പെഗസസ് വിവാദത്തില്‍ പ്രത്യേക അന്വേഷണം; അടുത്തയാഴ്ച പരിഗണിക്കുമെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ്

ന്യൂഡല്‍ഹി∙ പെഗസസ് ഫോണ്‍ ചോര്‍ത്തല്‍ ആരോപണത്തില്‍ പ്രത്യേക അന്വേഷണം വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഹര്‍ജി അടുത്തയാഴ്ച പരിഗണിക്കുമെന്ന് സുപ്രീംകോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എന്‍.വി. രമണ. ഇസ്രയേല്‍ സ്‌പൈവെയറായ പെഗസസ് ഉപയോഗിച്ച് പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കന്മാരെയും മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരെയും നിരീക്ഷിച്ചുവെന്ന ആരോപണത്തില്‍ പ്രത്യേക അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് മുതിര്‍ന്ന മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരായ എന്‍. റാമും ശശികുമാറുമാണ് കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.



സുപ്രീംകോടതി ജഡ്ജിയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ പ്രത്യേക അന്വേഷണസംഘം രൂപീകരിക്കണമെന്നാണ് ആവശ്യം. സ്‌പൈവെയര്‍ ഉപയോഗിക്കാന്‍ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ ലൈസന്‍സ് വാങ്ങിയിരുന്നോ എന്നും പ്രത്യക്ഷമായോ പരോക്ഷമായോ ഇത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നും വ്യക്തമാക്കാന്‍ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിനു സുപ്രീംകോടതി നിര്‍ദേശം നല്‍കണമെന്നും ഹര്‍ജിക്കാര്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടുന്നു. ആംനെസ്റ്റി ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ സെക്യൂരിറ്റി ലാബ് നടത്തിയ പരിശോധനയില്‍ പല ഫോണുകളിലും സുരക്ഷാവീഴ്ച കണ്ടെത്തിയിരുന്നുവെന്നും ഹര്‍ജിയില്‍ പറയുന്നു.

സ്വകാര്യതയെയും വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യത്തെയും ബാധിക്കുന്ന വിഷയമായതിനാല്‍ ഉടന്‍ തന്നെ വാദം കേള്‍ക്കണമെന്ന് ഹര്‍ജിക്കാരുടെ അഭിഭാഷകനായ കപില്‍ സിബല്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു. തുടര്‍ന്ന് ഹര്‍ജി അടുത്താഴ്ച പരിഗണിക്കാമെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. ഇസ്രയേല്‍ സ്ഥാപനമായ എന്‍സ്ഒയുടെ പെഗസസ് സ്‌പൈവെയര്‍ ഉപയോഗിച്ച് ഇന്ത്യയില്‍ 142 പേരെ നിരീക്ഷിച്ചിരുന്നുവെന്ന വാര്‍ത്ത പുറത്തുവന്നതാണ് വിവാദമായിരിക്കുന്നത്.

എന്‍എസ്ഒ ഗ്രൂപ്പ് ഈ സ്‌പൈവെയര്‍ സര്‍ക്കാരുകള്‍ക്കു മാത്രമാണു വില്‍ക്കുന്നതെന്നും ഹര്‍ജിക്കാര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി, രണ്ടു കേന്ദ്രമന്ത്രിമാര്‍, 40 മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകര്‍ എന്നിവരാണ് നിരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരുടെ പട്ടികയിലുള്ളത്. അതേസമയം ഫോണ്‍ നമ്പരുകള്‍ ചോര്‍ന്നതുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലെന്ന് എന്‍എസ്ഒ ഗ്രൂപ്പ് അറിയിച്ചു. ആരോപണങ്ങള്‍ അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്ന നിലപാടിലാണ് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍. വിഷയത്തില്‍ സിപിഎം എംപിയായ ജോണ്‍ ബ്രിട്ടാസും അഭിഭാഷകനായ എം.എല്‍. ശര്‍മയും സുപ്രീംകോടതിയില്‍ ഹര്‍ജി സമര്‍പ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

English Summary: Chief Justice Says Plea Seeking Pegasus Probe May Be Heard Next Week