‘എല്ലാവരും സുരക്ഷിതരായിരിക്കുക’; കേരളത്തിലെ കോവിഡ് കേസുകളിൽ ആശങ്കയറിയിച്ച് രാഹുൽ

ന്യൂഡൽഹി∙ കേരളത്തിൽ കോവിഡ് കേസുകൾ വർധിക്കുന്നത് ആശങ്ക സൃഷ്ടിക്കുന്നതായി കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി. ‘സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാം സഹോദരീ സഹോദരന്മാരും സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങളും മാർഗനിർദേശങ്ങളും പാലിക്കണം. എല്ലാവരും സുരക്ഷിതരായിരിക്കുക’– രാഹുൽ ഗാന്ധി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

കഴിഞ്ഞ മൂന്നു ദിവസമായി 22,000ത്തിനു മുകളിൽ കോവിഡ് കേസുകളാണ് സംസ്ഥാനത്ത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. കേരളത്തിന്റെ നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരും ആശങ്ക അറിയിച്ചിരുന്നു. നാഷണല്‍ ഡീസീസ് കണ്‍ട്രോള്‍ സെന്റര്‍ ഡയറക്ടര്‍ ഉള്‍പ്പെടെ ആറംഗ വിദഗ്ധ സംഘത്തെ കേരളത്തിലേക്ക് അയച്ചതായി കേന്ദ്ര ആരോഗ്യമന്ത്രി മന്‍സുഖ് മാണ്ഡവ്യ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.



English Summary: Rahul Gandhi expresses concern over rise in covid cases in Kerala