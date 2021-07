പ്രണയപ്പകയിൽ എരിഞ്ഞടങ്ങി ദേവിക; ഇപ്പോൾ‌ മാനസയും: തീരാത്ത നൊമ്പരം

എറണാകുളം കോതമംഗലത്ത് യുവ ഡോക്ടറെ വെടിവച്ചുകൊന്ന ശേഷം യുവാവ് ജീവനൊടുക്കിയ സംഭവത്തിന്റെ ആഘാതത്തിലാണ് കേരളം. നെല്ലിക്കുഴി ഇന്ദിരാ ഗാന്ധി ഡെന്റൽ കോളജിലെ ഹൗസ് സർജൻ കണ്ണൂർ നാറാത്ത് സ്വദേശി ഡോ. പി.വി. മാനസയെ വെടിവച്ചു കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷമാണ് തലശ്ശേരി മേലൂർ സ്വദേശി രഖിൽ പി. രഘൂത്തമൻ സ്വയം വെടിവച്ചു മരിച്ചത്. സംഭവത്തിൽ ഇരയും പ്രതിയും മരിച്ചതിനാൽ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ കുഴങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. കൊലയ്ക്കു പിന്നിലെ സത്യാവസ്ഥ പുറത്തുകൊണ്ടുവരാൻ ഏതു വഴിക്കു നീങ്ങണമെന്ന അങ്കലാപ്പിലാണ് അവർ. വെടിവയ്ക്കാൻ രഖിൽ ഉപയോഗിച്ച തോക്ക് കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് പ്രധാനമായും ഇപ്പോൾ അന്വേഷണം നടക്കുന്നത്.

ഇത്തരത്തിൽ പ്രണയപ്രതികാരക്കൊലകൾ അപൂർവമല്ലെങ്കിലും ഓരോന്നു കഴിയുമ്പോഴും ഇതോടെ അവസാനിക്കും എന്ന പ്രതീക്ഷയാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ടാകുന്നത്. പക്ഷെ നിരവധി കുടുംബങ്ങളെ കണ്ണിരീലാഴ്ത്തി ചരിത്രം ആവര്‍ത്തിക്കുന്നു. 2019 ഒക്ടോബറിൽ എറണാകുളം അത്താണിയിൽ പ്ലസ്ടു വിദ്യാർഥിനിയെ അർധരാത്രി വിളിച്ചുണർത്തി പെട്രോളൊഴിച്ചു തീ കൊളുത്തിയശേഷം യുവാവ് ആത്മഹത്യ ചെയ്ത സംഭവവും നടുക്കത്തോടെയാണ് കേരളം കണ്ടത്. ആ കൂട്ടത്തിലേക്കാണ് ഇപ്പോൾ മാനസയുടേയും രഖിലിന്റെയും പേരുകളും എഴുതിച്ചേർക്കപ്പെടുന്നത്.

∙ അര്‍ധരാത്രി വിളിച്ചുണര്‍ത്തി ദേവികയുടെ ജീവനെടുത്ത മിഥുന്‍

2019 ഒക്ടോബർ 10നാണ് എറണാകളും കാക്കനാട് കലക്ടറേറ്റിനു സമീപം അത്താണിയിൽ പ്ലസ്ടു വിദ്യാർഥിനിയെ അർധരാത്രി വിളിച്ചുണർത്തി പെട്രോളൊഴിച്ചു തീ കൊളുത്തി കൊലപ്പെടുത്തിയശേഷം യുവാവും ജീവനൊടുക്കിയത്. മണ്ണോർക്കോട്ടുമൂല കാളങ്ങാട്ട് പത്മാലയത്തിൽ ഷാലന്റെയും മോളിയുടെയും മകളും എറണാകുളം ഗവ. ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ വിദ്യാർഥിനിയുമായ ദേവികയെയാണ് (പാറു–17) പറവൂർ ചെറിയ പല്ലംതുരുത്ത് പാടത്ത് മിഥുൻ (26) കൊലപ്പെടുത്തിയത്. ഒപ്പം സ്വയം തീ കൊളുത്തിയ മിഥുനും മരിച്ചു. മിഥുന്റെ പ്രണയ നൈരാശ്യമാണ് കൊലപാതകത്തിലേക്ക് നയിച്ചതെന്നാണ് പൊലീസിന്റെ കണ്ടെത്തൽ.

