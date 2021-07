ആംബുലൻസ് വിളിച്ച് ‘മുങ്ങി’, അസാധാരണ മുറിവ്; രക്തക്കറയിൽ തെളിഞ്ഞ കൊലപാതകം

പ്രായമായി അവശതയിലുള്ള മാതാപിതാക്കളെ മക്കളും ബന്ധുക്കളും ചേർന്ന് നിർദയം കൊന്നുകളയുന്ന തമിഴ്നാട്ടിലെ ചില ഉൾനാടൻ ഗ്രാമങ്ങളിലെ ആചാരമാണ് തലൈക്കുത്തൽ. തമിഴ്നാട്ടിലെ കുഗ്രാമങ്ങളിൽ പുറംലോകമറിയാതെ ഇപ്പോഴും തുടരുന്ന ക്രൂരത. മലയാളത്തിൽ രണ്ടു വർഷം മുൻപ് ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരു സിനിമ വന്നപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഇങ്ങിനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുമോ എന്നായിരുന്നു പലരുടെയും ചോദ്യം. കണ്ണൂർ പിലാത്തറ സ്വദേശി സന്തോഷ് മണ്ടൂരും സുഹൃത്തുക്കളും ചേർന്നൊരുക്കിയ ‘പനി’ എന്ന ആ സിനിമയ്ക്കാണ് ഇപ്പോൾ കാസർകോട് ചെറുവത്തൂർ പിലിക്കോട് പ്രദേശത്ത് ഒരു നേരനുഭവം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്.

പിലിക്കോട് മടിവയലിലെ പത്താനത്ത് കുഞ്ഞമ്പു(65)വിനെ വീട്ടിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയെന്നായിരുന്നു ബന്ധുക്കൾ പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ ചെറുവത്തൂരിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലെ മോർച്ചറിയിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ കൊണ്ടുവന്ന മൃതദേഹത്തിൽ ഡോക്ടർ നടത്തിയ പരിശോധനയ്ക്കിടെ കഴുത്തിലും താടിയിലും പരുക്കുകൾ കണ്ടതിനെ തുടർന്ന് ചന്തേര പൊലീസിൽ വിവരം അറിയിക്കുകയും അന്വേഷണത്തിൽ മരണം കൊലപാതകമെന്നു തെളിയുകയുമായിരുന്നു. പരിശോധനയിൽ കോവിഡ് പോസിറ്റിവാണെന്നും കണ്ടെത്തി. കഴുത്തു ഞെരിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തിയതാണെന്ന് പ്രാഥമിക പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട്. കൊല്ലപ്പെട്ട കുഞ്ഞമ്പുവിന്റെ ഭാര്യയടക്കം 3 പേർ അറസ്റ്റിലാവുകയും ചെയ്തു.

പൈശാചികം, ക്രൂരം തലൈക്കുത്തൽ



നൂറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള ആചാരമാണ് തലൈക്കുത്തൽ. പ്രായമായവർക്ക് മക്കൾ ‘ദയാവധം’ നൽകുകയാണെന്ന പേരിലുള്ള ആചാരം. തീരെ അവശനായിട്ടും മരിക്കാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കുന്നവരെ മരണത്തിലേക്കു നയിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പുലർച്ചെ എഴുന്നേറ്റ് തലയിൽ എണ്ണപുരട്ടി, തണുത്ത വെള്ളം തലയിലൂടെ ഒഴിക്കും. പിന്നീട് വയറു നിറയെ പ്രത്യേക പാനീയം കുടിപ്പിച്ച് ചായ്പിലേക്കു മാറ്റും. ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ പനി ബാധിക്കുകയും ന്യൂമോണിയ ആവുകയും മരണത്തിന് കീഴടങ്ങുകയുമാണ് ചെയ്യുക. ഈ കർമങ്ങൾ നിർവഹിക്കാൻ പ്രത്യേകം ആളുകളുണ്ടാവും. മരിച്ചില്ലെങ്കിൽ മൂക്കിലും വായിലും പാലൊഴിച്ച് ശ്വാസം മുട്ടിക്കും. ആദ്യകാലത്ത് ബന്ധുക്കളാണ് ഇതു ചെയ്തിരുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തമിഴ്നാട്ടിൽ ഇതിനായി ആളുകളുണ്ടെന്ന് സംവിധായകൻ സന്തോഷ് മണ്ടൂർ പറയുന്നു.



കൊല്ലപ്പെട്ട പത്താനത്ത് കുഞ്ഞമ്പു, പ്രതികളായ വി.ജാനകി, വി.രാജേഷ് , അനിൽ എന്നിവർ.

