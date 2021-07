തിരുവനന്തപുരം∙ കോവിഡ് വ്യാപനത്തില്‍ വരുന്ന മൂന്നാഴ്ച അതീവജാഗ്രത വേണമെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണാ ജോർജ്. കേരളത്തില്‍ നേരത്തെ കണക്കുകൂട്ടിയതു പോലെയാണ് കോവിഡ് നിരക്ക്. ഒരു പോസിറ്റീവ് കേസുപോലും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെടാതെ പോകരുതെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണു പരിശോധനകളുടെ എണ്ണം വർധിപ്പിച്ചത്. അതിന്റെ ഭാഗമായി വ്യാഴാഴ്ച 13 ശതമാനത്തിനു മുകളിലാണ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്ക്.

ടിപിആർ കുറച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നതിനുള്ള മാർഗമാണ് സർക്കാർ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നത്. ഇതിനായി എല്ലാ വകുപ്പുകളെയും ഏകോപിപ്പിച്ച് നടപടികള്‍ തുടരും. കേരളത്തിലെ നിലവിലെ അവസ്ഥ പ്രതീക്ഷിച്ചതാണ്. രണ്ടാം തരംഗം കേരളത്തിൽ ആരംഭിച്ചത് ഏപ്രിൽ പകുതിക്കു ശേഷമാണ്. രണ്ടാം തരംഗം മൂർച്ഛിച്ചത് മേയ് 12നാണ്.

ഐസിഎംആറിന്റെ സിറോ സർവേയിൽ 42 ശതമാനം പേർക്കാണ് കേരളത്തിൽ ആന്റിബോഡിയുള്ളത്. രണ്ടു രീതിയിലാണ് ശരീരത്തിൽ ആന്റിബോഡി ഉണ്ടാവുക– ഒന്ന് രോഗം വന്ന് അതിന്റെ പ്രതിരോധമായി ആന്റിബോഡി ഉണ്ടാകും, രണ്ട് വാക്സിനേഷനിലൂടെയാണ്. അത് 42 ശതമാനം പേർക്കാണ്. അതിനർഥം അതിലും കുറവാണ് കേരളത്തിലുണ്ടായിട്ടുള്ള രോഗികളുടെ ശതമാനം.

വീണാ ജോർജ്

രോഗം ബാധിക്കാത്ത 50 ശതമാനത്തിലേറെപ്പേര്‍ സംസ്ഥാനത്തുണ്ട്. രോഗവ്യാപന നിരക്ക് ദേശീയ തലത്തിലേക്കാള്‍ കേരളത്തില്‍ കുറവാണ്. കൂടുതല്‍ വാക്സീന്‍ ലഭിച്ചാലേ പ്രതിരോധം ശക്തമാക്കാന്‍ കഴിയൂവെന്നും ആരോഗ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.



English Summary : Health Minister Veena George on increase in TPR rate in Kerala