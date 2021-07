പുതുതലമുറ ബൈക്കുകളുടെ മത്സരയോട്ടം; മൂന്നു ജീവനെടുത്ത് അപകടം

കോട്ടയം∙ ചങ്ങനാശേരി ബൈപ്പാസില്‍ ബൈക്കുകള്‍ കൂട്ടിയിടിച്ച് മൂന്നുമരണം. ചങ്ങനാശേരി പുഴവാത് സ്വദേശികളായ മുരുകൻ ആചാരി, സേതുനാഥ് നടേശൻ, പുതുപ്പള്ളി സ്വദേശിയായ ശരത് പി. സുരേഷ് എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. ബുധനാഴ്ച വൈകുന്നേരം 6.45 ഓടെയായിരുന്നു അപകടം.



ശരത് ഓടിച്ച ബൈക്ക് അമിതവേഗത്തിൽ എതിരെ വന്ന ബൈക്കിൽ ഇടിക്കുകയായിരുന്നു. മത്സരയോട്ടം നടത്തുന്നതിനിടെയാണ് അപകടമുണ്ടായതെന്നാണ് വിവരം. മൂന്നുദിവസമായി റോഡിൽ മത്സരയോട്ടം നടക്കുന്നതായി നാട്ടുകാർ പറയുന്നു. രണ്ടുപേർ സംഭവസ്ഥലത്തുതന്നെ മരിച്ചു. ഒരാളെ ഉടൻ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല.