മിഥുനും ദേവികയും

സംഭവദിവസം രാത്രി പന്ത്രണ്ടുമണിയോടെ ബൈക്കിൽ ദേവികയുടെ വീട്ടിലെത്തിയ മിഥുൻ, വാതിലിൽ തട്ടി വീട്ടുകാരെ വിളിച്ചുണർത്തി ആയിരുന്നു ആക്രമണം. മിഥുനും ഷാലനും തമ്മിലുള്ള വാഗ്വാദം കേട്ടു മുൻവശത്തെ മുറിയിലേക്കു വന്ന ദേവികയുടെ ദേഹത്തു ഇയാൾ കയ്യിൽ കരുതിയ കുപ്പിയിൽ നിന്നു പെട്രോൾ ഒഴിക്കുകയായിരുന്നു. ഷാലൻ തടയാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ മിഥുൻ ലൈറ്റർ തെളിച്ചു തീ കൊളുത്തി. മിഥുന്റെയും ദേവികയുടെയും ദേഹത്തു തീ ആളിപ്പടർന്നു.

സംഭവം കണ്ട മോളി റോഡിലേക്ക് ഓടി ഉച്ചത്തിൽ കരഞ്ഞ് അയൽവാസികളെ വിളിച്ചു കൂട്ടുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് അവർ ബോധരഹിതയായി. പടരുന്ന തീയുമായി വരാന്തയിലേക്ക് ഓടിയിറങ്ങിയ മിഥുനെ പൊലീസെത്തി ആശുപത്രിയിലേക്കു കൊണ്ടുപോയെങ്കിലും രക്ഷിക്കാനായില്ല. ദേവിക സംഭവസ്ഥലത്തു തന്നെ മരിച്ചു. ദേവികയെ മിഥുൻ പതിവായി പിന്തുടർന്നിരുന്നു എന്നാണ് ബന്ധുക്കൾ പറയുന്നത്. ഇതിന്റെ പേരിൽ ദേവികയുടെ രക്ഷിതാക്കൾ മിഥുനെതിരെ ഇൻഫോപാർക്ക് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പരാതി നൽകിയിരുന്നു. മിഥുനെയും ദേവികയെയും വീട്ടുകാരെയും പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വിളിപ്പിച്ച് ഇനി പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവില്ല എന്ന് ഉറപ്പു വാങ്ങി വിട്ടയച്ചിരുന്നതാണ്. പിന്നാലെയാണ് കൊടുംക്രൂരത അരങ്ങേറിയത്.

∙ കേസിന്റെ ഭാവി?

പ്രതിയും ഇരയും മരിച്ച സംഭവങ്ങളിൽ, വലിയ അന്വേഷണങ്ങളില്ലാതെ കേസ് അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടി വരും. എന്നാൽ സാധാരണ കൊലപാതക കേസിൽ നടത്തുന്ന എല്ലാ നടപടിക്രമങ്ങളും ഈ കേസുകളിലും ഉണ്ടാകും. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി പ്രതിയുടേയും ഇരയുടേയും ബന്ധുക്കള്‍, സുഹൃത്തുക്കള്‍, ദൃക്സാക്ഷികള്‍, തുടങ്ങിയവരുടെ മൊഴികള്‍ രേഖപ്പെടുത്തും. തുടർന്നു കൊലപാതക കേസ് ആയി തന്നെ കേസ് കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കും. കേസ് രേഖകൾക്കൊപ്പം പ്രതിയും ഇരയും മരിച്ച വിവരവും കോടതിയെ ധരിപ്പിക്കും. കോടതിയുടെ അനുമതിയോ‍ടെ കേസ് തീർപ്പാക്കും.

എന്നാൽ മാനസ–രഖിൽ സംഭവത്തിൽ, രഖിലിനു മറ്റാരുടേയെങ്കിലും സഹായം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോയെന്നാണ് പൊലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നത്. മറ്റു രണ്ടു സംഭവങ്ങളിൽനിന്നു വ്യത്യസ്തമായി തോക്ക് ഉപയോഗിച്ചാണ് കൊലപാതകം നടത്തിയിരിക്കുന്നതെന്നതും പൊലീസിനെ കുഴയ്ക്കുന്നു. തോക്കിന്റെ ഉറവിടമാണ് പ്രധാനമായും അന്വേഷിക്കുന്നത്. മറ്റാരുടേയും സഹായമില്ലാതെ തോക്ക് സംഘടിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ലെന്ന് പൊലീസ് കരുതുന്നു. അങ്ങനെയെങ്കിൽ സഹായിയെ നിയമത്തിനു മുൻപിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ടതുണ്ട്.

