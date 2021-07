ന്യൂഡൽഹി∙ 17 മാധ്യമങ്ങൾ ചേർന്ന് നടത്തിയ പെഗസസ് അന്വേഷണം ചോരാതിരിക്കാൻ സമാന്തര സുരക്ഷിത ആശയവിനിമയ സംവിധാനം ഉപയോഗിക്കുക മുതൽ മീറ്റിങ്ങുകളിൽ ഫോണുകൾ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്ത് മറ്റൊരു മുറിയിൽ സൂക്ഷിക്കുക വരെ ചെയ്തെന്ന് 'ദ് വയർ' എഡിറ്റർ സിദ്ധാർഥ് വരദരാജന്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ. ഫോൺ ചോർത്തലിനെക്കുറിച്ചാണ് അന്വേഷണമെന്നതിനാൽ, അന്വേഷണവിവരം തന്നെ ഡിജിറ്റിലായി ചോരാനുള്ള സാധ്യത ഏറെയായിരുന്നുവെന്ന് വരദരാജൻ പറയുന്നു.

∙ 'താങ്കൾക്ക് ഒരു ഐഫോൺ ഉണ്ടോ?'

മാർച്ചിലാണ് സന്ധ്യ രവിശങ്കർ എന്ന മാധ്യമപ്രവർത്തക വിളിക്കുന്നത്. 'ദ് വയറി'നു വേണ്ടി തമിഴ്നാട്ടിലെ മണൽമാഫിയകളെക്കുറിച്ച് മുൻപ് ധാരാളം വാർത്തകൾ സന്ധ്യ ചെയ്തിരുന്നു.

'താങ്കൾക്ക് ഒരു ഐഫോൺ ഉണ്ടോ?' എന്നായിരുന്നു ഒരേയൊരു ചോദ്യം. യെസ് എന്നുത്തരം നൽകിയതോടെ മറ്റൊന്നും പറയാൻ തയാറാകാതെ സന്ധ്യ ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് ഡൽഹിയിലെത്തി. വീട്ടിലെത്തിയ ഉടൻ എല്ലാവരും ഫോണുകൾ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്ത് മറ്റൊരു മുറിയിൽ വയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. അതീവസുരക്ഷിതമായ ഒരു വിഡിയോ കോൾ സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ച് ഫ്രഞ്ച് മാധ്യമമായ ഫോർബിഡൻ സ്റ്റോറീസ് പ്രതിനിധികളെ ബന്ധപ്പെട്ടു. ഞങ്ങളുടെ ഫോണുകളും പട്ടികയിലുണ്ടെന്നറിഞ്ഞു.

‌ഫൊറൻസിക് പരിശോധനയിൽ ഐഫോണിൽ ഒന്നും കണ്ടെത്താനായില്ല. എന്നാൽ 2020 മാർച്ച് വരെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഫോണിൽ പെഗസസ് കണ്ടെത്തി. സഹപ്രവർത്തകൻ എം.കെ വേണുവിന്റെ ഫോണിൽ നടത്തിയ രണ്ടാമത്തെ പരിശോധനയിൽ വൈറസ് സാന്നിധ്യം സ്ഥിരീകരിച്ചു.

പെഗസസ് പദ്ധതിയിൽ 'ദ് വയറി'നു പങ്കെടുക്കാൻ താൽപര്യമുണ്ടോയെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ സമ്മതിച്ചു. സംഘത്തിലുള്ള മാധ്യമങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ആശയവിനിമയത്തിനായി പ്രത്യേക സംവിധാനമൊരുക്കി. ഒരു വിവരവും പുറത്തുപോകില്ലെന്ന് പരമാവധി ഉറപ്പാക്കി. കോവിഡിനിടയിൽ പാരിസിൽ വച്ചാണ് മാധ്യമങ്ങളുടെ യോഗം ചേർന്നത്. ചോർന്നുകിട്ടിയ പട്ടികയിലുള്ള 50,000 നമ്പരുകളുടെ ഉടമകളെ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു വെല്ലുവിളി.

∙ ട്രൂകോളർ മുതൽ ഫോൺ ഡയറക്ടറി വരെ

പട്ടികയിലുള്ള ഇന്ത്യൻ നമ്പറുകളുടെ ഉടമകളെ കണ്ടെത്താൻ ഏറെ സഹായിച്ചത് ട്രൂകോളറും കോൾആപ്പുമാണ്. ചിലപ്പോൾ ഇവ വഴിയുള്ള തിരച്ചിൽ വഴിതെറ്റിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതിനു പുറമേ ഇന്റർനെറ്റ് സെർച്ച്, വാട്സാപ് യൂസർ പ്രൊഫൈൽ, ഫോൺ ഡയറക്ടറികൾ, മികച്ച ബന്ധമുള്ളവരുടെ വ്യക്തിഗത ഫോൺ ഡയറക്ടറികൾ എന്നിവയെല്ലാം ഉപയോഗിച്ചു. കർണാടക മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യയുടെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി വെങ്കടേഷിന്റെ നമ്പർ സ്ഥിരീകരിച്ചത് കർണാടക നിയമസഭ വെബ്സൈറ്റിലെ പിഡിഎഫുകൾ തിരഞ്ഞപ്പോൾ മാത്രം.

