കൽപറ്റ ∙ മുട്ടിൽ സൗത്ത് വില്ലേജ്; മണിമലക്കുന്ന്-മുട്ടിൽ മലകളുടെ താഴ്‌വാരം. കേരളത്തിൽ ഏറ്റവുമധികം ഈട്ടിമരങ്ങളുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലൊന്നാണിത്. മേപ്പാടി റേഞ്ച് വനമേഖലയോടു ചേർന്നുള്ള വില്ലേജിലെ പട്ടയഭൂമികളിൽ വളർന്നുനിൽക്കുന്ന പടുകൂറ്റൻ ഈട്ടിമരങ്ങളെ മരംകൊള്ളക്കാർ ലക്ഷ്യമിട്ടു തുടങ്ങിയിട്ടു കാലങ്ങളേറെയായിരുന്നു. വയനാടൻ ഈട്ടിക്കു രാജ്യാന്തര വിപണിയിൽ പ്രിയം ഏറെയാണ്.

അതിനിടയിലാണു പട്ടയഭൂമികളിലെ റിസർവ് മരങ്ങൾ മുറിക്കാൻ അനുമതി നൽകണമെന്ന കർഷകസംഘടനകളുടെ സമ്മർദം ശക്തമായത്. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തതോടെ, കർഷകർക്ക് അനുകൂലമായി ഉത്തരവ് ഇറക്കാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചു. കേരളം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ഗൂഢാലോചനകളിലൊന്നാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും രാഷ്ട്രീയനേതൃത്വത്തിൽ ചിലരുടെയും പിന്തുണയോടെ പിന്നീടു നടന്നത്. മരംകൊള്ളക്കാർ ഈ അവസരം നന്നായി മുതലെടുത്തു. ഉത്തരവ് പിന്നീട് റദ്ദാക്കിയെങ്കിലും 2020 നവംബര്‍, ഡിസംബര്‍, 2021 ജനുവരി മാസങ്ങളില്‍ വ്യാപക മരംവെട്ട് നടന്നു.



വെട്ടാന്‍ കളമൊരുക്കി വിവാദ ഉത്തരവ്

കേരള ഭൂപതിവ് ചട്ടമനുസരിച്ച് പതിച്ചുകൊടുത്ത പട്ടയഭൂമിയിലെ ചന്ദനം ഒഴികെയുള്ള റിസർവ് മരങ്ങളെല്ലാം കർഷകർക്കു മുറിക്കാമെന്ന് 2020 മാർച്ച് 11ന് റവന്യു സെക്രട്ടറിയുടെ സർക്കുലർ ഇറങ്ങി. ഈ സർക്കുലർ ഹൈക്കോടതി പിന്നീട് സ്റ്റേ ചെയ്തു. മരംമുറിക്കാൻ തടസ്സം നിൽക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കണമെന്നു വ്യവസ്ഥ ചെയ്ത് ഒക്ടോബർ 24ന് റവന്യു പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയുടെ അടുത്ത ഉത്തരവിറങ്ങി. ഇക്കാലയളവിനുള്ളിൽ മുട്ടിൽ സൗത്ത് വില്ലേജിൽ‍നിന്നു മാത്രം മരംലോബി മുറിച്ചുമാറ്റിയത് 15 കോടിയുടെ മരങ്ങൾ. എറണാകുളം, തൃശൂർ, പാലക്കാട്, ഇടുക്കി ജില്ലകളിലും വ്യാപക മരംമുറി നടന്നു. മാർച്ച് 11ലെ സർക്കുലറിനു ശേഷം കേരളത്തിലാകെ തേക്കും ഈട്ടിയും ഉൾപെടെ 2419 മരങ്ങൾ മുറിച്ചുമാറ്റിയെന്നാണു വനംവകുപ്പ് പുറത്തുവിട്ട കണക്ക്.

മുട്ടില്‍ മരംമുറി കേസില്‍ അറസ്റ്റിലായ പ്രതികള്‍.

