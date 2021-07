തിരുവനന്തപുരം∙ മില്‍മഭരണം ഇടതുമുന്നണി പിടിച്ചത് പിന്‍വാതിലിലൂടെ. തിരുവനന്തപുരം മേഖല പിരിച്ചുവിട്ട് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചാണ് ഇടതുപക്ഷം ഭരണം പിടിച്ചത്. യുഡിഎഫിന്റെ കുത്തകയായ മില്‍മയില്‍ 38 വര്‍ഷത്തിന് ശേഷമാണ് ഇടതുമുന്നണി ഭരണം പിടിക്കുന്നത്.



അഞ്ചിനെതിരെ ഏഴ് വോട്ടുകള്‍ക്ക് വോട്ടുകള്‍ക്ക് മില്‍മ ഭരണം പിടിച്ചപ്പോള്‍ അതില്‍ നാലുവോട്ടുകള്‍ മാത്രമാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അംഗങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ളത്. മൂന്ന് വോട്ടുകള്‍ അഡ്മിസ്ട്രേറ്റീവ് കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് സര്‍ക്കാര്‍ നിയോഗിച്ച് മൂന്ന് അംഗങ്ങളുടേതാണ്. കോണ്‍ഗ്രസില്‍ നിന്ന് ഭരണം പിടിക്കാനായി തിരുവനന്തപുരം മേഖല യൂണിയന്‍ പിരിച്ചുവിട്ട് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കമ്മിറ്റിയെ ഭരണം ഏല്‍പ്പിക്കുകയായിരുന്നു.

മലബാര്‍ മേഖലയില്‍ നിന്നുള്ള കെ.എസ് മണിയാണ് മില്‍മ ഫെഡറേഷന്റെ ചെയര്‍മാനായി വിജയിച്ചത്. കോണ്‍ഗ്രസില്‍ നിന്നുള്ള ജോണ്‍ തെരുവത്തിനെയാണ് മണി പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. 38 വര്‍ഷത്തിന് ശേഷം ചരിത്രം കുറിച്ച് ഭരണത്തിലെത്തിയത് പിന്‍വാതിലൂടെയാണെന്നത് വിജയത്തിന്റെ തിളക്കം കെടുത്തുന്നു. 2019 മുതല്‍ ചെയര്‍മാനായിരുന്ന പി.എ ബാലന്‍മാസ്റ്ററുടെ നിര്യാണത്തോടെയാണ് മില്‍മയില്‍ വീണ്ടും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത്. എക്കാലവും അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കമ്മിറ്റിയെവച്ച് തിരുവനന്തപുരം യൂണിയന്‍ ഭരിക്കാനാവില്ലെന്നും ഉടന്‍ തിരുവനന്തപുരത്ത് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തേണ്ടി വരുമെന്നുമാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രതീക്ഷ.

English Summary: LDF won Milma election with the help of Administrative committee