‘ആ വ്യാപാരി പറഞ്ഞു: കട തുറന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കില്ല; കിറ്റ് മാത്രം മതിയോ?’

തിരുവനന്തപുരം∙ ‘ചെരുപ്പില്ലാത്തവനേ ചെരുപ്പുകടയിൽ പോകൂ. തുണി ഇല്ലാത്തവനേ കോവിഡ് സമയത്ത് തുണിക്കടയിൽ ചെല്ലൂ. ജനങ്ങൾ അത്യാവശ്യത്തിനാണ് കടകളിൽപോകുന്നത്. മദ്യശാലകൾ തുറന്നിട്ട് കോവിഡ് വ്യാപനം വന്നതിനു ശേഷം ജനത്തിരക്കു കുറവുള്ള കടകൾ അടയ്ക്കണമെന്നു പറയുന്നതിൽ എന്ത് അർഥമാണുള്ളത്?’– നെടുമങ്ങാട്ടെ വ്യാപാരി വ്യവസായ ഏകോപന സമിതി യൂത്ത് വിങ് പ്രസിഡന്‍റും കേരള ടെക്സ്റ്റൈൽസ് ആൻഡ് ഗാർമെന്റ് ഡീലേഴ്‌സ് വെൽഫെയർ അസോസിയേഷൻ (കെടി‍ജിഡിഡബ്ല്യുഎ) തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റും തുണിക്കട ഉടമയുമായ അർഷാദിന്റെ ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ഒരാളുടെ മാത്രം ശബ്ദമല്ല, കോവിഡ് കാരണം പ്രതിസന്ധിയിലായ കേരളത്തിലെ പതിനായിരക്കണക്കിനു വ്യാപാരികളുടേതു കൂടിയാണ്.

നെടുമങ്ങാട് നഗരസഭയുടെ കോവിഡ് അവലോകന യോഗത്തിലെ അർഷാദിന്റെ പ്രസംഗം അതിനാൽത്തന്നെ അവർ, സ്വന്തം അഭിപ്രായം ലോകത്തോടു വിളിച്ചു പറയുംപോലെ വ്യാപകമായി ഷെയർ ചെയ്തു. പിന്നാലെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ അർഷാദ് വൈറലായി. ചില കോവിഡ് കണക്കുകളുമായാണ് അർഷാദ് യോഗത്തിനെത്തിയത്. കണക്കുകൂട്ടലുകൾ പിഴച്ച വ്യാപാരി സമൂഹത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയായി, ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റിവിറ്റി നിരക്കിന്റെ (ടിപിആർ) അടിസ്ഥാനത്തിൽ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾ അടച്ചിടുന്നതിലെ അശാസ്ത്രീയത അർഷാദ് തുറന്നു കാട്ടി. അർഷാദിന്റെ കണക്കുകൾ കൃത്യമായിരുന്നെന്ന് വിഡിയോയുടെ സ്വീകാര്യതതന്നെ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

അർഷാദ്

‘തീരെ ഗതിയില്ലാത്തതിനാലാണ് അത്തരമൊരു പ്രതികരണം നടത്തിയത്. വ്യാപാരി സമൂഹം ആത്മഹത്യയുടെ വക്കിലാണ്’– അർഷാദ് മനോരമ ഓൺലൈനിനോട് പറഞ്ഞു.

‘96 കേസ് ബിയിൽ, 46 കേസ് ഡിയിൽ!’

‘85 ദിവസത്തിലേറെയായി കേരളത്തിൽ ലോക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ട്. ഈ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം വ്യാപാരികൾ സർക്കാരിനോടു സഹകരിച്ചു. ഈ കാലയളവില്‍ 15 ദിവസത്തിൽ താഴെയാണ് കടകൾ തുറന്നത്. എന്നാൽ കോവിഡ് ഇനിയും വിട്ടുപോകാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ, ടിപിആറിന്റെ അശാസ്ത്രീയതയാണ് വ്യാപാരികൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. 90 കോവിഡ് കേസുള്ള വിതുര ബി കാറ്റഗറിയിലും 46 കേസുള്ള തൊളിക്കോട് ഡിയിലുമാണ്, അതായത് ട്രിപ്പിൾ ലോക്ക്ഡൗണിൽ. കുറ‍ച്ചു രോഗികളുള്ള സ്ഥലം അടച്ചുപൂട്ടി രോഗികൾ കൂടുതലുള്ള സ്ഥലം തുറന്നു കൊടുക്കുകയാണ് അധികൃതർ ചെയ്യുന്നത്. പൂട്ടുന്നതാകട്ടെ തുണിക്കടകൾ, ചെരിപ്പുകടകൾ, ഫാൻസി കടകൾ, സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് കാറുകൾ വിൽക്കുന്ന കടകൾ തുടങ്ങിയവയും.

