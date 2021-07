ലോക്ഡൗൺ 9 വരെ നീട്ടി തമിഴ്നാട്; പുതിയ ഇളവുകളില്ല; ലംഘനങ്ങൾക്കെതിരെ നടപടി

ചെന്നൈ∙ കോവിഡ് ലോക്ഡൗൺ ഓഗസ്റ്റ് 9 വരെ നീട്ടി തമിഴ്നാട് സർക്കാർ. പുതിയ ഇളവുകളില്ല. മാർഗനിർദേശങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിലും കൂടുതൽപ്പേരെ പ്രവേശിപ്പിച്ചാൽ കടകള്‍ക്കും മറ്റുമെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും സർക്കാർ അറിയിച്ചു.

കേസുകൾ കൂടുതൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ചെന്നൈ, കോയമ്പത്തൂർ, ചെങ്കൽപേട്ട്, കല്ലകുറുച്ചി തുടങ്ങിയ ജില്ലകളിൽ നിയന്ത്രണം ശക്തമാക്കും. കോവിഡ് മാർഗനിർദേശങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കണമെന്ന് ജില്ലാ കലക്ടർമാർക്കും പൊലീസിനും നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

അന്തർ സംസ്ഥാന ബസ് സർവീസ് (സ്വകാര്യ, സർക്കാർ ഉൾപ്പെടെ), സിനിമാ തിയറ്ററുകൾ, ബാറുകൾ, പബ്ബുകൾ, നീന്തൽക്കുളങ്ങൾ, പൊതുജനങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചു നടത്തുന്ന സാംസ്കാരിക, രാഷ്ട്രീയ പരിപാടികൾ, വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ, മൃഗശാലകൾ തുടങ്ങിയവ അനുവദിക്കില്ല.

English Summary: Tamil Nadu govt extends COVID-19 lockdown until August 9, no new relaxations announced