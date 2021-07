കൊച്ചി∙ തൃക്കാക്കരയിൽ നായ്ക്കളെ കൂട്ടമായി കൊന്നൊടുക്കിയ സംഭവത്തിൽ പ്രതികരിച്ച രഞ്ജിനി ഹരിദാസിനും നടൻ അക്ഷയ് രാധാകൃഷ്ണനുമെതിരെ പരാതിയുമായി നഗരസഭാ അധ്യക്ഷ. പട്ടികജാതിക്കാരിയായ തന്നെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അപമാനിച്ചെന്നും അനാവശ്യമായി തന്റെ പേര് വലിച്ചിഴച്ചെന്നും കാണിച്ചാണ് ചെയർപഴ്സൻ അജിതാ തങ്കപ്പൻ തൃക്കാക്കര പൊലീസിൽ പരാതി നൽകിയത്. തന്റെ ചിത്രം ദുരുപയോഗം ചെയ്തെന്നും സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ സഭ്യമല്ലാത്ത ഭാഷയിൽ പ്രചാരണം നടത്തിയെന്നും ഇവർ പരാതിയിൽ പറയുന്നു.

സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ഇരുവരും പോസ്റ്റു ചെയ്ത ‌ചിത്രത്തിന്റെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് ഉൾപ്പെടെയാണ് പരാതി നൽകിയത്. ‘പ്രത്യേക താൽപര്യത്തോടെയാണ് ഇവരുടെ പ്രവൃത്തി. എന്നെ ഔദ്യോഗിക പദവയിൽനിന്നു നീക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള കൂട്ടായ ആക്രമണമാണ് നടക്കുന്നത്. സാമൂഹികപ്രവർത്തക എന്ന നിലയിൽ തന്റെ സൽപേരിനു കളങ്കം വരുത്തുന്നതാണ് ഇരുവരുടെയും നടപടി. അതുകൊണ്ടു തന്നെ പട്ടികജാതി, പട്ടിക വകുപ്പുകാർക്കെതിരെയുള്ള അതിക്രമം തടയൽ നിയമ പ്രകാരവും ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമത്തിലെ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരവും നടപടി എടുക്കണം.’– പരാതിയിൽ പറയുന്നു. പരാതിയുടെ പകർപ്പ് അസിസ്റ്റന്റ് കമ്മിഷണർക്കും കൈമാറി.



തൃക്കാക്കര നഗരസഭാ പരിസരത്ത് നായ്ക്കളെ കൂട്ടമായി കൊന്നുകുഴിച്ചിട്ട സംഭവം പുറത്തുവന്നതിനു പിന്നാലെ രഞ്ജിനി ഹരിദാസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ കണ്ണു മൂടിക്കെട്ടി പ്രതിഷേധിച്ചിരുന്നു. നഗരസഭാ ഓഫിസിനു മുന്നിൽവച്ചായിരുന്നു പ്രതിഷേധം. നായ്ക്കളെ കൂട്ടമായി കൊല്ലാൻ ഉത്തരവിട്ട നഗരസഭാ അധ്യക്ഷ രാജിവയ്ക്കണമെന്നായിരുന്നു ഇവരുടെ ആവശ്യം. കൂട്ടക്കൊലയ്ക്ക് ഉത്തരവിട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പുറത്താക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടു.



സംഭവത്തിൽ അറസ്റ്റിലായ പ്രതികൾ നഗരസഭയിലെ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർക്കെതിരെയാണ് പൊലീസില്‍ മൊഴി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇയാൾ ഫോണിലൂടെ നൽകിയ നിർദേശത്തെ തുടർന്നാണ് നായ്‌ക്കളെ കൂട്ടമായി പിടികൂടി കൊന്നൊടുക്കിയത് എന്നാണ് മൊഴി. നഗരസഭയുടെ നിർദേശത്തെ തുടർന്നാണ് നടപടിയെന്നും തനിക്കു പങ്കില്ലെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർ ഹൈക്കോടതിയിൽ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ നൽകി.