കോട്ടയത്തുനിന്നുള്ള ലോക്ക്‌ഡൗൺ കാലത്തെ രാത്രികാല ദൃശ്യം. കടകൾക്ക് ഷട്ടറിടുകയാണ് വ്യാപാരികൾ (ചിത്രം: മനോരമ)

അവശ്യ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാനാണ് ജനം കടകളിൽ പോകുന്നത്. കടകൾ അടച്ചിട്ടശേഷം ബവ്റിജസ് ഷോപ്പുകൾ തുറന്നു കൊടുക്കും. മദ്യശാലകളിൽ പോയിട്ടു വരുന്ന ആളുകളെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സംവിധാനവുമില്ല, അവിടെ സാനിറ്റൈസറുമില്ല. അവർ സമൂഹത്തിൽ ഇറങ്ങുമ്പോൾ രോഗം പടരുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത്? കെഎസ്ആർടിസി ബസ് കാസർകോട് വരെ നിരവധി യാത്രക്കാരുമായി പോകുമ്പോൾ കോവിഡ് വരാനുള്ള സാധ്യതയില്ലേ? അത്രയും ആളുകൾ വരാത്ത കടക്കാരോട് എന്തിനാണ് വിവേചനം? സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഒരു മാസം ശമ്പളമില്ലാതെ ജോലി ചെയ്യുമോ? എ കാറ്റഗറിയിൽ 5, ബിയിൽ 3, സിയിൽ 1 എന്ന രീതിയിലാണ് സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ജോലി ചെയ്യേണ്ട ദിവസം നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഡിയിലാണെങ്കിൽ ജോലി ചെയ്യേണ്ട. അവരെയൊന്നും അടച്ചുപൂട്ടൽ ബാധിക്കില്ല.

‘ടിപിആർ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല അടച്ചിടേണ്ടത്’

മറുവശത്ത് വ്യാപാരികൾ ആത്മഹത്യയുടെ വക്കിലാണ്. വ്യാപാരികളുടെ ലോണിന് ഇളവില്ല, മൊറട്ടോറിയം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല. കടകളുടെ വാടക കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. കോവിഡ് നിയന്ത്രിക്കണം എന്നതിൽ എതിരഭിപ്രായമില്ല. അതിനു മൈക്രോ കണ്ടൈയ്ൻമെന്റ് സോണുകളായി സ്ഥലങ്ങളെ തിരിക്കണം. വാർഡു തലത്തിൽ നിരീക്ഷണ സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തണം. അല്ലാതെ ടിപിആർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അടച്ചിടുകയല്ല വേണ്ടത്. നെടുമങ്ങാട് കടകൾ അടച്ചാൽ ജനം കൂട്ടത്തോടെ മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി സാധനം വാങ്ങി തിരികെ വരും. അപ്പോൾ അസുഖം പടരില്ലേ?

കടകൾ അടഞ്ഞു കിടക്കുമ്പോൾ ഓൺലൈൻ വ്യാപാരവും നിർബാധം നടക്കുകയാണ്. വ്യാപാരികളുടെ കടകളെല്ലാം അടച്ചിടുമ്പോൾ എ, ബി, സി, ഡി കാറ്റഗറികളുടെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ലാതെ എല്ലായിടത്തും ഓൺലൈൻ കച്ചവടക്കാർ വസ്ത്രങ്ങളും ചെരിപ്പുകളും തുടങ്ങി അടച്ചിട്ട കടകളിലെ സാധാനങ്ങളെല്ലാം വീട്ടിലെത്തിച്ചു നൽകുന്നു. ആ വിതരണത്തിന് യാതൊരുവിധ മാനദണ്ഡവുമില്ല. വ്യാപാരികൾക്കു കിട്ടേണ്ട കച്ചവടം ഓൺലൈൻ വ്യാപാരികൾ, കോർപറേറ്റ് കച്ചവടക്കാർ തുടങ്ങിയവർ കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. ഓൺലൈൻ കമ്പനികളുടെ ജീവനക്കാർ വീടുകളിൽ കയറി ഇറങ്ങുമ്പോൾ രോഗം കൂടില്ലേ?

