലരുടെയും അസൂയയ്ക്കു കാരണമായിരുന്നു. കോൺഗ്രസിനു പുറത്തുനിന്ന് ഒരാൾ ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയാവുകയാണെങ്കിൽ അത് ഹെഗ്ഡെയായിരുക്കുമെന്നു വരെ അക്കാലത്ത് റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ടായി. ഇതിനെല്ലാം അന്ത്യം കുറിക്കുന്നതായിരുന്നു ചോർത്തൽ വിവാദം.



രാമകൃഷ്ണ ഹെഗ്ഡെ (ചിത്രം: AFP)

ചില ജനതാ പാർട്ടി നേതാക്കളെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വീരപ്പ മൊയ്‌ലി ഇടപെട്ട് കോൺഗ്രസിലേക്കു കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമം നടത്തുന്നുവെന്ന ഹെഗ്ഡെയുടെ പ്രസ്താവനയോടെയായിരുന്നു വിവാദങ്ങളുടെ തുടക്കം. വിവാദത്തിൽ വീരപ്പ മൊയ്‌ലി ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാക്കി– സർക്കാർ തന്റെ ഫോൺ ചോർത്തുന്നുവെന്ന്! ഹെഗ്ഡെ ഇതു നിഷേധിച്ചെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ പാർട്ടിക്കുള്ളിൽത്തന്നെ പടയൊരുങ്ങിയിരുന്നു. ജനതാപാർട്ടി അധ്യക്ഷനായിരുന്ന സുബ്രഹ്മണ്യൻ സ്വാമിതന്നെ പാളയത്തിൽപ്പടയ്ക്കു നേതൃത്വവും നൽകി.



1885ലെ ഇന്ത്യൻ ടെലഗ്രാഫ് ആക്ട് പ്രകാരം, ചില വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന വ്യക്തികളുടെ ഫോൺ ചോർത്താൻ ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറിക്ക് സംസ്ഥാന ഡിഐജിക്ക് (ഇന്റലിജൻസ്) അനുമതി നൽകാൻ സാധിക്കുകമായിരുന്നു. അത് ഹെഗ്ഡെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയെന്നായി അടുത്ത വിവാദം. ഇതെല്ലാം അദ്ദേഹം നിഷേധിച്ചെങ്കിലും തെളിവുകൾ സത്യവുമായി ഒരുങ്ങി നിൽപുണ്ടായിരുന്നു. വിഷയം പാർലമെന്റിലെത്തിയപ്പോഴായിരുന്നു അത്. കർണാടകയിൽ അൻപതോളം പേരുടെ ഫോൺ ചോർത്തപ്പെട്ടെന്ന് അന്നത്തെ കേന്ദ്ര വാർത്താവിനിമയ മന്ത്രി ബിർ ബഹാദുർ സിങ് വ്യക്തമാക്കി. ഡിഐജി (ഇന്റലിജൻസ്) ഒപ്പിട്ട ഉത്തരവിന്റെ പകർപ്പ് സഹിതമായിരുന്നു മന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവന. പിന്നാലെ, 1988 ഓഗസ്റ്റ് 10ന് ഹെഗ്ഡെ രാജിവച്ചു. വിവാദത്തിന് താൽക്കാലിക അന്ത്യവുമായി.



രാമകൃഷ്ണ ഹെഗ്ഡെയുടെ എഴുപത്തിയഞ്ചാം പിറന്നാളിന് ഭാര്യയ്ക്കൊപ്പം നിലവിളക്ക് കൊളുത്തുന്നു. സമീപം മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ചന്ദ്രശേഖർ (ഫയൽ ചിത്രം: INDRANIL MUKHERJEE / AFP

ആരാണ് അമിത് ഷായുടെ ‘സാഹെബ്’?



