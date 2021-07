എൻജി. ബിരുദം, ഐടി ജോലി, വിവാഹത്തിനു പേടി; സ്ത്രീധനം തിരിച്ചു ചോദിച്ചും കേരളം

കൊല്ലം∙ വർഷങ്ങൾ പഴക്കമുള്ള നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും തുടച്ചു മാറ്റാൻ കഴിയാതിരുന്ന സ്ത്രീധനം ഒരു പുതിയ കഥ പറയുന്നു. കൊല്ലത്ത് വിസ്മയ, തിരുവനന്തപുരത്ത് അർച്ചന തുടങ്ങിയ പെൺകുട്ടികൾ ജീവിതം അവസാനിപ്പിച്ചപ്പോൾ സ്ത്രീധനം തിരിച്ചു ചോദിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികളും ഉണ്ടാകുന്നു. ബോധവൽക്കരണത്തിന്റെ ഫലമായി കൂടുതൽ പെൺകുട്ടികൾ പ്രതികരിക്കാൻ തുടങ്ങി. വിസ്മയ ജീവനൊടുക്കിയ നാട്ടിൽനിന്നും കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൊല്ലം ജില്ലാ സ്ത്രീധന നിരോധന ഓഫിസർക്ക് കിട്ടിയ പരാതി ഇങ്ങനെ: കൂലിപ്പണിക്കാരായ രക്ഷിതാക്കൾ ലോൺ എടുത്ത് 5 ലക്ഷം രൂപയും 50 പവനും നൽകിയാണു കേന്ദ്ര സർക്കാർ ജോലിയുള്ള വരനെ മകൾക്കായി കണ്ടെത്തിയത്. ഗെസ്റ്റ് ലക്‌ചററാണ് മകൾ. സ്ത്രീധനം കുറഞ്ഞുപോയെന്ന് ആരോപിച്ച് പീഡനം തുടങ്ങിയതോടെ പെൺകുട്ടി തിരികെ വീട്ടിലെത്തി. കൊടുത്ത സ്ത്രീധനം തിരികെ കിട്ടാനും വിവാഹ മോചനത്തിനുമായി പരാതി നൽകിയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ.



‘സ്ത്രീധന നിരോധന ഓഫിസർ ആയി ചാർജെടുത്തതിനെ തുടർന്ന് ഇത്തരം കേസുകൾ കൂടുതലായി എത്തുന്നുണ്ട്. പെൺകുട്ടികൾ പരാതി നൽകാൻ ധൈര്യം കാണിച്ചു തുടങ്ങി’–കൊല്ലം ജില്ലാ സ്ത്രീധന നിരോധന ഓഫിസർ എസ്.ഗീതാ കുമാരി പറയുന്നു. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉണ്ടായ മറ്റൊരു സംഭവം ഇങ്ങനെ: വിവാഹം നിശ്ചയിച്ച ശേഷം പരസ്പരം മനസ്സു തുറന്ന് സംസാരിച്ചതോടെ കല്യാണം വേണ്ടെന്ന തീരുമാനത്തിലെത്തുകയായിരുന്നു പെൺകുട്ടി. ഒടുവിൽ അവളെയും കൂട്ടി കുടുംബം കൗൺസലിങ്ങിനെത്തി. പെൺകുട്ടി വിവാഹം വേണ്ടെന്നു പറഞ്ഞിട്ടും നിശ്ചയിച്ച വിവാഹത്തിൽനിന്നു പിൻമാറാൻ വീട്ടുകാർക്ക് മടി.



പ്രതീകാത്മക ചിത്രം.

വിവാഹം നിശ്ചയിച്ചതോടെ ഇരുവരും പരസ്പരം തങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ പങ്കുവച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ തോന്നിയ പൊരുത്തക്കേടാണ് പെൺകുട്ടിയെ വിവാഹത്തിൽനിന്നു പിന്മാറാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. എന്നാൽ ബന്ധുക്കളെ ക്ഷണിച്ച കല്യാണത്തിൽനിന്നു പിൻമാറാൻ രക്ഷിതാക്കൾ തയാറാകാതിരുന്നതാണ് പ്രശ്നത്തിനു കാരണമായത്. വിവാഹത്തിനു മുൻപ് പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കാനും അംഗീകരിക്കാനും കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഒരു പരീക്ഷണത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ലെന്നായിരുന്നു കൗൺസലറുടെ മറുപടി. കുടുംബാംഗങ്ങൾ നിർബന്ധിപ്പിച്ച് വിവാഹം കഴിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതു ശരിയുമല്ലെന്നും അവരെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കിച്ചു.