എല്ലാവരുടെയും നമ്പറിൽ നേരിട്ട് വിളിച്ചു ചോദിക്കാമായിരുന്നെങ്കിലും രഹസ്യസ്വഭാവം നഷ്ടപ്പെടുമെന്നതിനാൽ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ അതിനു തുനിഞ്ഞില്ല. ജൂലൈ 18ന് +91ൽ തുടങ്ങുന്ന 300ലധികം നമ്പറുകൾ പരിശോധിച്ചു. മൊത്തം എണ്ണത്തിന്റെ മൂന്നിലൊന്നു മാത്രമാണിത്.

∙ലോഗില്ല, ആൻഡ്രോയിഡിലെ വെല്ലുവിളി

ഐഫോണുകളിലെ പോലെ ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണുകൾ വിശദമായ ലോഗ് സൂക്ഷിക്കാറില്ല. ആ ലോഗ് ഉപയോഗിച്ചാണ് ആംനെസ്റ്റിയുടെ ഫൊറൻസിക് പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള പലരുമുപയോഗിച്ചിരുന്നത് ആൻഡ്രോയിഡ് ആയിരുന്നതിനാൽ പരിശോധന വെല്ലുവിളിയായി.

പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ട സമയത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഫോണുകൾ പലരും ഉപേക്ഷിച്ചതും തിരിച്ചടിയായി. തുടർന്ന് 300 പേരിൽ അൻപതോളം ആളുകളെ ഫൊറൻസിക് പരിശോധനയ്ക്കായി സമീപിച്ചു. 22 ഫോൺ പരിശോധിച്ചതിൽ ഏഴെണ്ണത്തിൽ പെഗസസ് സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തി. മൂന്നെണ്ണത്തിൽ നുഴഞ്ഞുകയറ്റത്തിനുള്ള ശ്രമം നടന്നതായും മനസ്സിലാക്കി.

∙ പ്രശാന്ത് കിഷോറിനെ കണ്ടത്

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തന്ത്രജ്ഞൻ പ്രശാന്ത് കിഷോർ ഫൊറൻസിക് പരിശോധനയ്ക്ക് തയാറാകുമോയെന്ന് ഉറപ്പില്ലായിരുന്നു. വിവരം ചോരുമെന്നും ഭയന്നു. ജൂലൈ 12ന് ഒരു ഹോട്ടൽ ലോബിയിൽ വച്ച് കണ്ടു വിവരം പറഞ്ഞു. സമ്മതിച്ചതോടെ പെഗസസ് പ്രോജക്റ്റിലുൾപ്പെട്ട വാഷിങ്ടൺ പോസ്റ്റ് ലേഖിക ജൊവാന്ന സ്ലേറ്ററിന്റെ വീട്ടിലേക്കു കൊണ്ടുപോയി. ഫോൺ ബാക്കപ്പുകൾ ആംനെസ്റ്റിയുടെ സെർവറുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചതോടെ 2 മണിക്കൂറിൽ സ്ഥിരീകരണമായി–ഫോൺ പൂർണമായും പെഗസസ് വലയിൽ.

ഉറപ്പാക്കാൻ സിറ്റിസൺ ലാബ്

2019ൽ വാട്സാപ്പിന്റെ പിഴവ് ദുരുപയോഗിച്ച് പെഗസസ് പലരുടെയും ഫോണിൽ കടന്നുകയറിയെന്ന് കണ്ടെത്തിയ കാനഡയിലെ സിറ്റിസൺ ലാബിലേക്ക് പരിശോധനാഫലങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കാൻ കൈമാറി. അവരുമത് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ആംനെസ്റ്റിയുടെ കണ്ടെത്തലിനെ ശരിവയ്ക്കുന്നതായിരുന്നു സിറ്റിസൺ ലാബിന്റെ കണ്ടെത്തൽ. ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു എൻഎസ്ഒ ഉപഭോക്താവ് 2017 മുതൽ രാജ്യത്തിനകത്തും പുറത്തും ചോർത്തൽ നടത്തുന്നുണ്ടെന്നും, രണ്ടാമത്തെ ഇന്ത്യൻ ഉപഭോക്താവ് രാജ്യത്തിനകത്തു മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്നാണ് സിറ്റിസൺ ലാബിലെ ബിൽ മർസാക് പറഞ്ഞത്.