രോഗംകൊണ്ട് അവശരാവുന്നവരെ മാത്രമല്ല, മക്കൾക്ക് ബാധ്യതയാവുന്ന മാതാപിതാക്കളെ കൊലപ്പെടുത്തുന്ന ചടങ്ങായി ഇതു മാറി. ഒരു വർഷത്തോളം തേനി, മധുര, ആണ്ടിപ്പെട്ടി, വിരുതുനഗർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ സഞ്ചരിച്ച് ഗ്രാമീണരുമായി ആശയ വിനിമയം നടത്തിയാണ് സന്തോഷ് മണ്ടൂർ ‘പനി’ സിനിമ ഒരുക്കിയത്. 2019ൽ സംസ്ഥാന സിനിമാ പുരസ്കാരങ്ങളിൽ സംവിധാനത്തിനും ക്യാമറയ്ക്കും പ്രത്യേക ജൂറി പരാമർശം ‘പനി’ നേടിയിരുന്നു. ഫിലിപ്പീൻസ് ഇന്റർനാഷനൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിലും ടൊറന്റോ ഇന്റർനാഷനൽ ഇന്ത്യൻ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിലും ചിത്രം മൽസരവിഭാഗത്തിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചു.



സ്വാഭാവിക മരണമെന്ന് നടിച്ച് ബന്ധുക്കൾ‌



കാസർകോട് കഴിഞ്ഞ ജൂലായ് 21ന് അർധരാത്രിയാണു ഞെട്ടിക്കുന്ന സംഭവമുണ്ടായത്. പിലിക്കോട് മടിവയലിലെ പത്താനത്ത് കുഞ്ഞമ്പുവിന്റെ മരണത്തിന് കാരണക്കാരായവർ ഇത് സ്വാഭാവിക മരണമെന്ന രീതിയിൽ ആദ്യം പെരുമാറിയെങ്കിലും ഡോക്ടറുടെ കൃത്യമായ ഇടപെടലാണ് കുറ്റവാളികളെ പിടികൂടാൻ സഹായകമായത്. പരിശോധനയ്ക്കിടെ മൃതദേഹത്തിന്റെ കഴുത്തിൽ കണ്ട പരുക്കുകളാണ് ഇത് അസ്വാഭാവിക മരണമാണെന്നുള്ള നിഗമനത്തിലേക്കും തുടർന്നുള്ള നടപടികളിലേക്കും എത്തിച്ചത്. ഡോക്ടർ ഉടൻ ചന്തേര പൊലീസിൽ സംഭവം അറിയിച്ചു. തുടർന്ന് പൊലീസെത്തി പുലർച്ചെ മൃതദേഹം കണ്ണൂർ ഗവ.മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു. തളർവാത രോഗിയായിരുന്ന കുഞ്ഞമ്പു സ്ഥിരം വീട്ടുകാരുമായി വഴക്കിടാറുണ്ടായിരുന്നെന്നും ഇതിന്റെ വൈരാഗ്യമാണ് കൊലയ്ക്ക് പിന്നിലെന്നുമാണു പൊലീസിനു ലഭിച്ച പ്രാഥമിക സൂചന.



കഴുത്ത് ഞെരിച്ച് ‘തലൈക്കുത്തൽ’



ശ്വാസതടസ്സം നേരിടുന്ന രോഗിയെ ആശുപത്രിയിലെത്തിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രതികളിലൊരാൾ ചന്തേരയിലെ ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവറെ വിളിച്ചു. ആംബുലൻസ് സ്ഥലത്തെത്തിയപ്പോൾ വിളിച്ച നമ്പർ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആയി. ഇതോടെ ഡ്രൈവർ മടങ്ങി. പിന്നീട് ചെറുവത്തൂരിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ഒരു മൃതദേഹം മോർച്ചറിയിൽ വയ്ക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് മറ്റൊരാൾ വിളിച്ചു. ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചപ്പോൾ ഡോക്ടർ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് മൃതദേഹത്തിൽ മുറിവുകൾ കണ്ടെത്തിയത്. ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവറും ഡോക്ടറും നൽകിയ വിവരമനുസരിച്ച് പൊലീസ് വീട്ടിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ രക്തക്കറകൾ കണ്ടെത്തി. വാതിലിലും ചുവരിലും രക്തക്കറ കാണുകയും വീടിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽനിന്ന് രക്തക്കറ മായ്ച്ചു കളയാൻ ശ്രമിച്ചതായും കണ്ടെത്തി.



