വിഎസിന്റെ ‘കോഴ മാണി’ പ്രസംഗം വായിച്ച് സതീശൻ; എതിരിട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി- വിഡിയോ

തിരുവനന്തപുരം∙ നിയമസഭ കയ്യാങ്കളി കേസില്‍ നേരിട്ട് ഏറ്റുമുട്ടി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി.ഡി.സതീശനും. പാമൊലിന്‍ കേസുമുതല്‍ ബിഹാര്‍ നിയമസഭയില്‍ ലാത്തിച്ചാർജ് നടത്തിയ പൊലീസിനെതിരെ കേസെടുത്തതുവരെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പ്രതിപക്ഷ വാദങ്ങളെ നേരിട്ടത്. അവിടെയൊന്നും നിയമസഭാംഗങ്ങള്‍ക്കെതിരെ കേസെടുത്തില്ലല്ലോ എന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ചോദിച്ചു.



എന്നാൽ യുപിയിലെയും തമിഴ്നാട്ടിലെയും നിയമസഭകളോടു നമ്മുടെ നിയമസഭയെ താരതമ്യം ചെയ്യാമോ എന്നായിരുന്നു പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്‍റെ ചോദ്യം. പാമൊലിന്‍ കേസില്‍ സ്വയം ബോധ്യപ്പെട്ടെന്നു പറഞ്ഞല്ലേ ഉമ്മന്‍ ചാണ്ടി കേസ് വേണ്ടെന്നുവച്ചതെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി മറുപടി പറഞ്ഞു.

ഉമ്മന്‍ ചാണ്ടിയെ വിമര്‍ശിച്ച മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് വിഎസിന്‍റെ ‘കോഴ മാണി’ പ്രസംഗം വായിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ പ്രതികരണം. കെ.എം.മാണിയെ പരിഹസിച്ച് വി.എസ്. അച്യുതാനന്ദൻ സഭയില്‍ നടത്തിയ എല്ലാ പ്രസംഗങ്ങളും ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് വി.ഡി.സതീശന്‍ ചര്‍ച്ച കയ്യാങ്കളിയുടെ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് മടക്കി.

English Summary: War of Words Between Pinarayi Vijayan and VD Satheesan