ഇപ്പോഴത്തെ പെഗസസ് ചോർത്തലിൽ കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ പങ്ക് തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും സംശയമുന നീളുന്നത് ആ വഴിക്കുതന്നെയാണ്. ആഭ്യന്ത്രമന്ത്രി അമിത് ഷാ രാജിവയ്ക്കണമെന്ന ആവശ്യമാണ് പ്രതിപക്ഷം ഉയർത്തുന്നത്. അമിത് ഷായും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയും ചോർത്തലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരോപണങ്ങൾ മുൻപും നേരിട്ടിട്ടുണ്ട്. 2013ൽ നരേന്ദ്ര മോദി ഗുജറാത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിയും അമിത് ഷാ ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയുമായിരുന്നപ്പോഴായിരുന്നു വിവാദം തല പൊക്കിയത്. മുപ്പത്തിയഞ്ചുകാരിയായ അഹമ്മദാബാദ് സ്വദേശി ആർക്കിടെക്ടിനെ രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസികൾ നിരീക്ഷിച്ചു എന്നായിരുന്നു ആരോപണം. അതും അമിത് ഷായുടെ നിർദേശ പ്രകാരം!



രാജ്‌നാഥ്‌ സിങ്, അമിത് ഷാ. ചിത്രം: AFP

അമിത് ഷായുടെ വിശ്വസ്തനും ഗുജറാത്ത് ഭീകരവിരുദ്ധ സ്ക്വാഡിന്റെ (ഓപറേഷൻസ്) തലവനുമായ ഗിരിഷ് ലാൽ സിംഗാളാണ് സിബിഐയ്ക്ക് ഇതു സംബന്ധിച്ച ഫോൺ റെക്കോർഡിങ്ങുകൾ കൈമാറിയത്. അമിത് ഷായുമായി 2009ൽ നടത്തിയ ഫോൺ സംഭാഷണങ്ങൾ എല്ലാം ഗിരിഷ് സൂക്ഷിച്ചു വയ്ക്കുകയായിരുന്നു. ആഭരണ വ്യാപാരിയായ വ്യക്തിയുടെ മകളെ നിരീക്ഷിക്കാനായിരുന്നു നിർദേശം. ഭീകര വിരുദ്ധ സ്ക്വാഡിലെ ആൾക്ഷാമം കാരണം ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥരെയായിരുന്നു ഏകദേശം 62 ദിവസം യുവതിയെ നിരീക്ഷിക്കാൻ ചുമതലപ്പെടുത്തിയത്. ഭാവ്നഗർ മുനിസിപ്പൽ കമ്മിഷണര്‍ പ്രദീപ് ശർമയെയും നിരീക്ഷിക്കാൻ നിർദേശമുണ്ടായിരുന്നു.

യുവതി എവിടെപ്പോകുന്നു, ആരെയെല്ലാം കാണുന്നു, ആരെ ഫോൺ വിളിക്കുന്നു തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങളെല്ലാം പൊലീസ് ചോർത്തി. ഒരിക്കൽ അഹമ്മദാബാദിൽനിന്ന് മുംബൈയിലേക്കുള്ള യുവതിയുടെ വിമാനയാത്രയിൽ ഒരു പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനു രഹസ്യമായി പോകേണ്ടി വന്നു. യുവതിയുടെ ഫോൺ സംഭാഷണവും ലൊക്കേഷൻ ഡേറ്റയുമെല്ലാം ചോർത്തപ്പെട്ടു. ഇതെല്ലാം സാഹെബിനു വേണ്ടിയാണെന്നായിരുന്നു സിംഗാളിനോടു പറഞ്ഞിരുന്നത്.

ഗിരിഷ് ലാൽ സിംഗാൾ. ചിത്രം: ട്വിറ്റർ

ഇസ്രത്ത് ജഹാൻ വ്യാജ ഏറ്റുമുട്ടൽ കേസിൽ സിബിഐ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതിനിടെ മോദിക്കും അമിത് ഷായ്ക്കുമെതിരെയുള്ള തെളിവെന്ന നിലയ്ക്കായിരുന്നു 267 സംഭാഷണ ക്ലിപ്പുകൾ സിംഗാൾ കൈമാറിയത്. ഇതിനെത്തുടർന്ന് കുറ്റപത്രം വൈകിപ്പിച്ച് സിംഗാളിന് ജാമ്യമെടുക്കാനുള്ള അവസരവും സിബിഐ നൽകിയെന്ന് ആരോപണമുയർന്നിരുന്നു. രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വം തന്നെ ബലിയാടാക്കുമെന്ന് സംശയിച്ചതിനാലാണ് അമിത് ഷായുമായുള്ള ഫോൺകോളുകൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്തു സൂക്ഷിച്ചതെന്നും സിംഗാൾ അന്നു പറഞ്ഞു.

