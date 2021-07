ശ്രീനഗർ∙ ജമ്മു കശ്മീരിലെ പുല്‍വാമയിലുണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലില്‍ രണ്ടു ഭീകരരെ സുരക്ഷാസേന വധിച്ചു. പുല്‍വാമ ഭീകരാക്രമണത്തിന്‍റെ സൂത്രധാരൻ മുഹമ്മദ് ഇസ്മായേൽ അലവിയെന്ന അബു സെയ്ഫുല്ലയും കൊല്ലപ്പെട്ടവരിൽ ഉൾപ്പെടും. 2017 മുതൽ കശ്മീർ താഴ്‌വരയിൽ പ്രവർത്തിച്ചയാളാണ് അബു സെയ്ഫുല്ലയെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. പുൽവാമ ഭീകരാക്രമണം അടക്കം നിരവധി ആക്രമണങ്ങളിൽ പങ്കാളിയായിട്ടുണ്ട്് ഇയാളെന്നാണ് പൊലീസ് അറിയിച്ചത്.

ദച്ചിഗാം വനമേഖലയില്‍ ഇന്ന് പുലര്‍ച്ചെയാണ് ഏറ്റുമുട്ടലുണ്ടായത്. തിരച്ചില്‍ നടത്തുകയായിരുന്ന സൈന്യത്തിനു നേരെ ഭീകരര്‍ വെടിയുതിര്‍ക്കുകയായിരുന്നു. സൈന്യത്തിന്‍റെ ശക്തമായ തിരിച്ചടിയിലാണ് രണ്ട് ഭീകരര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടത്.



രജൗരി ഹൈവേയില്‍ കണ്ടെത്തിയ ഐഇഡി ബോംബുകള്‍ സുരക്ഷാസേന നിര്‍വീര്യമാക്കി. അതേസമയം ലഷ്കര്‍ കമാൻഡർ ഹിദായത്തുള്ള മാലികിനെ പിടികൂടിയ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പതിനാലിടങ്ങളില്‍ എന്‍ഐഎ റെയ്ഡ് നടക്കുകയാണ്.



English Summary : Top Jaish terrorist involved in Pulwama attack gunned down in Kashmir