കൗൺസലറുടെ മുന്നിലെത്തിയ മറ്റൊരു സംഭവം ഇങ്ങനെ: 27 വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടി. എൻജിനീയറിങ് ബിരുദധാരിയാണ്. ഐടി കമ്പനിയിൽ ഉയർന്ന ജോലി. വീട്ടുകാർ വിവാഹമാലോചിക്കുന്നു. എന്നാൽ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പേടി. വാർത്തകളിലൂടെ അറിയുന്ന സമീപകാല സംഭവങ്ങൾ അവളെ പരിഭ്രാന്തിയിലാക്കിയിരിക്കുന്നു. ചുറ്റിലും നടക്കുന്നതെല്ലാം കണ്ട് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്നായിരുന്നു അതിനു കൗൺസലറുടെ മറുപടി. ‘ഓരോരുത്തർക്കും അവരുടെ പങ്കാളിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുളള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ട്. അവരുമായി തുറന്നു സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവരെ മനസ്സിലാക്കാനും കഴിയും. എല്ലാ പുരുഷന്മാരും ഒരുപോലെ അല്ല. മുൻവിധികളോടെ സമീപിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. വിവാഹത്തിനു മുൻപ് വിവാഹ പൂർവ കൗൺസലിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുക. കുടുംബ ജീവിതത്തേക്കുറിച്ചുളള ധാരണ അങ്ങനെ ലഭിക്കും’–ആശ്വാസം പകരുന്ന മറുപടി കേട്ടായിരുന്നു പെൺകുട്ടിയുടെ മടക്കം.



പ്രതീകാത്മക ചിത്രം. ട്വിറ്റർ.

വിവാഹജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇത്തരം ആശങ്കകൾ പെൺകുട്ടികൾക്കിടയിൽ കൂടുന്നതായി കൗൺസലർമാർ പറയുന്നു. വിവാഹ പൂർവ കൗൺസലിങ്ങിനും തിരക്ക് കൂടുകയാണ്. സാമുദായിക, സാംസ്കാരിക സംഘടനകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്ത്രീധന നിരോധന ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസുകളും വർധിച്ചു. ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസുകളിൽ പെൺകുട്ടികൾ പ്രധാനമായും പങ്കുവച്ച ആശങ്കകൾ ഇങ്ങനെ...



ഏതാണ് എന്റെ വീട്!



വേറെ വീട്ടിൽ പോയി ജീവിക്കേണ്ടവളാണ് എന്നാണ് ചെറുപ്പം മുതൽ കേൾക്കുന്നത്. ഏതാണ് എന്റെ വീട്? എങ്ങോട്ടാണ് പോവേണ്ടത് എന്നുപോലും അറിയാത്ത ഒരു മിഥ്യാ വീട് സങ്കൽപിച്ച് എന്തിന് ചെറുപ്പം മുതൽ വളരണം? ചെറുപ്പം മുതൽ കുട്ടികളിൽ ഇത്തരം ചിന്തകൾ വളർത്തരുതെന്നു വിദഗ്ധർ പറയുന്നു. സ്വന്തം വീട്ടിലെ സുരക്ഷിതത്വവും അവകാശവും കുട്ടികൾ അറിയണം. സ്വന്തം വീട്ടിൽ തനിക്ക് എന്നും ഒരു ഇടം ഉണ്ടാവും എന്ന പ്രതീക്ഷ കുട്ടികളിൽ വളർത്തണം.



ചായ കുടിക്കുന്ന സമയം കൊണ്ട് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കും?



പുതിയ വീട് സുരക്ഷിതമായിരിക്കുമോ? പെണ്ണുകാണാൻ വരുന്ന ചെറിയ സമയംകൊണ്ട് വീട്ടുകാരെ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കും? തുടങ്ങിയ ആശങ്കകൾ പെൺകുട്ടികളിൽ വർധിക്കുന്നുണ്ട്. കല്യാണത്തിനു മുൻപ് പെൺകുട്ടി വരന്റെ വീട്ടിൽ പോകുന്നതും ചുറ്റുപാടുകൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതും നല്ലതാണെന്ന് കൗൺസലർമാർ പറയുന്നു. പരസ്പരം ഇഷ്ടങ്ങളും അനിഷ്ടങ്ങളും തുറന്നു പറഞ്ഞ് സംസാരിച്ചതിനു ശേഷം വിവാഹം ഉറപ്പിക്കുന്നതാണ് ഉചിതം.



