വാഷിങ്ടന്‍∙ കൊറോണ വൈറസിന്റെ ഡെല്‍റ്റ വകഭേദത്തെ പിടിച്ചുകെട്ടാന്‍ ലോകരാഷ്ട്രങ്ങള്‍ കച്ചകെട്ടിയിറങ്ങുന്നു. ഡെല്‍റ്റ വകഭേദം മൂലം കോവിഡ് വ്യാപനം രൂക്ഷമാകുന്നതു നിയന്ത്രിക്കാനായി വാക്‌സിനേഷന്‍ ത്വരിതപ്പെടുത്താനുള്ള നീക്കത്തിലാണ് അമേരിക്ക ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങള്‍. വാക്‌സീന്‍ എടുക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഇന്‍സന്റീവ് നല്‍കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുമെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡന്‍ പറഞ്ഞു. ബൂസ്റ്റര്‍ ഡോസുകള്‍ക്ക് അംഗീകാരം നല്‍കുകയാണ് ഇസ്രയേല്‍ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.



എല്ലാ സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാരും വാക്‌സീന്‍ എടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയിക്കണമെന്ന് ജോ ബൈഡന്‍ പറഞ്ഞു. വാക്‌സീന്‍ എടുക്കാത്തവര്‍ ജോലി സ്ഥലത്ത് മാസ്‌ക് ധരിക്കുകയും കോവിഡ് പരിശോധന നടത്തുകയും വേണം. സൈനികര്‍ക്ക് വാക്‌സീന്‍ നിര്‍ബന്ധമാക്കുന്നത് പരിഗണിക്കണമെന്ന് പെന്റഗണിനോട് ആവശ്യപ്പെടും. വാക്‌സീന്‍ എടുക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഇന്‍സന്റീവ് നല്‍കുന്ന കാര്യം പരിഗണിക്കാവുന്നതാണെന്ന് വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളോട് നിര്‍ദേശിക്കുമെന്നും ബൈഡന്‍ പറഞ്ഞു. കോവിഡ് ഹോട്‌സ്‌പോട്ടുകളില്‍ കഴിയുന്നവര്‍ വാക്‌സീന്‍ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും വീടുകളിലും മാസ്‌ക് ധരിക്കണമെന്ന് യുഎസ് സെന്റേഴ്‌സ് ഫോര്‍ ഡീസീസ് ആന്‍ഡ് പ്രിവന്‍ഷന്‍ (സിഡിസി) നിര്‍ദേശിച്ചു. ഇസ്രയേലില്‍ 60 വയസിനു മുകളിലുള്ളവര്‍ക്ക് ഞായറാഴ്ച മുതല്‍ ബൂസ്റ്റര്‍ ഡോസ് നല്‍കിത്തുടങ്ങുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നഫ്താലി ബെന്നറ്റ് പറഞ്ഞു. ഡെല്‍റ്റ വകഭേദത്തെ ചെറുക്കാനാണിതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

മൊറോക്കോ മുതല്‍ പാക്കിസ്ഥാന്‍ വരെയുള്ള കിഴക്കന്‍ മെഡിറ്ററേനിയന്‍ മേഖലയില്‍ ഡെല്‍റ്റ വൈറസ് മൂലം കോവിഡിന്റെ നാലാം തരംഗത്തിനു സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണു ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയുടെ (ഡബ്ല്യുഎച്ച്ഒ) മുന്നറിയിപ്പ്. ഈ രാജ്യങ്ങളില്‍ വാക്‌സിനേഷന്‍ നിരക്ക് കുറവായതിനാല്‍ വന്‍ഭീഷണിയാണു നിലനില്‍ക്കുന്നത്. മേഖലയിലെ ആകെ ജനസംഖ്യയുടെ 5.5 ശതമാനത്തിനു മാത്രമാണു പൂര്‍ണമായി വാക്‌സീന്‍ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ചൈനയില്‍ ഡെല്‍റ്റ വകഭേദം മൂലം വീണ്ടും കോവിഡ് കേസുകള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. മൂന്നു പ്രവിശ്യകളിലാണു പുതിയ കോവിഡ് രോഗികള്‍ ഉള്ളത്. ഈ വര്‍ഷം അവസാനത്തോടെ ആകെ ജനസംഖ്യയുടെ 65 ശതമാനത്തിനും വാക്‌സീന്‍ നല്‍കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണു ചൈന.

