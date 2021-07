കർണാടക യാത്രയ്ക്ക് ആർടിപിസിആർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വേണം: കെഎസ്ആർടിസി

തിരുവനന്തപുരം ∙ കേരളത്തിൽനിന്നുള്ള യാത്രക്കാർക്ക് 72 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ എടുത്ത ആർടിപിസിആർ നെഗറ്റീവ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കർണാടക നിർബന്ധമാക്കിയ സാഹചര്യത്തിൽ, കർണാടകയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുന്നവർ ആർടിപിസിആർ നെഗറ്റീവ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കയ്യിൽ കരുതണമെന്ന് കെഎസ്ആർടിസി അറിയിച്ചു.



കേരളത്തിൽനിന്ന് വിദ്യാഭ്യാസം, ബിസിനസ് തുടങ്ങിയ മറ്റു ആവശ്യങ്ങൾക്കായി കർണാടകയിലേക്കു പോകുന്നവർ 15 ദിവസത്തിലൊരിക്കൽ ആർടിപിസിആർ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയരാവണമെന്നും, കണ്ടക്ടർ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കണമെന്നും കെഎസ്ആർടിസി വ്യക്തമാക്കി.

തമിഴ്നാട്ടിൽനിന്നുള്ള യാത്രാ അനുമതി ലഭിക്കാത്തതിനാൽ കെഎസ്ആർടിസി തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് സർവീസുകൾ നടത്തുന്നില്ല. സേലം വഴി ബെംഗളൂരുവിലേക്കും നാഗർകോവിൽ, തേനി വഴിയുമുള്ള സർവീസുകൾ ഇക്കാരണംകൊണ്ട് നടത്താൻ കഴിയില്ല. ഇതിനിടയിലാണ് കർണാടക സർക്കാരും നിയന്ത്രണം കടുപ്പിക്കുന്നത്.

∙ കേരളത്തിൽനിന്നു ബെംഗളൂരു, മൈസൂരു, കൊല്ലൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് നടത്തുന്ന സർവീസുകൾ

തിരുവനന്തപുരം–ബെംഗളൂരു (വൈകിട്ട് 5.00), കണ്ണൂർ–ബെംഗളൂരു (രാവിലെ 7.35), കണ്ണൂർ–ബെംഗളൂരു (രാത്രി 9.30), തലശേരി -ബെംഗളൂരു (രാത്രി 8.16), കോഴിക്കോട്-ബെംഗളൂരു (രാവിലെ 7.00), കോഴിക്കോട്-ബെംഗളൂരു (രാവിലെ 8.34), കോഴിക്കോട്-ബെംഗളൂരു (രാവിലെ 10.00), കോഴിക്കോട്-ബെംഗളൂരു (ഉച്ചയ്ക്ക് 1.30), കോഴിക്കോട്-ബെംഗളൂരു (വൈകിട്ട് 6.00),

കോഴിക്കോട്-ബെംഗളൂരു (രാത്രി 7.01), കോഴിക്കോട്-ബെംഗളൂരു (രാത്രി 8.01), കോഴിക്കോട്-ബെംഗളൂരു (രാത്രി 10.03), കൽപറ്റ–മൈസൂരു (രാവിലെ 5.00), കോഴിക്കോട്–മൈസൂരു (രാവിലെ 10.30), കോഴിക്കോട്–മൈസൂരു (രാവിലെ 11.15), എറണാകുളം–കൊല്ലൂർ (വൈകിട്ട്- 3.25) ആലപ്പുഴ–കൊല്ലൂർ (വൈകിട്ട് 4.00), കൊട്ടാരക്കര–കൊല്ലൂർ (രാത്രി 8 മണി).

∙ ബെഗുളുരൂവിൽനിന്നു കേരളത്തിലേക്ക് നടത്തുന്ന സർവീസുകൾ

ബെംഗളൂരു-കോഴിക്കോട് (രാവിലെ 8.00), ബെംഗളൂരു-കോഴിക്കോട് (രാവിലെ 10.03), ബെംഗളൂരു-കോഴിക്കോട് (ഉച്ചയ്ക്ക് 12.00), ബെംഗളൂരു-കോഴിക്കോട് (ഉച്ചയ്ക്ക് 2.03), ബെംഗളൂരു-കോഴിക്കോട് (രാത്രി 8.00), ബെംഗളൂരു-കോഴിക്കോട് (രാത്രി 9.31), ബെംഗളൂരു-കോഴിക്കോട് (രാത്രി 10.30), ബെംഗളൂരു-കോഴിക്കോട് (രാത്രി 11.00), ബെംഗളൂരു-തിരുവനന്തപുരം (വൈകിട്ട് 3.25),

ബെംഗളൂരു-തിരുവനന്തപുരം (വൈകിട്ട് 6.30), ബെംഗളൂരു-കണ്ണൂർ (രാവിലെ 9.00), ബെംഗളൂരു-കണ്ണൂർ (രാത്രി 9.30), ബെംഗളൂരു-തലശേരി (രാത്രി 8.31), ബെംഗളൂരു-വടകര (രാത്രി 9.15), മൈസൂരു–കൽപറ്റ (വൈകിട്ട് 5.45), മൈസൂരു–കോഴിക്കോട് (രാവിലെ 9.00), മൈസൂരു–കോഴിക്കോട് (രാവിലെ 10.15), മൈസൂരു–കോഴിക്കോട് (വൈകിട്ട് 5.00), ബെംഗളൂരു-പയ്യന്നൂർ (രാത്രി 9.00), കൊല്ലൂർ–ആലപ്പുഴ (രാത്രി 8.00), കൊല്ലൂർ–കൊട്ടാരക്കര (രാത്രി 9.10), കൊല്ലൂർ–എറണാകുളം (വൈകിട്ട് 5.30).

English Summary: Karnataka Makes RTPCR Test Must For Those Coming From Kerala