ഇനി മരംകൊള്ളക്കാരുടെ വരവാണ്

ഫെബ്രുവരി ആദ്യവാരമാണ് വയനാട്ടിലെ വാഴവറ്റ, ആവിലാട്ടുകുന്ന്, കരിങ്കണ്ണിക്കുന്ന് തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിലെ സാധാരണക്കാരായ കർഷകരുടെ പറമ്പുകളിൽ ഈട്ടിമരങ്ങൾ തലങ്ങും വിലങ്ങും മുറിച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന കാഴ്ച മാധ്യമങ്ങൾ പുറത്തുകൊണ്ടുവരുന്നത്. വിവാദ ഉത്തരവിന്റെ മറവിൽ കേരളത്തിലാകെ വൻ മരംമുറി നടക്കുന്നതായുള്ള പരിസ്ഥിതിസംഘടനകളുടെ ആരോപണത്തിന് അന്ന് വലിയ ശ്രദ്ധ ലഭിച്ചില്ല. കലക്ടർമാർ അടക്കമുള്ള പല ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഈ ഉത്തരവിന്റെ നിയമസാധുതയിൽ സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടും സർക്കാർ കണ്ണടച്ചു. പലയിടത്തും മരംമുറി നടക്കുന്നതായുള്ള റിപ്പോർട്ടും അവഗണിച്ചു. ചുളുവിലയ്ക്കാണ് വാഴവറ്റ മൂങ്ങനാനിയില്‍ റോജി അഗസ്റ്റിനും സഹോദരന്മാരായ ജോസ്കുട്ടി അഗസ്റ്റിന്‍, ആന്റോ അഗസ്റ്റിന്‍ എന്നിവരും കോടിക്കണക്കിനു രൂപയുടെ ഈട്ടിമരങ്ങൾ പാവപ്പെട്ട ആദിവാസികളെയും കർഷകരെയും വഞ്ചിച്ചു മുറിച്ചു കടത്തിയത്.

ഈട്ടിത്തടികളുടെ ചുരമിറക്കം; കണ്ണടച്ച് അധികാരികള്‍

വാഴവറ്റയ്ക്കു സമീപത്തെ കോളനിയിലെ 5 ലക്ഷം രൂപ വരുന്ന മരത്തിനു കൊടുത്തത് വെറും 20,000 രൂപ. ഇങ്ങനെ പലരെയും വഞ്ചിച്ചു. മേപ്പാടി റേഞ്ച് ഓഫിസര്‍ പാസ് നിഷേധിച്ചിട്ടും പ്രതികള്‍ വനംവകുപ്പ് ഉന്നതരെ സ്വാധീനിച്ച് സൗത്ത് വയനാട് ഫോറസ്റ്റ് ഡിവിഷനിൽനിന്ന് ഇല്ലാത്ത മര ഡിപ്പോയ്ക്ക് പ്രോപ്പർട്ടി മാർക്ക് റജിസ്ട്രേഷൻ തരപ്പെടുത്തി. മരങ്ങൾ കടത്തിക്കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഫോം 4ഉം സംഘടിപ്പിച്ചു. റവന്യു-വനം വകുപ്പിലെ താഴെത്തട്ടിലെ ചില ഉദ്യോഗസ്ഥർ വരെ പ്രതികൾക്കു കൂട്ടുനിന്നു. എല്ലാവരുടെയും ഒത്താശയോടെ മരങ്ങൾ മുറിച്ച ശേഷം പെരുമ്പാവൂരിലെ മലബാർ ടിംബർ എക്സ്പോർട്ടേഴ്സുമായി 10,000 ക്യുബിക് അടി ഈട്ടിത്തടിയെത്തിക്കാനായി കരാർ ഒപ്പിട്ടു. 1.50 കോടി രൂപ അഡ്വാൻസ് ആയി പ്രതികൾ കൈപ്പറ്റി.

