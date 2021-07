രാജ്യത്ത് കോവിഡ് കേസുകളിൽ വർധന; 24 മണിക്കൂറിൽ 44,230 പുതിയ രോഗികൾ

ന്യൂഡൽഹി∙ രാജ്യത്ത് കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിൽ 44,230 കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. കഴിഞ്ഞ രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കിടെയുള്ള ഏറ്റവും ഉയർന്ന പ്രതിദിന കേസാണിത്. ഇതോടെ രാജ്യത്താകെ ഇതുവരെ 3,15,72,344 പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു.

നിലവിൽ 4,05,155 പേരാണ് രാജ്യത്ത് ചികിത്സയിലുള്ളത്. 42,360 പേർ ഇന്നലെ രോഗമുക്തി നേടിയതോടെ ആകെ രോഗമുക്തരായവരുടെ എണ്ണം 3,07,43,972.



ഒറ്റദിവസം 555 മരണമാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. ഇതോടെ കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 4,23,217 ആയി. രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതിദിന കേസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് കേരളത്തിലാണ്. ഇന്നലെ മാത്രം 22,064 പോസിറ്റീവ് കേസുകളാണ് കേരളത്തിലുണ്ടായത്. തൊട്ടുപിന്നിലുള്ള മഹാരാഷ്ട്രയിൽ 7,242 കോവിഡ് കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.



English Summary: 44,230 New Covid Cases In India, Marginally Higher Than Yesterday