കൊച്ചി മെട്രോ രണ്ടാംഘട്ടം നീളും: ധനസഹായം ഉടനില്ലെന്ന് കേന്ദ്രം; തിരിച്ചടി

ന്യൂഡൽഹി∙ കൊച്ചി മെട്രോയുടെ രണ്ടാംഘട്ട വികസനത്തിന് സാമ്പത്തിക സഹായം നല്‍കുന്നതിന് അനുമതിയായിട്ടില്ലെന്ന് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍. സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന്‍റെ അപേക്ഷ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പദ്ധതിയുടെ പ്രായോഗികതയും വിഭവലഭ്യതയും പരിഗണിച്ചേ അനുമതി നല്‍കൂവെന്ന് നഗരകാര്യ സഹമന്ത്രി കൗശല്‍ കിഷോര്‍ ലോക്സഭയിൽ അടൂര്‍ പ്രകാശിന്‍റെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി നല്‍കി.

കലൂര്‍ രാജ്യാന്തര സ്റ്റേഡിയം മുതല്‍ കാക്കനാട് ഇന്‍ഫോപാര്‍ക്ക് വരെയാണ് രണ്ടാംഘട്ടം. 10 ലക്ഷത്തിനു മേല്‍ ജനസംഖ്യയുള്ള നഗരങ്ങള്‍ക്ക് മാത്രം മെട്രോ അനുവദിച്ചാല്‍ മതിയെന്നാണ് പുതിയ നയം. ഇതിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ബദല്‍ മാര്‍ഗങ്ങള്‍ ഉണ്ടെങ്കില്‍ പരിശോധിക്കാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ട് കൊച്ചി മെട്രോ രണ്ടാംഘട്ട പദ്ധതി കേന്ദ്രം തിരിച്ചയച്ചതാണ്. എന്നാല്‍ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ സമ്മര്‍ദം ശക്തമാക്കുകയായിരുന്നു.



English Summary : Central fund for Kochi metro second phase development will not be delivered soon, says Central government