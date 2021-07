തിരുവനന്തപുരം ∙ കേരളത്തിൽ 2 പേര്‍ക്കു കൂടി സിക വൈറസ് സ്ഥിരീകരിച്ചതായി മന്ത്രി വീണാ ജോര്‍ജ് അറിയിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം കരമന സ്വദേശിനി (14), പുത്തന്‍തോപ്പ് സ്വദേശി (24) എന്നിവര്‍ക്കാണു രോഗം.‌ ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് ആകെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 63 ആയി. 3 പേരാണു നിലവില്‍ രോഗികളായുള്ളത്.

English Summary: Two more Zika cases confirmed in Kerala