പ്രതീകാത്മക ചിത്രം.

തന്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾക്ക് വിലയുണ്ടാകുമോ?



നിനക്ക് അടക്കവും ഒതുക്കവും വേണം. വേറെ വീട്ടിൽ ജീവിക്കുവാനുള്ള കുട്ടിയാണ്...’– ഈ ഉപദേശം സ്ഥിരം കേൾക്കുന്ന പെൺക്കുട്ടികൾ സ്വന്തം വീട്ടിൽ തനിക്ക് സ്ഥാനമില്ലെന്ന മാനസികാവസ്ഥയിൽ എത്തും. സ്വന്തം വീട്ടിൽ കിട്ടാത്ത സ്നേഹവും പരിചരണവും അംഗീകാരവും മറ്റൊരു വീട്ടിൽനിന്നു പ്രതീക്ഷിക്കാൻ കഴിയുമോ?



കല്യാണത്തിന് പക്വത ആയോ?

കളിച്ചു ചിരിച്ച് നടക്കുന്ന കുട്ടിത്തം മാറാത്ത തനിക്ക് കല്യാണം കഴിച്ച് ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ കഴിയുമോ എന്ന ആശങ്കയും പെൺകുട്ടികൾക്കുണ്ടെന്നും കൗൺസലർമാർ പറയുന്നു.

വിസ്‌മയ.

ലൈംഗിക ജീവിതത്തിനോടുള്ള ഭയം



ലൈംഗിക ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ശരിയായ ധാരണ ഇല്ലാത്തതും പെൺകുട്ടികളിൽ ആശങ്ക വർധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.



കുട്ടികളാവുന്നതോടെ ജോലി ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വരുമോ?



ജോലി ചെയ്ത് ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് മിക്ക പെൺകുട്ടികളും. വിവാഹം ഉറപ്പിക്കുമ്പോൾ പലരും മുന്നോട്ടു വയ്ക്കുന്ന ഒറ്റ ഡിമാൻഡും ഇതുതന്നെ. എന്നാൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതോടെ കരിയർ അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടി വരുമോ എന്ന ആശങ്കയും പെൺകുട്ടികൾക്കിടയിലുണ്ട്. ഇവരുടെ ഇത്തരം ആശങ്കകൾ വിവാഹപൂർവ കൗൺസലിങ്ങിലൂടെ മാറ്റിയെടുക്കാവുന്നതാണ്. എന്നാല്‍ വിവാഹ തീയതി നിശ്ചയിച്ച ശേഷമല്ല കൗൺസലിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടത്. ഇരു വീട്ടുകാരും ഇതിൽ പങ്കെടുക്കണം. ഓരോരുത്തരുടെയും കടമകളും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും കൃത്യമായി തിരിച്ചറിയണം.



പ്രതീകാത്മക ചിത്രം.

പെൺകുട്ടികളുടെ സംശയങ്ങൾക്ക് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ജോൺസ് കെ.ലൂക്കോസ് നൽകുന്ന മറുപടി:

∙ നന്നായി പഠിച്ച് ജോലി നേടുക.

∙ എല്ലാവരെയും സംശയത്തോടെ കാണേണ്ട ആവശ്യമില്ല.

∙ വിഷമങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കു വയ്ക്കുക.

∙ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായാൽ നിയമ സഹായം തേടുക.

∙ ആവശ്യമുണ്ടെന്നു തോന്നിയാല്‍ കൗൺസലിങ് സ്വീകരിക്കുക.

English Summary: After Continuous Dowry Deaths, Discussion on Women's Rights, Counselling Before Marriage etc are Gaining Traction in Kerala

(സ്ത്രീധനം നൽകിയുള്ള വിവാഹങ്ങൾക്കെതിരെ കേരളത്തിൽ ക്രിയാത്മകമായ ഒരു മുന്നേറ്റമുണ്ടാകുന്നുണ്ടോ? സ്ത്രീധന സമ്പ്രദായം നമുക്ക് എങ്ങനെ അവസാനിപ്പിക്കാനാകും? നിങ്ങളുടെ അനുഭവങ്ങളുടെ തുറന്നുപറച്ചിലുകളും അഭിപ്രായങ്ങളും ഞങ്ങൾക്കു വിലയേറിയതാണ്. ക്രിയാത്മക നിർദേശങ്ങളിലൂടെ കമന്റ് ബോക്സ് ഒരു തുറന്ന ചർച്ചയ്ക്കുള്ള വേദിയാക്കാം)