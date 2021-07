രഖിലിന് തോക്ക് ബിഹാറിൽനിന്നോ, കഴിഞ്ഞ മാസവും പോയി?; കൂട്ടുകാരെ ചോദ്യം ചെയ്യും

കൊച്ചി ∙ ഡോ. പി.വി.മാനസയെ കൊലപ്പെടുത്താൻ ഉപയോഗിച്ച തോക്കിന്റെ ഉറവിടം കണ്ടെത്താൻ രഖിൽ പി.രഘൂത്തമന്റെ അന്തർ സംസ്ഥാന യാത്രകൾ പരിശോധിക്കാൻ പൊലീസ്. ഇതിനായി കഴിഞ്ഞ മാസം രഖിൽ രണ്ടു സുഹൃത്തുക്കളുമായി ബിഹാറിൽ പോയത് എന്തിനാണെന്ന് പരിശോധിക്കും.



യാത്രയുടെ ഉദ്ദേശ്യം മനസ്സിലാക്കാനായി, നിരീക്ഷണത്തിലുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കാനാണ് പൊലീസ് ശ്രമം. ഈ യാത്രയിലാണോ തോക്ക് സംഘടിപ്പിച്ചതെന്നാണ് പ്രധാനമായും പരിശോധിക്കുക. സുഹൃത്തുക്കളെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതോടെ ഇക്കാര്യത്തിൽ വ്യക്തത വരുമെന്നാണ് പൊലീസ് നിഗമനം.

തോക്കിനെ കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണത്തിനായി കോതമംഗലം പൊലീസിന്റെ പ്രത്യേക സംഘം മേലൂരിൽ എത്തും. അതേസമയം, രഖിലിന് തോക്ക് ലഭിക്കാൻ മാത്രം കണ്ണൂരിൽ ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്ന് ഉറ്റ സുഹൃത്ത് ആദിത്യൻ മനോരമ ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു. ഇടയ്ക്കിടെ ബിസിനസ് യാത്രയുടെ ഭാഗമായി ബെംഗളൂരുവിലേക്ക് പോകാറുണ്ടെന്നും സുഹൃത്ത് വ്യക്തമാക്കി.

English Summary: Kothamangalam Murder Case: Police probe on how attacker got gun