ലോക്ഡൗൺ ഇളവോടെ കടതുറന്നപ്പോൾ തൃശൂരിൽനിന്നുള്ള ദൃശ്യം. ചിത്രം: മനോരമ

60,000 പേരുള്ള മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ 20 പേർ പോസിറ്റിവായാൽ ടിപിആർ കൂടുതലാണെന്നു പറഞ്ഞ് മൊത്തത്തിൽ അടച്ചിട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല. കടകൾ കുറച്ചു ദിവസം തുറന്നാൽ ആളുകൾ തിക്കിതിരക്കും. നിയന്ത്രണങ്ങളോടെ കൂടുതൽ ദിവസം കട തുറക്കാൻ അനുവദിക്കണം. കോവിഡ് നിയന്ത്രണം കുത്തഴിഞ്ഞ നിലയിലാണ്. മുൻപ് വാർഡ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ രോഗികളെ നിരീക്ഷിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഒരു നീരീക്ഷണവും ഇല്ല. ഇതിനെല്ലാം മാറ്റം വന്നാൽ രോഗം നിയന്ത്രിക്കാനാകും’–അർഷാദ് പറഞ്ഞുനിർത്തി.

‘കട തുറന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കില്ല’

പെരുമ്പാവൂരിലെ കച്ചവടക്കാരിൽ ഒരാൾ മർച്ചന്റ്സ് അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡന്റ് ജോസ് നെറ്റിക്കാടനെ വിളിക്കുന്നു. ‘ബുധനാഴ്ച കട തുറന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കില്ല’ എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകൾ. ഒരു നിമിഷം നിസ്സഹായനായെങ്കിലും നിങ്ങളേക്കാൾ പ്രയാസപ്പെടുന്നവർ നമുക്കിടയിലുണ്ട് എന്നു പറഞ്ഞ് ആശ്വസിപ്പിച്ചു. ഭാര്യയെയും കുഞ്ഞുങ്ങളെയും ഓർത്ത് പിൻമാറണം എന്നും അഭ്യർഥിച്ചു. ഈ വിവരം ഡിവൈഎസ്പിയുടെ അടുത്തു പോയി റിപ്പോർട്ടു ചെയ്തു. ഇനി പ്രസിഡന്റു പദവിയിൽ തുടരണോ എന്നു പോലും ചിന്തിച്ചു പോയ നിമിഷങ്ങൾ. ഇവർക്കായി ഒന്നും ചെയ്യാനാകാതെ എന്തിനു തുടരണമെന്നാണ് ചിന്ത’ – ഇതു പറയുമ്പോൾ ജോസിന്റെ കണ്ഠം ഇടറി.

ബിസിനസുകാർക്ക് വേറെ ഒരു ജോലിയും അറിയില്ല. കച്ചവടം ചെയ്യാനേ സാധിക്കൂ... മൂന്നു മാസമായി കടകൾ അടച്ചിട്ടിരിക്കുന്നു. സഹായിക്കാൻ ആരുമില്ല. സ്വർണം പണയം വച്ചും അല്ലാതെയും കടമെടുത്തു തിരിച്ചടവിനു പാടുപെടുകയാണ് കച്ചവടക്കാർ. പണയം വച്ചതിനൊന്നും പലിശ അടയ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. നേരത്തെ പലിശ അടയ്ക്കുന്നതിന് സർക്കാർ ഒരു മൊറട്ടോറിയം പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഇപ്പോൾ ഇല്ല. കടകളിലെ ജോലിക്കാരും എന്തു ചെയ്യുമെന്ന് അറിയാതെ കഷ്ടപ്പെടുന്നു. അവർക്ക് എങ്ങനെ ശമ്പളം കൊടുക്കാനാണ്? അവർക്കും ജീവിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ല. ഇങ്ങനെ ആയിരക്കണക്കിന്, ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളുണ്ട്.

