ജാതി സെൻസസ്: ഒന്നിച്ചു നിൽക്കാൻ നിതീഷും തേജസ്വിയും; മോദിയെ കാണും

പട്ന∙ ജാതി സെൻസസ് വിഷയത്തിൽ ഒന്നിച്ചു നിൽക്കാൻ ബിഹാർ മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് കുമാറും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് തേജസ്വി യാദവും ധാരണയിലെത്തി. തേജസ്വി യാദവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിപക്ഷ കക്ഷി നേതാക്കൾ വെള്ളിയാഴ്ച നിതീഷ് കുമാറുമായി നടത്തിയ ചർച്ചയിലാണ് രാഷ്ട്രീയ വ്യത്യാസങ്ങളില്ലാതെ യോജിച്ചു നിൽക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്.



ജാതി സെൻസസ് വിഷയത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ നേരിൽ കണ്ടു ചർച്ച ചെയ്യാനാണ് ധാരണ. മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് കുമാറും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് തേജസ്വി യാദവും ഉൾപ്പെട്ട ബിഹാർ പ്രതിനിധി സംഘം പ്രധാനമന്ത്രിയെ സന്ദർശിക്കാൻ അനുമതി ആവശ്യപ്പെടും. സന്ദർശനാനുമതി തേടി ഓഗസ്റ്റ് രണ്ടിനു പ്രധാനമന്ത്രിക്കു കത്ത് അയയ്ക്കാമെന്നു നിതീഷ് കുമാർ പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾക്ക് ഉറപ്പു നൽകി.

2021ലെ സെൻസസിൽ ജാതി ജനസംഖ്യാ കണക്കെടുപ്പുണ്ടാകില്ലെന്നു കേന്ദ്ര സർക്കാർ പാർലമെന്റിൽ അറിയിച്ചിരുന്നു. ജാതി സെൻസസ് ആവശ്യപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞ വർഷം ബിഹാർ നിയമസഭ പാസാക്കിയ പ്രമേയത്തെ ജനതാദൾ (യു), ബിജെപി, ആർജെഡി കക്ഷികളെല്ലാം പിന്തുണച്ചിരുന്നു. ജാതി സെൻസസ് വിഷയത്തിൽ നിലപാടു പുനഃപരിശോധിക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് കുമാർ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോട് അഭ്യർഥിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ജാതി സെൻസസ് ആവശ്യത്തോടു കേന്ദ്രം വിയോജിച്ചാൽ കർണാടക മാതൃകയിൽ ബിഹാറിൽ സംസ്ഥാന തല ജാതി സെൻസസ് നടത്തണമെന്നു തേജസ്വി യാദവ് ചർച്ചയിൽ നിതീഷിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. അക്കാര്യം പരിഗണിക്കാമെന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയിൽനിന്ന് ഉറപ്പു ലഭിച്ചതായും തേജസ്വി യാദവ് വെളിപ്പെടുത്തി.

English Summary: Nitish Kumar has agreed to take up caste census issue with Centre: Tejashwi Yadav