കൂടുതൽ കുട്ടികളെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ദമ്പതികൾക്ക് പ്രോത്സാഹനം നൽകും: മലങ്കര കത്തോലിക്കാ സഭ

പത്തനംതിട്ട ∙ കൂടുതൽ കുട്ടികളെ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ദമ്പതികൾക്ക് എല്ലാ പ്രോത്സാഹനവും നൽകുമെന്നു മലങ്കര കത്തോലിക്കാ സഭ പത്തനംതിട്ട രൂപത. ജനസംഖ്യാ വർധനയിൽ നെഗറ്റീവ് വളർച്ചയുള്ള ജില്ലയുടെ നിലനിൽപ്പിനായി കൂടുതൽ കുട്ടികളെ സ്വീകരിക്കാൻ ജാതി മത ഭേദമെന്യേ എല്ലാവരോടും രൂപതാ അധ്യക്ഷൻ ഡോ. സാമൂവേൽ മാർ ഐറേനിയോസ് അഭ്യർഥിച്ചു.



പള്ളികൾക്ക് അയച്ച സർക്കുലറിലാണ് ജനസംഖ്യാ വർധന പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണമെന്നുള്ള രൂപതയുടെ അഭ്യർഥന. രൂപതാ അംഗങ്ങളിൽ വലിയ കുടുംബം ആഗ്രഹിക്കുന്ന വിവാഹിതരായ ദമ്പതികൾക്ക് നാലോ അതിൽ കൂടുതലോ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ 2000 രൂപ പ്രതിമാസം നൽകും. 2000നു ശേഷം വിവാഹം ചെയ്തവർക്കാണ് ഈ ആനുകൂല്യം. നാലാമത്തെ കുഞ്ഞിന്റെ പ്രസവച്ചെലവ് മുതൽ ആവശ്യമെങ്കിൽ രൂപത സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകും.

ഈ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവർക്ക് സഭയുടെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ജോലിക്കു മുൻഗണനയുണ്ടാകും. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് രൂപതയുടെ സ്കൂളുകളിൽ പ്രവേശനത്തിന് മുൻഗണനയും ലഭിക്കും. കുടുംബത്തിന്റെ ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിന് ഒരു വൈദികനു പ്രത്യേക ചുമതല നൽകും. ഒരു കന്യാസ്ത്രീയെ കുടുംബത്തിന്റെ ആനിമേറ്ററായും (ആത്മീയ വളർച്ചയ്ക്കു നിർദേശം നൽകുന്നയാൾ) നിയമിക്കും.

വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ ഈ കുടുംബങ്ങളെ ഒന്നിച്ചുകൂട്ടി രൂപതാധ്യക്ഷൻ അവർക്കൊപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കും. കൂടുതൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ സ്വീകരിക്കാൻ ദമ്പതികളെ ഒരുക്കുന്നതിനായി രൂപതയുടെ കുടുംബ പ്രേഷിത കാര്യാലയത്തിനു കീഴിൽ പ്രോ ലൈഫ് മിനിസ്ട്രി എന്ന സംവിധാനം പ്രവർത്തിക്കുമെന്നും സർക്കുലറിൽ പറയുന്നു.

English Summary: Rs 2000 per month for those with four or more children: Malankara Catholic Church Pathanamthitta Diocese