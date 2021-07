100 പേരിൽനിന്ന് 111 പേരിലേക്ക് രോഗം; എന്തു കൊണ്ട് കേരളത്തിൽ കോവിഡ് രൂക്ഷമാകുന്നു?

ചെന്നൈ∙ രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോവിഡ് രോഗികൾ ചികിത്സയിലുള്ള കേരളം, ആർ വാല്യു(റിപ്രൊഡക്ടീവ് ഫാക്ടർ)വിലും മുന്നിലെന്ന് പഠനം. ചെന്നൈയിലെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ സ്റ്റഡീസിലെ ഗവേഷകർ നടത്തിയ പഠനത്തിലാണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കുന്നതെന്ന് ദേശീയ മാധ്യമം റിപ്പോർട്ടു ചെയ്തു. ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് പുതിയ കേസുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ ഗണ്യമായ വർധനയുണ്ടാകുമെന്നു പഠനം വ്യക്തമാക്കി.

വൈറസ് വ്യാപനം എത്ര വേഗത്തിലാണെന്ന് ആർ വാല്യുവിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം. ഒരു കോവിഡ് രോഗിയിൽനിന്ന് എത്ര പേർക്ക് രോഗം പകരുമെന്നു കണക്കാക്കുന്നതാണ് ആർ വാല്യു. കേരളത്തിലെ ആർ വാല്യു 1.11 ശതമാനമാണ്. അതായത് രോഗബാധിതരായ 100 പേർ 111 പേരിലേക്ക് രോഗം പകരുന്നു. ആർ വാല്യു ഒന്നിൽ കുറവാണെങ്കിൽ, ഉദാഹരണത്തിന് 0.95 ആണെങ്കിൽ, രോഗം ബാധിച്ച നൂറു പേർ മറ്റ് 95 പേരിലേക്ക് അണുബാധ വ്യാപിപ്പിക്കും എന്നാണ്. ജൂലൈ അവസാനവാരം രാജ്യത്തെ ആർ വാല്യു 0.95 ആയിരുന്നു.

ആർ വാല്യു 1നു മുകളിലാകുന്നത് കോവിഡ് വ്യാപനം വർധിക്കുന്നതിന്റെ സൂചനയാണ്. ആർ വാല്യു ഒന്നിൽ കുറവാണെങ്കിൽ നിലവിലുള്ളതിനേക്കാൾ പുതിയതായി രോഗം ബാധിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണത്തിൽ കുറവുണ്ടാകുമെന്നാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞർ പറയുന്നത്.



ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ സ്റ്റഡീസിന്റെ പഠനം പ്രകാരം കേരളത്തിന്റെ ആർ വാല്യു രാജ്യത്തിന്റെ പൊതു സ്ഥിതിയേക്കാൾ കൂടുതലാണ്. രാജ്യത്ത് മാർച്ച് 9 മുതൽ ഏപ്രിൽ 21 വരെ ആർ വാല്യു 1.37 ഉം, ഏപ്രിൽ 24 മുതൽ മേയ് ഒന്നുവരെ 1.18 ഉം ആയിരുന്നു. അതിനിടയിൽ ഗണ്യമായ കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും നിലവിൽ 0.95ൽ എത്തിനിൽക്കുകയാണ്. മേയ് 15 മുതൽ ജൂൺ 26 വരെയാണ് രണ്ടാം തരംഗം തുടങ്ങിയതിനു ശേഷം ഏറ്റവും കുറവ് ആർ വാല്യു രേഖപ്പെടുത്തിയത്– 0.78 ശതമാനം.



‘രാജ്യത്ത് ചികിത്സയിലുള്ളവരുടെ എണ്ണത്തിൽ ദിനംപ്രതി മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നതിനാൽ കൃത്യമായ ഒരു അവലോകനം പ്രയാസമാകും. എന്നാൽ കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ആർ വാല്യു ഒന്നിന് അടുത്താണെന്നാണ്. അത് വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുകയോ കുറയുകയോ ചെയ്യാം. ’– ഗവേഷക സംഘത്തെ നയിക്കുന്ന സീതാഭ്ര സിൻഹ അറിയിച്ചു.



രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ആർ വാല്യു കേരളത്തിലാണ്. പുണെ, ഡൽഹി എന്നിവിടങ്ങളിൽ ആർ വാല്യു ഒന്നിന് അടുത്താണ്. എന്നാൽ മിക്ക വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഇത് ഒന്നിനു മുകളിലാണ്. കോവിഡ് രണ്ടാം തരംഗത്തിന്റെ മൂർധന്യത്തിനു പിന്നാലെ കുറഞ്ഞ ആർ വാല്യു ഇപ്പോൾ വീണ്ടും കൂടുകയാണെന്ന് ഗവേഷകർ അറിയിച്ചു. രോഗവ്യാപന തോത് ഉയരുമെന്നാണ് കേരളത്തിലെ ആർ വാല്യു സൂചിപിപ്പിക്കുന്നത്. സംസ്ഥാനത്തെ നിലവിലെ സ്ഥിതി അടുത്ത കുറച്ച് ആഴ്ചകൾ കൂടി തുടരുമെന്നാണ് വിദഗ്ധർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്.



English Summary : Why are Kerala Covid cases increasing? Study says every 100 people spreading infection to 111