എന്തായാലും പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനാർഥിയാകാൻ മോദി ഒരുക്കം തുടങ്ങുമ്പോഴായിരുന്നു ‘സ്നൂപ് ഗേറ്റ്’ എന്ന തലക്കെട്ടുമായി മാധ്യമങ്ങൾ ഈ ചോർത്തൽ വിവാദത്തിൽ തീ പടർത്തിയത്. സിംഗാളുമായി അമിത് ഷാ നടത്തിയ സംഭാഷണങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. എന്നാൽ, യുവതിയുടെ അച്ഛന്റെ നിർദേശ പ്രകാരമാണ് നിരീക്ഷിച്ചതെന്ന വാദമാണ് സർക്കാർ ഉയർത്തിയത്. യുവതിക്കു പരാതി ഇല്ലാത്തതും യുവതിയും പിതാവും സർക്കാരിനൊപ്പം നിന്നതും മോദിക്കും ഷായ്ക്കും അന്നു തുണയായി. ഫോൺ സംഭാഷണങ്ങളിൽ ഷാ ‘ സാഹെബ്’ എന്നു പറയുന്നത് മോദിയെക്കുറിച്ചാണ് എന്നായിരുന്നു ആരോപണം. എന്നാൽ വൈകാതെ ഇതുസംബന്ധിച്ച കേസുകളും വാർത്തകളുമെല്ലാം എങ്ങുമെത്താതെ ഇല്ലാതായി.



‘സർക്കാരല്ല ചോർത്തുന്നത്, ഏജൻസിയാണ്’



മൻമോഹൻ സിങ് സർക്കാരിന്റെ കാലത്തും, 2006 മുതൽ, ഒട്ടേറെ നേതാക്കൾ തങ്ങളുടെ ഫോണുകൾ ചോർത്തപ്പെട്ടെന്ന ആരോപണവുമായി രംഗത്തുവന്നിരുന്നു. സമാ‌ജ്‌വാദി പാർട്ടി ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന അമർ സിങ്ങാണ് ആദ്യം രംഗത്തെത്തിയത്. സീതാറാം യച്ചൂരി, ചന്ദ്രബാബു നായിഡു, ജയലളിത തുടങ്ങിയ നേതാക്കളും സമാന ആരോപണങ്ങൾ ഉയർത്തി. തുടർന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി മൻമോഹൻ സിങ്തന്നെ ഇതുസംബന്ധിച്ച് വിശദീകരണം നൽകി. സർക്കാരിന് ചോർത്തലിൽ ഒരു പങ്കുമില്ലെന്നും ഒരു സ്വകാര്യ ഏജൻസിയാണ് ഫോണുകൾ ചോർത്തിയതെന്നുമുള്ള രസകരമായ വിശദീകരണമായിരുന്നു അദ്ദേഹം പാർലമെന്റിൽ നടത്തിയത്. ചോർത്തൽ ആർക്കുവേണ്ടിയായിരുന്നു എന്നതാകട്ടെ അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തിയില്ല, പിന്നീടൊട്ട് വെളിപ്പെട്ടതുമില്ല.

