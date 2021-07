ബെംഗളൂരു ∙ സംസ്ഥാനത്തേക്കു പ്രവേശിക്കാന്‍ ആർടിപിസിആർ നെഗറ്റീവ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് കർണാടക നിര്‍ബന്ധമാക്കി. കേരളം, മഹാരാഷ്ട്ര എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള, വാക്സീന്‍ എടുത്തവര്‍ക്കും നിബന്ധന ബാധകമാണ്. ജോലിക്കായി ദിവസവും എത്തുന്നവര്‍ 15 ദിവസം കൂടുമ്പോള്‍ ആർടിപിസിആർ നെഗറ്റീവ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് നല്‍കണം. കര്‍ണാടകയില്‍ പുതിയ മുഖ്യമന്ത്രി ചുമതല ഏറ്റെടുത്ത സാഹചര്യത്തിലാണു നിബന്ധന കടുപ്പിച്ചതെന്നാണു റിപ്പോർട്ട്.

നേരത്തേ, ആർടിപിസിആർ പരിശോധനാഫലമോ വാക്സീൻ ഒരു ഡോസെടുത്തതിന്റെ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റോ ഉണ്ടെങ്കിൽ കർണാടകയിലേക്കു പ്രവേശിക്കാമായിരുന്നു. കര്‍ണാടകയില്‍ കോവിഡ് കേസുകള്‍ കൂടിവരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണു തീരുമാനം. കേരള-കർണാടക അതിർത്തിയായ തലപ്പാടി ചെക്‌പോസ്റ്റിലും മറ്റ് ഉൾനാടൻ റോഡുകളിലും പരിശോധന കർശനമാക്കാൻ ദക്ഷിണ കന്നഡ ജില്ലാഭരണകൂടം നടപടിയെടുത്തു.



English Summary: RT-PCR negative report mandatory for travellers from Kerala to Karnataka