ചെന്നൈ ∙ കോളജ് സ്ഥാപകന്റെ പ്രതിമയുടെ തലയിൽവച്ച് കേക്ക് മുറിച്ച 8 വിദ്യാര്‍ഥികൾക്ക് സസ്പെൻഷൻ. കടലൂരിലെ അണ്ണാമലൈ സര്‍വകാലാശയുടെ ഭാഗമായുള്ള രാജാ മുത്തയ്യ ഡെന്റല്‍ കോളജിലെ വിദ്യാര്‍ഥികളെയാണ് സസ്പെന്‍ഡ് ചെയ്തത്. ജന്മദിനാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി കോളജിലെ രണ്ടാം ഗേറ്റിന് മുന്‍പിലെ, കോളജ് സ്ഥാപകനും അണ്ണാമലൈ സര്‍വകലാശാല സഹ സ്ഥാപകനുമായ രാജാ സര്‍ മുത്തയ്യ ചെട്ടിയാരുടെ അര്‍ധകായ പ്രതിമയുടെ തലയില്‍ കേക്ക് മുറിച്ചതിനാണ് നടപടി.



എ.ഗിരിധരന്‍, ജെ.കാര്‍ത്തിക്, എസ്.കൃഷ്ണന്‍, എ.ഗിരിധരന്‍, പി.നവീന്‍ കുമാര്‍, ആർ.അരിസ്റ്റോട്ടില്‍, ആർ.വിശ്വ, ഡി.അതിയാമൻ എന്നിവരെയാണു സസ്പെന്‍ഡ് ചെയ്തത്. ബുധനാഴ്ച രാത്രിയാണ് സംഭവം. പ്രതിമയുടെ തലയിൽവച്ച് കേക്ക് മുറിക്കുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഒരാള്‍ ചിത്രീകരിച്ചു സമൂഹമാധ്യമങ്ങളില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു.

വിഡിയോ വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ചതോടെയാണ് കോളജ് അധികൃതരുടെ നടപടിയുണ്ടായത്. ബാങ്കറും രാഷ്ട്രീയ നേതാവും വിദ്യഭ്യാസ പ്രവര്‍ത്തകനുമായിരുന്നു രാജാ മുത്തയ്യ. പഴയ മദ്രാസ് പ്രവിശ്യയിൽ വിദ്യഭ്യാസ, എക്സൈസ് മന്ത്രിയും, മദ്രാസ് മേയറുമായിരുന്ന മുത്തയ്യയെ അപമാനിക്കുന്നതാണ് വിദ്യാർഥികളുടെ നടപടിയെന്നു വ്യാപക വിമര്‍ശനം ഉയര്‍ന്നിരുന്നു.