കുഞ്ഞമ്പുവിന്റെ താടിയിലും കഴുത്തിലും ചില പരുക്കുകളും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. കൊലപ്പെടുത്തുന്നതിനിടെ പ്രതികളിൽ ഒരാളുടെ സ്റ്റീൽ വള കൊണ്ടുണ്ടായ മുറിവും കുഞ്ഞമ്പുവിന്റെ ദേഹത്തുണ്ട്. ഇതോടെ കുഞ്ഞമ്പുവിന്റെ ഭാര്യ ജാനകി, ജാനകിയുടെ ചേച്ചിയുടെ മകൻ രാജേഷ്, മറ്റു ബന്ധുക്കളായ അനിൽ, രാജു എന്നിവരെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. ഗൂഢാലോചനയിലോ കൃത്യത്തിലോ പങ്കില്ലെന്നു കണ്ട് രാജുവിനെ പിന്നീടു വിട്ടയച്ചു. എത്ര സമർഥമായി കുറ്റം ചെയ്താലും തെളിവുകൾ മറയ്ക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും സത്യത്തെ മൂടി വയ്ക്കാനാവില്ല എന്നതിന് ഒരു ഉദാഹരണം കൂടിയായി പിലിക്കോട് കൊലപാതകം.



ആവർത്തിക്കാൻ പാടില്ലാത്തത്



കേരളത്തിൽ ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ പലയിടങ്ങളിലും നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും എന്നാൽ പുറം ലോകം അറിയാതെ പോവുകയാണെന്നും സംവിധായകൻ സന്തോഷ് മുണ്ടൂർ പറയുന്നു. ‘രണ്ടു നൂറ്റാണ്ടിലധികം പഴക്കമുള്ള ദുരാചാരം ഇപ്പോൾ മറ്റു പല ആവശ്യങ്ങൾക്കായും നിയമത്തിന്റെ കണ്ണിൽപ്പെടാതെ തുടരുകയാണ്. സിനിമ കൈകാര്യം ചെയ്ത വിഷയം ഏറെ കാലിക പ്രസക്തമാണെന്നു തെളിഞ്ഞിരിക്കുന്നു‌’– സന്തോഷ് പറയുന്നു. ഡോക്യുമെന്ററികളും ഷോർട്ഫിലിമുകളുമായിരുന്നു സന്തോഷ് മണ്ടൂരിന്റെ ആദ്യ തട്ടകം. സന്തോഷ് സംവിധാനം ചെയ്ത ലോസ്റ്റ് സ്പേസ് എന്ന ഷോർട് ഫിലിം ഒട്ടേറെ പുരസ്കാരങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കിയിരുന്നു. പിന്നീട് അപരിചിതൻ, ഫിംഗർ പ്രിന്റ്, ഡിസംബർ തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളുടെയും ഭാഗമായി.



‘പനി’ സിനിമയിൽ എം.ആർ.ഗോപകുമാർ (ഇടത്), സംവിധായകൻ സന്തോഷ് മണ്ടൂർ (വലത്)

ടച്ച് വുഡ് ക്രിയേഷൻസിന്റെ ബാനറിൽ സൗദ ഷെരിഫും ആമിർ ഷെരിഫുമാണു തലൈക്കുത്തൽ പ്രമേയമായ ‘പനി’ ചിത്രം നിർമിച്ചത്. തെങ്കാശി, പാലക്കാട് എന്നിവിടങ്ങളിലായിരുന്നു ചിത്രീകരണം. എം.ആർ.ഗോപകുമാർ, നിഷാന്ത് സാഗർ, റോസ്‌ലിൻ, അഞ്ജലി മേനോൻ, ഐമി എന്നിവരാണ് പ്രധാനവേഷങ്ങളിലെത്തിയത്. 2019ലെ സംസ്ഥാന അവാർഡിൽ സംവിധായകൻ സന്തോഷ് മണ്ടൂരിനും ക്യാമറ ചലിപ്പിച്ച മധു അമ്പാടിനും പ്രത്യേക ജൂറി പരാമർശം ലഭിച്ചിരുന്നു.



ഇന്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ ഒാഫ് കേരളയിൽ ഏറ്റവും മികച്ച മലയാള സിനിമയ്ക്കുള്ള ഫിപ്രസി അവാർഡ്, ഇന്റർനാഷനൽ മൂവിങ് ഫെസ്റ്റിവൽ ഒാഫ് ഇറാനിൽ സ്പെഷൽ ജൂറി പുരസ്‌കാരം, ന്യൂഡൽഹി ഇന്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിൽ മികച്ച സിനിമയ്ക്കുള്ള പുരസ്കാരം, പി.എ. ബക്കർ ഫൗണ്ടേഷൻ നവാഗത സംവിധായകനുള്ള അവാർഡ്, 2020ലെ ഫോക്‌ലോർ അക്കാദമി അവാർഡ് തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ പുരസ്കാരങ്ങൾ ലഭിച്ചു. ടൊറന്റോ, മെക്സിക്കൻ, ഫിലിപ്പൈൻ തുടങ്ങി പതിനെട്ടോളം ചലച്ചിത്ര മേളകളിലേക്ക് ‘പനി’ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു.