‘സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് പാതി ശമ്പളം കൊടുക്കണം’

സർക്കാർ ആകെ ഒരു കിറ്റു മാത്രമാണ് കൊടുക്കുന്നത്. കടകൾ അടിച്ചിട്ടാലും കെട്ടിടങ്ങളുടെ വാടക കൊടുക്കണം. മുനിസിപ്പൽ കെട്ടിടങ്ങൾക്കു പോലും വാടക കൊടുക്കുന്നതിൽ ഒരു ഇളവും ഇല്ല. വസ്തു നികുതി മുതൽ ഒരു നികുതിക്കും ഇളവില്ല. രണ്ടു തരം പൗരന്മാരെയാണ് സർക്കാർ സൃഷ്ടിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു. ഓൺലൈൻ കച്ചവടക്കാരെ സർക്കാർ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതു കാണുമ്പോഴാണ് കച്ചവടക്കാരെ രണ്ടു തരം പൗരന്മാരായാണ് കാണുന്നത് എന്നു പറയുന്നത്. കടകളിൽ കൊടുക്കുന്ന അതേ സാധനങ്ങൾ തന്നെ അവർ ഓൺലൈനായി നൽകുന്നു. ഇപ്പോൾ മുൻനിരയിലുള്ള രണ്ടു കമ്പനികളെ മാത്രം സർക്കാർ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണ്.

തിരുവനന്തപുരത്തുനിന്നുള്ള ദൃശ്യം. ചിത്രം: മനോരമ

സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക് 25% ഹാജരായാലും 50% ഹാജരായാലും മുഴുവൻ ശമ്പളവും ലഭിക്കും. ജോലി ചെയ്യാതെ ശമ്പളം പറ്റുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരാണ് അശാസ്ത്രീയമായ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നത്. ഇവരുടെ അന്നം മുട്ടിക്കലല്ല മർച്ചന്റ്സ് അസോസിയേഷന്റേതായി പുറത്തു വന്ന സന്ദേശത്തിന്റെ ഉദ്ദേശമെന്നും അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കുന്നു. ഇവർക്ക് പകുതി ശമ്പളം കൊടുത്തിട്ട് ബാക്കി വരുന്ന തുകയ്ക്ക് നിവൃത്തിയില്ലാത്ത കച്ചവടക്കാരെ സഹായിക്കണം എന്നാണു നിർദേശം.

‘ബവ്‌റിജസ് തുറക്കുന്നു, കടകൾ തുറക്കരുത്..!’

നൂറു കണക്കിന് ആളുകളുടെ വിഷമം കണ്ട് എന്തു ചെയ്യാം എന്നു ചിന്തിച്ചു സർക്കാർ നടപടിയെടുക്കണം. മുനിസിപ്പൽ കെട്ടിടങ്ങളുടെ വാടക മൂന്നു മാസത്തേക്കെങ്കിലും കുറച്ചു നൽകണം. കെട്ടിട ഉടമകൾക്കും സർക്കാർ നിർദേശം നൽകണം. ബാങ്ക് പലിശയ്ക്ക് മൊറട്ടോറിയം പ്രഖ്യാപിക്കണം. ഇപ്പോൾ ഒരു മാസം അടവു തെറ്റിയാൽ ബാങ്കുകാർ വിളിച്ചു ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയാണ്. കടകൾ തുറന്നാലും ലോൺ അടയ്ക്കാൻ ഫോണ്‍വിളികളുടെ ബഹളമാണ്. ജിഎസ്ടി കുടിശ്ശിക അടയ്ക്കാൻ മെസേജ് വരുന്നു. ഇതെല്ലാം എവിടെനിന്ന് എടുത്ത് അടയ്ക്കുമെന്നു സർക്കാർ പറയണം.

ബസുകളിൽ ആളുകൾ തിക്കിത്തിരക്കി യാത്ര ചെയ്യുന്നു, ബവ്‌റിജസ് ഔട്ട്‌ലറ്റുകളിലെ തിരക്കുകൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നില്ല, കടകൾ മാത്രം അടച്ചിടാനാണ് നിർദേശമുള്ളത്. അശാസ്ത്രീയ തീരുമാനങ്ങളിൽനിന്നു സർക്കാർ പിൻവാങ്ങണം. കടകൾ എല്ലാ ദിവസവും തുറന്നാൽ ഇന്നു കാണുന്ന തിരക്ക് കടകളിലും റോഡിലും ഉണ്ടാവില്ല. വാടകയായും നികുതിയായും കച്ചവടക്കാരിൽനിന്നു സർക്കാരിനു കോടികൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഈ പണം എടുത്ത് സർക്കാർ കച്ചവടക്കാരെ ഇപ്പോൾ സഹായിക്കണം എന്നാണ് അഭ്യർഥനയെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു.

