രാജ്യത്ത് ആശങ്കയായി ആര്‍ ഘടകം ഉയരുന്നു; പുത്തന്‍ തരംഗ സാധ്യതയെന്ന് ഭീതി

ന്യൂഡല്‍ഹി∙ രാജ്യത്തെ കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം തുടര്‍ച്ചയായി വര്‍ധിക്കുന്നത് പുതിയ തരംഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഭീതി ഉയര്‍ത്തുന്നതായി വിദഗ്ധര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. കഴിഞ്ഞ മൂന്നാഴ്ചയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ കേസുകളാണ് വെള്ളിയാഴ്ച റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത് - 44,230. കേരളത്തിലും വടക്കുകഴിക്കന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും കൊറോണ വൈറസിന്റെ ‘ആര്‍’ ഘടകം (പുനരുല്‍പാദന/വ്യാപന നിരക്ക്) കൂടുതലാണെന്നും ഇതു ദേശീയതലത്തില്‍ കേസുകളുടെ വര്‍ധനവിനു കാരണമാകുമെന്നുമുള്ള ആശങ്കയാണ് ആരോഗ്യവിദഗ്ധര്‍ക്കുള്ളത്.

കേരളത്തില്‍ കഴിഞ്ഞ മൂന്നു ദിവസമായി 22,000 കേസുകള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. രാജ്യത്താകെയുള്ള കേസുകളുടെ 37 ശതമാനവും കേരളത്തില്‍നിന്നാണ്. ഇവിടെ ആര്‍ ഘടകം 1.11 ആണ്. ഒരു രോഗിയില്‍നിന്ന് എത്ര പേരിലേക്കു പുതുതായി രോഗം പടരുന്നുണ്ടെന്നു കണക്കാക്കാനുള്ള അക്കാദമിക് സൂചകമാണ് ആര്‍ നിരക്ക്. രാജ്യത്തെ ഇപ്പോഴത്തെ ശരാശരി ആര്‍ നിരക്ക് 0.95 ആണ്.



ആര്‍-മൂല്യം 0.95 ആണെങ്കില്‍ രോഗബാധിതരായ നൂറ് പേരില്‍നിന്ന് ശരാശരി 95 പേരിലേക്കു രോഗം പടരുന്നുവെന്നാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. ആര്‍ ഘടകം ഒന്നില്‍ താഴെയാണെങ്കില്‍ നിലവിലുള്ള രോഗബാധിതരേക്കാള്‍ കുറവായിരിക്കും പുതുതായി രോഗം ബാധിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം. രോഗവ്യാപനം കുറഞ്ഞ നിരക്കിലാണെന്ന് ഇതു വ്യക്തമാക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ കേരളത്തില്‍ ആര്‍ നിരക്ക് ഒന്നിനു മുകളില്‍ തുടരുന്നുവെന്നത് ആശങ്കയ്ക്കിടയാക്കുന്നു. പല വടക്കുകിഴക്കന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ആര്‍ നിരക്ക് ഒന്നിനു മുകളിലാണെന്ന് മാത്തമാറ്റിക്കല്‍ സയന്‍സസ് ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ ഡോ. സീതാഭ്ര സിന്‍ഹ പറഞ്ഞു.

രണ്ടാം തരംഗം ഏറ്റവും മൂര്‍ച്ഛിച്ച അവസ്ഥയില്‍, മാര്‍ച്ച് 9നും ഏപ്രില്‍ 21നും ഇടയില്‍ രാജ്യത്തെ ശരാശരി ആര്‍ നിരക്ക് 1.37 ആയിരുന്നു. ഏപ്രില്‍ 24നും മേയ് 1നും ഇടയില്‍ ഇത് 1.18 ആയി കുറഞ്ഞു. തുടര്‍ന്ന് മേയ് 15-ജൂണ്‍ 26 കാലയളവില്‍ ആര്‍ നിരക്ക് 0.78 വരെ കുറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാല്‍ ജൂലൈ 3 മുതല്‍ 22 വരെ രാജ്യത്തെ ശരാശരി ആര്‍ നിരക്ക് വീണ്ടും 0.95 ആയി ഉയര്‍ന്നിരിക്കുകയാണ്.

കോവിഡ് കേസുകള്‍ വര്‍ധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ ആര്‍ ഘടകത്തെക്കുറിച്ച് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രാലയം സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകള്‍ക്കു കത്തയച്ചിരുന്നു. ആര്‍ നിരക്ക് 1.0ല്‍ കൂടുതലാകുന്നത് കോവിഡ് കേസുകള്‍ വര്‍ധിക്കുന്നതിന്റെ സൂചനയാണെന്ന് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറി അജയ് ഭല്ല അയച്ച കത്തില്‍ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

കേരളത്തില്‍ കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം ഉയര്‍ന്നതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് കേന്ദ്രം വിദഗ്ധ സംഘത്തെ അയച്ചിരിക്കുന്നത്. കര്‍ണാടകത്തിലും വ്യാഴാഴ്ച രോഗികളുടെ എണ്ണം വര്‍ധിച്ചു. 2,052 കേസുകളാണ് പുതുതായി റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത്. തൊട്ടുതലേദിവസത്തേക്കാള്‍ 34 ശതമാനം അധികം. ഇതില്‍ 505 കേസുകളും ബെംഗളൂരുവില്‍നിന്നാണ്.

135 കോടി ജനങ്ങളില്‍ 67.6 ശതമാനം പേര്‍ക്കും കോവിഡ് ആന്റിബോഡി ഉണ്ടെന്നാണ് സര്‍ക്കാര്‍ വിലയിരുത്തുന്നത്. ഇതുവരെ 45.55 കോടി ഡോസ് വാക്‌സീന്‍ ന്‍ല്‍കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കുന്നു.