മൻമോഹൻ സിങ്, അമർ സിങ്. ചിത്രം: AFP

ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഭുപീന്ദർ സിങ് എന്നൊരാൾ അറസ്റ്റിലായിരുന്നു. തന്റെ വീട്ടിൽ രഹസ്യങ്ങൾ ചോർത്തുന്നതിനുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ ആരോ സ്ഥാപിച്ചതായി മൻമോഹൻസിങ് സർക്കാരിൽ ധനമന്ത്രിയായിരുന്ന പി.ചിദംബരം പ്രധാനമന്ത്രിക്കു കത്തെഴുതിയതും അന്നു മാധ്യമങ്ങളിൽ വാർത്തയായിരുന്നു. ടെലഫോൺ ചോർത്തുന്നതിനായി 2013ൽ കേന്ദ്രം പ്രതിമാസം ശരാശരി 7500–9000 വരെ ഉത്തരവുകള്‍ പുറത്തുവിട്ടതായി അക്കാലത്ത് വിവരാവകാശ നിയമ പ്രകാരം ലഭിച്ച രേഖയും വ്യക്തമാക്കി. ഇമെയിൽ ചോർത്താനാകട്ടെ പ്രതിമാസം 300–500 ഉത്തരവുകൾ വരെയും.

പി. ചിദംബരം.

മൻമോഹൻ സിങ് സർക്കാരിന്റെ കാലത്തുതന്നെയാണ് നീര റാഡിയ ടേപ്പുകൾ വിവാദമായത്. അധികാര ദല്ലാളായി അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന നീരാ റാഡിയ 2007-09 കാലയളവിൽ 2ജി ഇടപാടുകൾക്കായി ഉൾപ്പെടെ നടത്തിയ ഫോൺ ‍സംഭാഷണങ്ങളാണ് വെളിച്ചത്തുവന്നത്. രാഷ്ട്രീയക്കാരും കേന്ദ്ര സർക്കാരിലെ ഉന്നതരുമായി ഇവർ നടത്തിയ അയ്യായിരത്തോളം ഫോൺ സംഭാഷണൾ പുറത്തെത്തി. കേസ് സിബിഐ അന്വേഷിച്ചു. അതു പിന്നീട് കേന്ദ്ര ടെലികോം മന്ത്രി എ.രാജയുടെ രാജിക്കും അറസ്റ്റിനുമെല്ലാം വഴിവച്ചു. 2ജി സ്പെക്ട്രം കേസിൽ കരുണാനിധി കുടുംബത്തിന്റെ പങ്കും വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ഫോൺ രേഖകൾ പിന്നീട് ആംആദ്മി പാർട്ടി നേതാവായ പ്രശാന്ത് ഭൂഷണും പുറത്തുവിട്ടു. കരുണാനിധി, ഭാര്യ രാസാത്തിയമ്മാൾ, മകൾ കനിമൊഴി എന്നിവരുടെ പങ്ക് വെളിപ്പെടുത്തുന്നതായിരുന്നു രേഖകൾ.

നീരാ റാഡിയ.ചിത്രം: ട്വിറ്റർ

വ്യവസായികളടക്കം പലരുടെയും ഫോണുകൾ സർക്കാർ ഔദ്യോഗികമായിത്തന്നെ ചോർത്തുന്നുണ്ടെന്ന് 2010ൽ പ്രധാനമന്ത്രി മൻമോഹൻസിങ് സമ്മതിച്ചത് വാർത്തയായിരുന്നു. നികുതി വെട്ടിപ്പു തടയാനും ദേശവിരുദ്ധ ശക്തികളെ പിടികൂടാനും വേണ്ടിയാണ് ഈ ചോർത്തൽ എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിലപാട്. 2009ൽ അന്ന് റെയിൽവേ മന്ത്രിയായിരുന്ന മമതാ ബാനർജി ബംഗാളിലെ സിപിഎം സർക്കാരിനെതിരെ ഫോൺ ചോർത്തൽ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. ബംഗാൾ സർക്കാർ തന്റെ ഫോണും ഇ മെയിലും എസ്എംഎസുമടക്കം ചോർത്തുന്നുവെന്നായിരുന്നു മമതയുടെ ആരോപണം. ഇന്ദിരാ ഗാന്ധി തന്റെ ഫോണുകളും ഇ മെയിലുകളുമെല്ലാം ചോർത്തിയിരുന്നതായി മരുമകൾ മേനകാ ഗാന്ധി ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു.



