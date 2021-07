പ്ലസ് വണ്‍ പ്രവേശനം അടുത്തയാഴ്ച; വടക്കന്‍ ജില്ലകളില്‍ 20% സീറ്റ് കൂട്ടും

തിരുവനന്തപുരം ∙ കേരള ഹയർ സെക്കൻഡറി, വൊക്കേഷനൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി ഒന്നാം വർഷ പ്രവേശനം ഓഗസ്റ്റ് ആദ്യയാഴ്ച മുതൽ ആരംഭിക്കുമെന്നു പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടര്‍ ജനറൽ അറിയിച്ചു. പ്ലസ് വൺ സീറ്റുകൾ വർധിപ്പിക്കും. പാലക്കാട് മുതല്‍ വടക്കോട്ടുള്ള ജില്ലകളില്‍ 20 ശതമാനം സീറ്റും തൃശൂര്‍ മുതല്‍ തിരുവനന്തപുരം വരെ 10 ശതമാനം സീറ്റുമാണു കൂട്ടുക.



ഹയർ സെക്കൻഡറി രണ്ടാം വർഷ പരീക്ഷയില്‍ റെക്കോര്‍ഡ് വിജയമാണ് ഇക്കുറി രേഖപ്പെടുത്തിയത്, 87.94%. സംസ്ഥാനത്ത് 3,28,702 പേര്‍ ഉപരിപഠനത്തിന് യോഗ്യത നേടി. സയന്‍സ് 90.52%, ഹ്യുമാനിറ്റീസ് 80.04%, കൊമേഴ്സ് 89.13%, ആര്‍ട് 89.33% എന്നിങ്ങനെയാണ് വിജയം. സേ പരീക്ഷ, പുനഃപരിശോധന എന്നിവയ്ക്ക് ജൂലൈ 31 വരെ അപേക്ഷിക്കാം.

English Summary: Plus one admission will be start from the first week of August