ചെക്പോസ്റ്റുകളിലെ പരിശോധനകൾ അട്ടിമറിച്ച് ഫെബ്രുവരി 3ന് 202 ക്യുബിക് മീറ്റർ തടി ചുരമിറങ്ങി. 5 ദിവസങ്ങൾക്കുശേഷമാണു വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കു തടി പിടിച്ചെടുക്കാനായത്. ഇതിനുശേഷം പോലും പ്രതികളും ഉന്നതവനപാലകരും തമ്മിൽ പല ഒത്തുതീർപ്പുകളും നടന്നു. മരംകടത്തിയതു പിടിച്ചെടുത്തതിനുള്ള മഹസർ അസാധുവാക്കുന്നതിനുവേണ്ടി വയനാട് സൗത്ത് വനംഡിവിഷനിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പ്രതികളുമായി ഒത്തുകളിച്ചു. മഹസർ എടുത്തതിന്റെ പിറ്റേന്ന് സൗത്ത് വയനാട് ഫോറസ്റ്റ് ഡിവിഷനിലെത്തിയ പ്രതികൾ മരം കൊണ്ടുപോകുന്നതിനുള്ള ഫോം 4 പാസിന്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഒപ്പിട്ടുവാങ്ങി. ഇതിലെ തീയതി ഫെബ്രുവരി 6 എന്നാണു രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. മരംകൊണ്ടുപോകാൻ അനുമതിയുണ്ടായിരുന്നുവെന്നു വരുത്തിത്തീർക്കാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ സഹായിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് പിന്നീട് കോഴിക്കോട് ഡിഎഫ്ഒയുടെ അന്വേഷണത്തിൽ തെളിഞ്ഞു.

ഒടുവില്‍ വലയില്‍

വയനാട്ടിലെ കള്ളി വെളിച്ചത്തായതോടെ മറ്റു ജില്ലകളിലെ മരംമുറിക്കഥകളും പുറത്തുവന്നുതുടങ്ങി. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കോലാഹലം കഴിഞ്ഞയുടൻ വിഷയം നിയമസഭയിലും കത്തിപ്പടർന്നു. ജൂലായ് ആദ്യവാരം മരംമുറി അന്വേഷിക്കാൻ പ്രത്യേക അന്വേഷണസംഘത്തെ നിയോഗി്ച്ചു. ലക്കിടി ചെക്പോസ്റ്റിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു. പ്രതികൾക്ക് ഒത്താശ ചെയ്തുകൊടുത്ത റവന്യു-വനംവകുപ്പിലെ ഉന്നതോദ്യോഗസ്ഥർ അപ്പോഴും സുരക്ഷിതരായിരുന്നു. മുഖ്യപ്രതികളുടെ അറസ്റ്റും നീണ്ടുപോയി. ജൈവവൈവിധ്യനിയമം, പട്ടികവിഭാഗങ്ങൾക്കെതിരായ അതിക്രമം തടയൽ നിയമം, പൊതുമുതൽ മോഷ്ടിക്കൽ തുടങ്ങിയ വകുപ്പുകളാണു പ്രതികൾക്കെതിരെ ചുമത്തിയത്.

ആകെ 43 കേസുകളിൽ അഗസ്റ്റിൻ സഹോദരന്മാർ പ്രതികളായി. മരംമുറിയിൽ ആകെ 701 കേസുകൾ എടുത്തിട്ടും ഒരാളെപ്പോലും പിടികൂടാത്തതെന്തെന്നു ഹൈക്കോടതി ചോദ്യമുയർത്തിയശേഷം മാത്രമാണു പ്രതികളെ പിടികൂടാൻ ശ്രമമുണ്ടായത്. പൊലീസിനു മൂക്കിൻതുമ്പിൽ അഗസ്റ്റിൻ സഹോദരന്മാർ കൊച്ചിയിൽ കഴിയുമ്പോഴും ഒളിവിലാണെന്ന വാദമായിരുന്നു കോടതിയിൽ ഉയർത്തിയത്. ഉടൻ തന്നെ അറസ്റ്റോ തുടർനടപടികളോ ഉണ്ടായില്ലെങ്കിൽ കോടതിയിൽനിന്നു പ്രതികൂല പരാമർശങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്നു മുൻകൂട്ടിക്കണ്ട് അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനമായി. ആദ്യം മരംമുറിക്കേസിലെ രണ്ടു മരക്കച്ചവടക്കാരെ ബത്തേരി പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. തൊട്ടുപിന്നാലെ, തൃശൂർ ഭാഗത്തുനിന്നു വയനാട്ടിലേക്കുള്ള യാത്രാമധ്യേ അഗസ്റ്റിൻ സഹോദരന്മാരെയും പിടികൂടി. മുഖ്യപ്രതികളെ ബത്തേരി കോടതി റിമാൻഡ് ചെയ്തതോടെ മരംമുറിക്കേസ് മറ്റൊരു അധ്യായത്തിലേക്കു കടക്കുകയാണ്.

English Summary: How illegal felling of centuries-old rosewood trees in Muttil Wayanad executed