അന്തരിച്ച എംഎൽഎ കെ.വി. വിജയദാസിന്റെ മകന് ജോലി നൽകാൻ സർക്കാർ

തിരുവനന്തപുരം∙ എംഎൽഎ ആയിരിക്കെ അന്തരിച്ച കെ.വി.വിജയദാസിന്റെ മകൻ കെ.വി.സന്ദീപിനു ജോലി നൽകാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചു. സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിൽ എൻട്രി കേഡർ തസ്തികയായ ഓഡിറ്റർ തസ്തികയിൽ പാലക്കാട് ജില്ലയിലാണ് നിയമനം. കോങ്ങാട് മണ്ഡലത്തെയാണ് കെ.വി. വിജയദാസ് പ്രതിനിധീകരിച്ചിരുന്നത്. തലച്ചോറിലെ രക്തസ്രാവത്തെത്തുടര്‍ന്ന് തൃശൂർ മെഡിക്കൽ കോളജിൽ ചികിൽസയിലിരിക്കെയാണ് അന്തരിച്ചത്.

കെ.വി. വിജയദാസിന്റെ രണ്ടാമത്തെ മകനാണ് സന്ദീപ്. ഓഡിറ്റ് വകുപ്പിൽ ഒഴിവുണ്ടെന്ന പാലക്കാട് കലക്ടറുടെ ശുപാർശയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നിയമനം. പാലക്കാട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലെ ആദ്യ പ്രസിഡന്റായിരുന്നു. 2011ലും 2016ലും കോങ്ങാട് മണ്ഡലത്തിൽനിന്ന് സിപിഎം പ്രതിനിധിയായി വിജയിച്ചു.



ചെങ്ങന്നൂർ എംഎൽഎ ആയിരിക്കേ അന്തരിച്ച കെ.കെ.രാമചന്ദ്രൻ നായരുടെ മകൻ ആർ. പ്രശാന്തിനെ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ അസി. എൻജിനീയറായി ഗസറ്റ് തസ്തികയിൽ സർക്കാർ നിയമിച്ചത് രാഷ്ട്രീയ വിവാദമായിരുന്നു.