‘ചോർത്തലില്‍പ്പെട്ട് സിബിഐയും’



വിവാദ മാംസ വ്യവസായി മോയിൻ ഖുറേഷിയുടെ ബ്ലാക്ക്ബെറി ഫോൺ മെസഞ്ചറിലെ വിവരങ്ങൾ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ചോർത്തിയതും ചോർന്ന് മാധ്യമങ്ങളിലെത്തിയിരുന്നു. സിബിഐയിലെ പല ഉന്നതർക്ക് ഉൾപ്പെടെ ഖറേഷിയുമായുള്ള ബന്ധം വെളിപ്പെടുത്തുന്നതായിരുന്നു രേഖകൾ. ഇത് പിന്നീട് സിബിഐ– എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് പോരിനും സിബിഐയിലെ കസേരകളികൾക്കുമെല്ലാം വഴിവച്ചത് ചരിത്രം. 2011ൽ നികുതിവെട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആദായ നികുതി വകുപ്പിന്റെ കണ്ണിൽപ്പെട്ടതോടെയാണ് ഖുറേഷിയുടെ ‘കഷ്ടകാലത്തിന്റെ’ തുടക്കം. ഇതിനു പിന്നാലെ എൻഫോഴ്‌സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് അന്വേഷണം തുടങ്ങി.



മോയിൻ ഖുറേഷി. ചിത്രം: ട്വിറ്റർ

അക്കാലത്ത് രഹസ്യ സന്ദേശ കൈമാറ്റത്തിനു പ്രശസ്തമായ ബ്ലാക്ക് ബെറി ഫോണായിരുന്നു ഖുറേഷി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. അതു പക്ഷേ ഇഡി ചോർത്തിയതോടെയാണ് കേന്ദ്രത്തിലെ ഉന്നതരുമായുള്ള ബന്ധം പുറത്തുവരുന്നത്. പലർക്കും സമ്മാനത്തിന്റെ രൂപത്തിലും പണമായും ഖുറേഷി കൈക്കൂലി നൽകിയതായി കണ്ടെത്തി. ഹവാല പണമാണ് ഇതിനായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയത്. ഇന്ത്യയിൽ ‘സഹായം’ ചെയ്തു തരുന്നതിന് യുഎഇ, യുകെ, യുഎസ്, ഫ്രാന്‍സ്, ഇറ്റലി എന്നിവിടങ്ങളിലെ അക്കൗണ്ടുകളിലേക്കായിരുന്നു പണം പോയിരുന്നതെന്നും കണ്ടെത്തി. കോടികളുടെ ഇടപാടിന്റെ വിവരങ്ങളും ഈ ചോർത്തലിലൂടെ ലഭിച്ചു.



കാലംമാറിയപ്പോൾ ചോർത്തലിന്റെ സ്വഭാവവും രീതികളും മാറിയെന്നേയുള്ളൂ. പണ്ട്, ബിഎസ്എൻഎൽ ഫോണുകൾ മാത്രമുണ്ടായിരുന്ന കാലത്ത്, ചോർത്തൽ എളുപ്പമായിരുന്നു. ഇന്നതല്ല സ്ഥിതി. സാറ്റലൈറ്റ് ഫോണുകൾവരെ രംഗത്തുള്ളപ്പോൾ പെഗസസിനെപ്പോലുള്ള ന്യൂജൻ ചാരന്മാരെ ഇറക്കുകയേ ഭരണകൂടത്തിനു രക്ഷയുള്ളൂ. അധികാരത്തിന്റെ ഇടനാഴികളിൽ എതിരാളികൾ മാത്രമല്ല, സ്വന്തക്കാരെന്നു പറഞ്ഞു നടക്കുന്നവരും ചതിക്കുമെന്ന് ഭരണാധികാരികൾക്കറിയാം. അതുകൊണ്ടാണ് ചാരക്കണ്ണുകൾ അവർ സ്വന്തം വീട്ടിലേക്കുപോലും തിരിച്ചുവയ്ക്കുന്നത്.



