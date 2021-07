എൻഡിഎയിൽ പരിഗണനയില്ല; നിതീഷിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മൂന്നാം മുന്നണിക്ക് നീക്കം

പട്ന∙ ബിഹാർ മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് കുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ദേശീയ തലത്തിൽ മൂന്നാം മുന്നണി രൂപീകരണത്തിന് അണിയറ നീക്കം. ഹരിയാന മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയും ഇന്ത്യൻ നാഷനൽ ലോക് ദൾ (ഐഎൻഎൽഡി) നേതാവുമായ ഓം പ്രകാശ് ചൗത്താലയാണ് നിതീഷിനെ മുൻനിർത്തി മൂന്നാം മുന്നണിക്കായി ശ്രമിക്കുന്നത്. അടുത്ത ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പു ലക്ഷ്യമിട്ടാണു മൂന്നാം മുന്നണി നീക്കം.



ചൗത്താലയുടെ ക്ഷണപ്രകാരം ഗുഡ്ഗാവിലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വസതിയിൽ ഓഗസ്റ്റ് ഒന്നിനു നിതീഷ്-ചൗത്താല കൂടിക്കാഴ്ച നടക്കും. ഇതിനു മുന്നോടിയായി ജനതാദൾ (യു) നേതാവ് കെ.സി.ത്യാഗി ഗുഡ്ഗാവിൽ ചൗത്താലയെ സന്ദർശിച്ചു ചർച്ച നടത്തിയിരുന്നു. ചർച്ചയ്ക്കിടെ ചൗത്താലയും നിതീഷും ഫോണിൽ സംസാരിച്ചു. നിതീഷുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കു ശേഷം സമാന ചിന്താഗതിക്കാരായ മറ്റു കക്ഷി നേതാക്കളുമായും ചൗത്താല ചർച്ച നടത്തും.

എൻഡിഎ സഖ്യത്തിൽ ജെഡിയുവിന് അർഹമായ പരിഗണന ലഭിക്കുന്നില്ലെന്ന പരാതിയുണ്ട്. കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭാ പുനഃസംഘടനയിൽ രണ്ടു കാബിനറ്റ് പദവി ഉൾപ്പെടെ നാലു കേന്ദ്രമന്ത്രി സ്ഥാനമാണ് ജെഡിയു ആവശ്യപ്പെട്ടതെങ്കിലും ഒരു കാബിനറ്റ് മന്ത്രി സ്ഥാനം മാത്രമാണു ബിജെപി അനുവദിച്ചത്. ബിഹാർ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജെഡിയുവിനെ ദുർബലമാക്കാൻ ലോക്ജനശക്തി പാർട്ടി (എൽജെപി)യുമായി ബിജെപി രഹസ്യധാരണയുണ്ടാക്കിയെന്ന ആക്ഷേപവുമുണ്ട്. ജാതി സെൻസസിനായുള്ള ജെഡിയു ആവശ്യം കേന്ദ്ര സർക്കാർ അവഗണിച്ചതിലും നിതീഷിന് അതൃപ്തിയുണ്ട്.

പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനാർഥിയായി ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ അവതരിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം മാറ്റി വച്ചാണു നിതീഷ് കുമാർ ബിഹാറിൽ ബിജെപി സഖ്യം പുനഃസ്ഥാപിച്ചത്. രാഷ്ട്രീയ ഗതിവിഗതികൾ അനുകൂലമായി മാറി മറിയുകയാണെങ്കിൽ അടുത്ത ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അരക്കൈ നോക്കാൻ നിതീഷ് തയാറാണ്.

English Summary: Om Prakash Chautala to meet Nitish Kumar over Third Front Formation